Robert de Niro tendrá su primer protagónico en una serie de Netflix

El actor, director y productor estadounidense que protagonizará "Zero Day", de Netflix. (REUTERS)

Robert de Niro es un actor, director y productor estadounidense de renombre, con gran recorrido en la industria cinematográfica que lo ha llevado a ostentar de dos premios Óscar. El primero fue gracias a El padrino II (1974) y el segundo por Toro salvaje (1980). Al parecer, así como Sylvester Stallone, esta gran figura de Hollywood ha decidido activamente adaptarse a la era digital y por ende al mundo del streaming. Ahora protagonizará una ficción de Netflix titulada Zero Day.

El reporte vino de parte de The Hollywood Reporter, aunque la información no ha sido compartida aún por el actor, ni por el servicio de streaming. Así que, por el momento, los detalles de la trama son un misterio todavía. Sin embargo, se cree tratará de un thriller político donde se meterá en la piel de un expresidente de los Estados Unidos.

Robert de Niro en la Plaza de Mayo durante los días de su rodaje en Argentina. (Matías Souto)

Zero Day sería el primer rol protagónico de De Niro en una serie original para una plataforma. Cabe resaltar que, no es la primera ficción que hace para la TV, además que próximamente estará presente en la comedia dramática Nada, serie argentina original de Star+ para 2023. Allí caracterizará a un adulto mayor que deberá readaptarse a la vida tras la muerte de su empleada doméstica, que lo acompañó por más de 40 años.

Otras de los programas que anteriormente ha integrado el actor han sido el drama biográfico The Wizard of Lies (2017), así como también las comedias de situación The Cleveland Show, de cuatro temporadas de 2009. 30 Rock, de siete entregas de 2006 y Extras, de 2005. Por otro lado, el reciente papel del actor de El Padrino ha sido en el largometraje de comedia negra y basado en hechos reales, Amsterdam.

Robert de Niro en la serie "The Wizard of Lies". (HBO)

Además de De Niro en el papel central de Zero Day, se conoció que también participaría en calidad de productor ejecutivo. Lo nuevo del gigante de la N estará dirigido por Eric Newman, que llevó la batuta de Narcos (2015) y Noah Oppenheim, presidente de NBC News. Este último, también será el encargado del guion junto al premio Pulitzer Michael Smith.

Zero Day ya se encuentra en desarrollo y será una serie limitada para Netflix.

