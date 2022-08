Las 15 películas más taquilleras de la historia, según Rotten Tomatoes

Algunas de las películas más taquilleras de la historia. (Marvel Studios/Disney/Universal/Warner Bros.)

Los números de la taquilla habían quedado fijos luego de que la pandemia frenara los estrenos en salas de cine. Pero el regreso de los films a la pantalla grande provocaron que se moviera el avispero e ingresaran nuevas películas. Les acercamos un listado resumido realizado por el sitio especializado en reunir las críticas, Rotten Tomatoes, de manera descendente desde el puesto 15 al número 1.

Puesto 15: Harry Potter y las Reliquias de la muerte: Parte 2. Taquilla: 1.342 millones de dólares (con un porcentaje de críticas positivas del 96%).

Octava película de "Harry Potter". (Warner Bros.)

Estrenada el 15 de julio de 2011, este film es el que da fin a la saga de Harry Potter. La adaptación de la obra de JK Rowling había comenzado en 2001 y con Harry Potter y las reliquias de la muerte: parte 2 dio por finalizada la historia. El film alcanzó un nuevo récord, ya que en el primer fin de semana alcanzó los $169,1 millones a nivel nacional y en el resto del mundo llegó a $960 millones. En total, en su país de origen el film alcanzó el número de 381,4 millones de dólares. Toda la saga logró recaudar 7.72 mil millones de dólares.

Puesto 14: Black Panther. Taquilla: 1.348 millones de dólares (con un porcentaje de críticas positivas del 96%).

Tráiler de "Black Panther". (Marvel Studios)

La película salida de la factoría de Marvel se estrenó en febrero de 2018. En su país de origen recaudó 700,4 millones de dólares. Luego de su aparición en Capitan America: Civil War, el personaje de T’Challa logró tener su propio film. Black Panther ganó menos dinero en la taquilla internacional que en la nacional. En su país alcanzó recaudar 200 millones de dólares el primer fin de semana y se convirtió en la tercera película en alcanzar más de700 millones de dólares en EEUU (llegó a superar a Avengers: Infinity War).

Puesto 13: Top Gun: Maverick. Taquilla: 1.357 millones de dólares (con un porcentaje de críticas positivas del 96%).

"Top Gun: Maverick" se estrenó el 25 de mayo de este año. (Paramount Pictures)

Fue una de las sorpresas de 2022, sin lugar a dudas. La secuela de Top Gun rompió con todos los récords y logró convertirse en la película más taquillera de la carrera de Tom Cruise, su protagonista estrella. Estrenada en mayo de este año, en Estados Unidos logró el número de 666,7 millones de dólares de recaudación. La original de 1986 dirigida por Tony Scott, Top Gun, alcanzó 357,3 millones en todo el mundo en taquilla. Luego de esperar dos años para estrenarse, Top Gun: Maverick impactó a los espectadores, quienes le dieron el impresionante número de 1.357 mil millones de dólares hasta el momento.

Puesto 12: Avengers: La era de Ultrón. T aquilla: 1.402 millones de dólares (con un porcentaje de críticas positivas del 76%).

Tráiler de "Avengers: la era de Ultrón". (Marvel Studios)

Esta película se estrenó el 1 de mayo de 2015 y alcanzó en EEUU los 459 millones de dólares de recaudación. Aunque no logró tener los números de su predecesora, Avengers: la era de Ultrón convocó al público fanático de los superhéroes de Marvel y logró en el mundo los 1.402 mil millones de dólares. En su estreno perdió ante el film Jurassic World.

Puesto 11: Frozen II. Taquilla: 1,450 millones de dólares (con un porcentaje de críticas positivas del 77%).

Tráiler de "Frozen 2". (Disney)

Su estreno en noviembre de 2019 fue superesperado por los fans de las hermanas Ana y Elsa. Alcanzó a superar a la primera Frozen como la más taquillera y también alcanzó números impresionantes en el tercer fin de semana, cuando logró ubicarse detrás de otros grandes tanques de la animación como Los increíbles 2 y Buscando a Dory. En su país de origen alcanzó los 477,4 millones de dólares.

Puesto 10: Rápido y furioso 7. Taquilla: 1.515 millones de dólares (con un porcentaje de críticas positivas del 81%).

"Rápido y furioso 7". (Universal Pictures)

Se estrenó en abril de 2015. Significó el regreso de Vin Diesel a la historia luego de la muerte de Paul Walker. Se trata a su vez de la película mejor tratada por la crítica que alcanzó un 81% según el sitio especializado. En el primer fin de semana alcanzó 147 millones, lo que serían 50 millones más que el film anterior de la saga de Fast and Furious.

Puesto 9: Avengers. Taquilla: 1.519 millones de dólares (con un porcentaje de críticas positivas del 91%).

El primer film de "Avengers", entre las películas más taquilleras. (Marvel Studios)

Era mayo de 2012 cuando este film se estrenaba en cines. Iron Man, Thor, Hulk, Black Widow, el Capitán América y Hawkeye se unían para formar este grupo de imbatibles superhéroes. Dirigida por Joss Whedon, Avengers se convirtió en la primera en recaudar más de 200 millones de dólares en un solo fin de semana. También fue la primera primera película de Marvel en ingresar al Billion Dollar Club (El club del billón de dólares) que en ese momento tenía solo 12 miembros.

Puesto 8: El rey león. Taquilla: 1,663 millones de dólares (con un porcentaje de críticas positivas del 52%).

La versión live-action de "El rey león", entre las películas que más recaudó. (Disney)

A pesar de contar con un crítica no tan benévola, El rey león (The Lion King) en su versión live-action, logró alcanzar números increíbles de recaudación. Siguiendo el camino de El libro de la selva, La bella y la bestia y Aladdin, esta reversión del clásico dibujo animado de Disney estrenado en 1994, fue un exitazo. La versión realizada con la tecnología de CGI, dirigida por Jon Favreau, marcó una nueva forma de contar historias y los números avalaron su esfuerzo.

Puesto 7: Jurassic World. Taquilla: 1,671 millones de dólares (con un porcentaje de críticas positivas del 71%).

Tráiler de "Jurassic World". (Universal Pictures)

El regreso de los dinosaurios al cine fue muy bien recibido por el público. Habían pasado 22 años del estreno de Jurassic Park y ya estábamos en 2015, sin embargo, el interés por el mundo jurásico siguió intacto. Fue la segunda película con mejor reseña de la serie Jurassic y logró convertirse en la tercera desde Titanic, en 1998, en superar los 600 millones de dólares en la taquilla nacional.

Puesto 6: Spider-Man: sin camino a casa. Taquilla: 1,901 millones de dólares (con un porcentaje de críticas positivas del 93%).

Una nueva aventura de Spider Man. (Marvel Studios/Sony Pictures)

Se estrenó en diciembre de 2021 y fue un taquillazo. Spider-Man: No Way Home, su nombre original en inglés, incluyó a la perfección el concepto del multiverso. Fue la primera que empujó al público a volver a las salas, aún con el fantasma del coronavirus dando vueltas. La película se convirtió no solo en la película de Spider-Man más taquillera jamás realizada, sino también en la más exitosa jamás lanzada por Sony Pictures. Tom Holland, ¿seguirá en el traje del Hombre Araña?

Puesto 5: Avengers: Infinity War. Taquilla: 2,048 millones de dólares (con un porcentaje de críticas positivas del 85%).

El film de 2018, "Avengers: Inifnity War", se cuela entre las más taquilleras. (Marvel Studios)

Se estrenó en abril de 2018, diez años después de que Marvel reuniera a los Avengers. Acá estuvieron casi todos para un enfrentarse al villano Thanos. La película terminó generando una sensación de desamparo tremenda y creando un suspenso hasta el año siguiente, cuando descubrimos cómo finalizaría la épica serie. Avengers: Infinity War superó en el primer fin de semana a The Force Awakens con 257,6 millones de dólares, y alcanzó la marca de 2 mil millones dólares en apenas 48 días.

Puesto 4: Star Wars: el despertar de la fuerza. Taquilla: 2,070 millones de dólares. (con un porcentaje de críticas positivas del 93%).

"Star Wars: el despertar de la fuerza" alcanza el puesto 4 de las más taquilleras. (Lucas film)

Un nuevo elenco se sumó a los clásicos Luke, Han Solo y Leia, y la película tuvo el fin de semana de estreno más alto de la historia (247.9 millones de dólares). En menos de tres semanas, logró superar a Avatar y formó parte del club de los 2 mil millones en los primeros 54 días desde su estreno. Aún sigue siendo el lanzamiento nacional más taquillero de todos los tiempos.

Puesto 3: Titanic. Taquilla: 2,202 millones de dólares (con un porcentaje de críticas positivas del 87%).

"Titanic", la película de James Cameron. (20th Century Fox)

En diciembre de 1997 se estrenaba Titanic de James Cameron. Fue la película más cara hasta el momento y se convirtió en un fenómeno mundial como nunca antes se había visto en la taquilla. Estuvo 15 semanas seguidas en el puesto 1, obtuvo 14 nominaciones al Oscar y se llevó 11 a casa. Durante 12 años fue la más taquillera de todos los tiempos hasta que otro film de Cameron le quitó el trono.

Puesto 2: Avengers: Endgame. Taquilla: 2,798 millones de dólares (con un porcentaje de críticas positivas del 94%).

"Avengers: Endgame": la última película de la saga de "Avengers". (Marvel Studios)

Corría abril de 2019 y la última Avengers llegaba al cine luego de un recorrido que había comenzado en 2008 con Iron Man. El primer fin de semana, Avengers: Endgame superó el récord anual de Infinity War en 100 millones de dólares . En apenas 7 días, la película había recaudado 500 millones a nivel nacional. Por momentos le llegó a ganar en recaudación a Avatar, pero los números finales dejaron a Endgame en el puesto número dos.

Puesto 1: Avatar. Taquilla: 2,847 millones de dólares (con un porcentaje de críticas positivas del 82%).

Tráiler de la película "Avatar". (20th Century Fox)

Cameron lo hizo de vuelta. Con una secuela próxima a estrenarse, Avatar logró sortear a todas las películas de Marvel, de Star Wars, Pixar y las de Harry Potter, y obtuvo un cómodo primer puesto. Los siete fines de semana consecutivos a su estreno, Avatar ocupó el puesto número 1 y alcanzó 595 millones de dólares en la taquilla de Estados Unidos. El día 47 desde su estreno, el film se convirtió en la película con mayores ingresos nacionales de la historia y a su vez, se convirtió en la única cinta en obtener 2 mil millones de dólares fuera de EE. UU., lo que la convirtió en la película más taquillera del mundo en ese momento.

