La precuela de “The Witcher” alista su próximo estreno con un nuevo avance

Ambientada en la era dorada de los elfos, 1200 años antes del mundo de Geralt, Yennefer y Ciri, "The Witcher: El origen de la sangre" cuenta la historia de siete extraños que se unen para luchar contra un imperio imparable.(Netflix)

Todo cuento tiene un principio. Descubre la historia jamás contada del continente en la nueva serie The Witcher: el origen de la sangre (The Witcher: Blood Origin), la precuela centrada en un mundo élfico que existió 1,200 años antes de los sucesos de The Witcher.

Protagonizada por Michelle Yeoh (Todo en todas partes al mismo tiempo), la ficción es un relato perdido en la noche de los tiempos sobre la creación del prototipo de brujo y los sucesos que confluyeron en el momento clave de la Conjunción de las Esferas, cuando los mundos de los monstruos, humanos y elfos se fusionaron en uno.

La precuela está protagonizada por la actriz de origen chino Michelle Yeoh. (Netflix)

Según la sinopsis oficial, “cuenta la historia de siete extraños que se unen para luchar contra un imperio imparable. A pesar de que pertenecen a clanes rivales, Éile y Fjall deben aprender a confiar el uno en el otro para poder liderar a la banda de marginados en su misión de derrocar a los opresores del Continente. No obstante, cuando se abren los portales a otros mundos, y un sabio hambriento de poder libera una nueva arma, los siete guerreros descubren que la única manera de derrotar a un monstruo es creando otro”.

The Witcher: el origen de la sangre estrenará el 25 de diciembre una temporada compuesta por seis episodios. Su creación y dirección está a cargo de la guionista y productora de cine Lauren Schmidt, mayormente conocida por integrar producciones como Daredevil y The Defenders.

"The Witcher: El origen de la sangre" estrena el 25 de diciembre de 2022. (Netflix)

Además de Yeoh como personaje principal, el reparto de esta nueva serie fantástica es completado por Sophia Brown (La bella y la bestia), Laurence O’Fuarain, Mirren Mack, Lenny Henry (Harry Potter y el prisionero de Azkaban), Jacob Collins-Levy (La verdadera historia de la banda de Kelly), Lizzie Annis, Huw Novelli, Francesca Mills y Amy Murray; entre otros de carácter secundario.

El origen de la sangre es la tercera serie producida por Netflix en relación al universo de Andrzej Sapkowski, incluyendo la serie principal y la película animada The Witcher: la pesadilla del lobo.

"The Witcher: El origen de la sangre" está ambientada en la era dorada de los elfos, 1200 años antes del mundo de Geralt, Yennefer y Ciri. (Netflix)

The Witcher: el origen de la sangre estará disponible a partir del 25 de diciembre.

