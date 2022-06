Una militar sin escrúpulos protagoniza la película más vista en Netflix de los últimos días

En menos de una semana, el título se ubica entre lo más visto de la plataforma. (Netflix)

Tras su lanzamiento el pasado 3 de junio, Interceptor encabeza el listado de los filmes en inglés más vistos a nivel global en Netflix. La película protagonizada por Elsa Pataky y producida por Chris Hemsworth ha sido vista por más de 35 millones de horas en menos de una semana, por lo que, se posiciona por encima de otras producciones actualmente más vistas del streaming como Un maridaje perfecto, El sorprendente Hombre araña, El año de mi graduación y Memorias de una Geisha. ¿De qué trata este thriller de acción?

“ Una teniente del ejército debe usar sus años de entrenamiento táctico y experiencia militar cuando un violento ataque coordinado pone en jaque la estación remota de intercepción de misiles que está a su cargo ”, así se describe la cinta en la premisa oficial compartida por la plataforma. Pataky da vida a la dura e inquebrantable JJ Collins, una militar que queda a cargo de una estación remota de intercepción de misiles sumergida en medio del Océano Pacífico.

Elsa Pataky protagoniza "Interceptor" en el rol de la teniente Collins. (Netflix)

Aunque este nuevo trabajo no había sido su principal objetivo profesional en el Ejército, ya que previamente ella perseguía su mayor sueño en el Pentágono. Cuando es expulsada de la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ella no tiene más remedio que mantener esta nueva posición por más que no la haga feliz. Sin embargo, cuando un ataque coordinado se suscita en este lugar, ella deberá enfrentarse contra Alexandre Kessel (Luke Bracey), un ex oficial de inteligencia que lidera un peligroso plan.

En una carrera a contrarreloj, la mujer tendrá que aplicar todos los años de experiencia de entrenamiento táctico y militar para definir quiénes verdaderamente están de su lado y hacer todo lo posible para detener a Kessel y los mercenarios encubiertos a bordo, mientras intentan ejecutar esta macabra misión.

Matthew Reilly y Stuart Beattie fueron las mentes creativas detrás de este filme. (Netflix)

¿Qué dice la crítica sobre Interceptor, lo más visto en Netflix?

A pesar de que Interceptor se posiciona como una de las favoritas del público hoy en Netflix, la recepción de la crítica no ha sido favorable. Por ejemplo, una publicación de The New York Times la describió como un filme torpe y destacó su “poca coherencia” para establecer una narrativa. En Rotten Tomatoes, acumula un total de 44% de calificación basada en reseñas positivas.

Dirigida por Matthew Reilly y escrita por Stuart Beattie, la cinta está protagonizada por Elsa Pataky, Aaron Glenane, Mayen Mehta, Rhys Muldoon, Belinda Jombwe, Marcus Johnson, Colin Friels y Zoe Carides, En la producción, figuran Beattie junto a Michael Boughen y Matthew Street. El actor australiano Chris Hemsworth, esposo de Pataky en la vida real, también hace de su divertida pareja en la ficción y tiene un cargo como productor ejecutivo junto a Christopher Mapp, Robert Slaviero, Kathy Morgan y Peter D. Graves.

Aaron Glenane, Mayen Mehta, Rhys Muldoon y más actores completan el elenco principal. (Netflix)

Interceptor está disponible para ver en Netflix desde el 3 de junio.

