“Estamos muertos”: la serie coreana confirmó su segunda temporada en Netflix

Así se anunció la llegada de la segunda temporada de la serie coreana. (Netflix)

Luego del boom que generó El juego del calamar (Squid Game), las ficciones coreanas se encuentran entre las más elegidas por los consumidores de Netflix. Así, a principios de este año llegó a la plataforma, Estamos muertos (All of Us Are Dead), que se convirtió en una de las series habladas en una lengua no inglesa más populares de los últimos tiempos (detrás de El Juego del calamar).

Con un final que invitaba a más episodios, Netflix (durante la Geeked Week) anunció la llegada de la segunda temporada de esta serie que estaba ambientada en un colegio de élite llamado Hyonsan. Allí se dispara un virus que convierte a los estudiantes en muertos vivos que necesitan alimentarse de otros cuerpos, o sea, de carne humana. La serie que en su primera temporada contó con el guion de Chun Sung-il y fue dirigida por Lee Jae -kyoo y Kim Nam-Su, relató a lo largo de sus doce episodios de una hora y un poco más de duración, las desgracias que vive un grupo de compañeros cuando el virus expande sus fronteras.

Afiche promocional en Corea de la segunda temporada de "Estamos muertos". (@netflixkr)

La ficción se basó en el webtoon “Naver Now at Our School” de Joo Dong-geun y logró tener grandes números de visualización en su adaptación como serie en Netflix. A días de su estreno, el 28 de enero de 2022, se ubicó directamente entre el Top 10 de las series de televisión en idioma no inglés más vistas en 91 países. Durante dos semanas consecutivas permaneció en el ranking y alcanzó los 361 millones de horas de visualización en los primeros 10 días.

“Si se puede considerar que la primera temporada presentó la supervivencia de la humanidad, la próxima puede hablar sobre la supervivencia de los zombis. Espero presentarles a los espectadores otra temporada”, había afirmado Lee Jae-kyoo al The Korea Herald al finalizar la primera tanda de episodios.

Los chicos del colegio deberán aprender a sobrevivir cuando se desate un ataque zombi. (Netflix)

Estamos muertos también se involucró en otros temas como el bullying y la vida de los alumnos dentro de una sociedad que les pide que cumplan cada uno un rol determinado. “El origen del virus zombie se introdujo en la serie como un intento de destacar a las personas que asumen la responsabilidad y las que no lo hacen cuando ocurre un evento, como la violencia escolar” , continuó analizando el director en la entrevista al periódico coreano y agregó: “Aunque es otro thriller de acción de zombis, pienso que la ficción brinda a los espectadores la oportunidad de analizar qué tipo de personas son”.

