“Gen V”, la serie spin-off de “The Boys” ha lanzado su primer adelanto

La serie explorará las vidas de los jóvenes superhéroes a medida que ponen a prueba sus límites físicos, sexuales y morales, compitiendo por el primer puesto de la escuela. (Prime Video)

Gen V es la nueva serie que llegará el próximo año y cuyo primer adelanto se dio a conocer durante el panel que Prime Video en CCXP. La nueva producción se desarrollará en la ficticia Universidad de Godolkin. El estudio de entretenimiento reveló el primer tráiler de su nueva serie ambientada en el universo de The Boys, y como era de esperar, es tan raro y sangriento como los fans lo esperaban.

Hace unos meses, la cuenta de redes sociales de Vought International (empresa a cargo del proyecto) compartió un avance sobre el nuevo programa que versará sobre una generación de superhéroes más jóvenes. Ahora el nuevo adelanto revela mucho más sobre de qué se trata esta serie derivada.

La serie es un spin-off de la popular producción de "The Boys". (Prime Video)

Ambientado en la melodía de “I’m Gonna Do My Thing” de Royal Deluxe, el tráiler de la Gen V muestra un estilo gore y a varios adolescentes asistir a la prestigiosa Godolkin University School of Crimefighting. La serie explorará las vidas de los super hormonales y competitivos protagonistas a medida que ponen a prueba sus límites físicos, sexuales y morales. Todos ellos buscarán competir por ser el mejor alumno.

El elenco de esta producción incluye a Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Chance Perdomo, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Shelley Conn, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas y Marco Pigossi. Según el avance, parece que los fans de The Boys verán algunas caras conocidas en el spin-off, incluida Jessie T. Usher, Colby Minifie y P.J. Byrne. El clip también reveló que Clancy Brown, Alexander Calvert y Jason Ritter se han unido a la serie.

La nueva serie llegará en algún punto de 2023. (Prime Video)

El show televisivo originalmente se iba a llamar The Boys Presents: Varsity y había sido desarrollado por Craig Rosenberg, con Michele Fazekas y Tara Butters como co-showrunners. Kripke y Rosenberg sirven como productores ejecutivos junto a Fazekas, Butters, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Craig Rosenberg, Zak Schwartz, Erica Rosbe y MichaelaStarr.

Gen V no es el único spin-off que los fans de The Boys tienen que esperar, Seth Rogen habló recientemente con Collider sobre la serie de antología animada ultraviolenta The Boys Presents: Diabolical, que se espera pueda conseguir una segunda temporada en Prime Video.

Seth Rogen es uno de los productores de este proyecto. (Prime Video)

Por otra parte, la cuarta entrega de The Boys actualmente está en plena etapa de producción y que se que se lleva a cabo en Toronto. La lista de reparto se vuelve cada vez más impresionante con cada nuevo episodio. A principios de esta semana anunciaron que Simon Pegg volvería a repetir su papel como el mayor Hugh Campbell con Rosemarie Dewitt uniéndose como su esposa, además de Rob Benedict y Elliot Knight.

Los actores que se integrarán en la próxima temporada son Jack Quaid, Karl Urban, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone y Karen Fukuhara. En los episodios que actualmente se están grabando, Susan Heyward y Valorie Curry se han unido como Sister Sage y Firecracker, respectivamente.

Antes de que llegue Gen V, puedes ver las primeras tres temporadas de The Boys que están disponibles a través de Prime Video.

