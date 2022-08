“Saw” regresará al cine para Halloween de 2023

"Saw" de 2004 se desprende de un cortometraje de 2003 hecho por James Wan y Leigh Whannell. (Lionsgate)

Antes de ser uno de los más reconocidos directores de cine de terror, el australiano James Wan (The Conjuring, Insidious), se ganó el reconocimiento de los amantes del género y de la críticas por su trabajo en Saw, film de 2004 que tras su estupendo recibimiento, desencadenaría una serie de ocho entregas más, la última en 2021 bajo el título Spiral y con Chris Rock como productor y protagonista.

En casi dos décadas que esta historia sobre el asesino Jigsaw tiene en el cine, sus largometrajes han logrado recaudar más de mil millones de dólares en taquilla y en su conjunto ha recibido críticas en su mayoría mixtas a negativas y continúa siendo una de las franquicias de películas de terror más taquilleras de todos los tiempos.

La franquicia ha logrado recaudar más de mil millones de dólares. (Lionsgate)

Por ello no es de sorprender que Hollywood desee darle una nueva oportunidad a esta franquicia y revivirla, algo que sucederá el próximo 27 de octubre de 2023 cuando una nueva entrega de la película llegue a la gran pantalla.

Lionsgate y Twisted Pictures dieron a conocer que comenzarán la producción de otra película de Saw con Kevin Greutert, quien dirigió Saw VI y Saw: The Final Chapter, al frente del proyecto.

La primera película de "Saw" fue hecha con un millón de dólares. (Lionsgate)

La película aún sin título es por ahora nombrada simplemente como Saw 10, y aunque Lionsgate y Twisted Pictures mantienen la trama y los personajes en secreto hasta ahora, ambos productores han declarado al sitio Bloody Disgusting que los fans pueden estar seguros de que la nueva película captará su atención con trampas retorcidas e ingeniosas completamente nuevas.

“Hemos estado escuchando lo que los fanáticos han estado pidiendo y estamos trabajando arduamente para planificar una película que les encantará tanto a los aficionados de Saw como a los fanáticos del terror. Parte de eso es darle las riendas a Kevin Greutert, director de Saw VI, que sigue siendo uno de los favoritos de los fans de toda la serie. Pronto se revelarán más detalles”, detallaron los productores Mark Burg y Oren Koules.

Tobin Bell, quien ha dado vida al villano, ha salido en todas las películas excepto en "Espiral". (Lionsgate)

La franquicia Saw se remonta a 2004 y lanzó la carrera del director James Wan y el guionista y actor Leigh Whannell. La serie sigue las ideas y trampas del villano Jigsaw, quien crea escenarios elaborados y mortales para dar una lección a sus víctimas.

La más reciente película de este universo fue lanzada en 2021 bajo el título de Espiral y fue tomado como el reinicio de Saw, el cual fue protagonizado por Chris Rock y Samuel L. Jackson, que se estrenó durante la pandemia y recaudó 41 millones en todo el mundo.

Chris Rock produjo y protagonizó en 2021 un reinicio de la franquicia bajo el título "Espiral". (Lionsgate)

Aunado a este proyecto, en abril de 2021, el presidente de Lionsgate Television, Kevin Beggs, anunció en una entrevista con Deadline Hollywood que la empresa que dirige se encuentra en las primeras conversaciones sobre una adaptación a serie de televisión de la película Espiral.

SEGUIR LEYENDO: