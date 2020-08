Elsa Pataky reveló la verdad acerca de su matrimonio con Chris Hemsworth

La actriz Elsa Pataky habló acerca de su matrimonio con Chris Hemsworth (Foto: EFE/ Ballesteros)

El matrimonio entre Chris Hemsworth y Elsa Pataky aparentan ser un matrimonio sólido y feliz todo el tiempo. Sin embargo, la española confesó que su relación no es tan perfecta como parecería.

De acuerdo con una entrevista con la revista australiana Body+Soul, la española explicó que a pesar de haber estado juntos más de 10 años, su relación ha sufrido a lo largo de estos, sin embargo ambos se han concentrado en trabajar en las cosas.

“Es gracioso que la gente piense en nosotros como una pareja perfecta. De ninguna manera. Han sido altibajos y todavía seguimos trabajando en la relación. Creo que una relación es un trabajo constante”, explicó la actriz de 44 años.

El australiano y la española se conocieron en Los Ángeles, en donde los actores se unieron por su pasión por ejercitarse. En la actualidad, la pareja aún se mantiene unida de esta forma, pero ahora con tres adiciones más.

Los actores se unieron por su amor al ejercicio (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Ellos son padres de tres infantes: India Rose de ocho años y los gemelos Sasha y Tristan de 6, a quienes han enseñado a surfear y a pasar su tiempo fuera de casa y lejos de las pantallas.

Pero a pesar de estos esfuerzos, Pataky ha admitido que no es difícil ver a su esposo irse a trabajar, mientra ella se queda en casa con los hijos, sin embargo confesó que trata de mantenerse positiva ante todo.

Pataky también reflexionó acerca de su carrera y lo que tuvo que sacrificar después de haberse embarazado, pero al final ha sido una de las tareas que más le ha gustado hacer, según sus propias palabras.

“Recuerdo que me sentí un poco perdida cuando tuve India. Pensé que mi vida sería la misma [cuando tuviera hijos] y que seguiría ejercitándome. Pero no pude. Chris llegaba a casa y decía: ‘¿Cómo estuvo tu día?’ Y no me sentí orgullosa de decir: ‘Solo soy una mamá’. Pero debería, porque es el trabajo más difícil pero más gratificante del mundo”, expresó la nacida en Madrid.

La familia se mantiene unida a través del ejercicio (Foto: Archivo)

La actriz expresó que ella se ha ajustado a sus nuevas responsabilidades y le quiso dar a sus hijos todo lo que ella no disfrutó durante su infancia.

“Me gusta mucho estar con los niños. Quería llevarlos a la escuela y recogerlos todos los días. Me encanta ese momento. No crecí con mis padres tan presentes y los extrañaba mucho, así que quería dárselo a mis hijos”, comentó.

Por lo pronto, la madrileña expresó que ella quiere mantener un balance entre su vida profesional y el disfrutar a sus pequeños, pero si se trata de escoger, sus hijos vienen primero.

“Me encanta actuar, pero tener equilibrio es importante para mí. Entonces, si surge algo que se adapta a mi vida y me permite trabajar cerca de casa, entonces estoy feliz de hacerlo”, expresó.

La actriz planea su horario laboral alrededor de su vida personal (Foto: Shutterstock)

Aunado a esto, la española explicó que ha inculcado a sus hijos la cultura del ejercicio, no por vanidad, sino por fortaleza física y mental.

“Si no hago ejercicio, no me siento fuerte. Me siento suave y no me gusta. Soy una persona muy activa. Quiero que mi cuerpo se mantenga joven, en fuerza y energía. ¡Todavía quiero ir a montar a caballo con mi hija cuando tenga 80 años!”, declaró a la revista australiana.

De acuerdo con la actriz, su obsesión por los deportes fue por el impacto de haber visto las Olimpiadas de Barcelona 1992, cuando ella era adolescente.

“Estaba asombrada por el cuerpo atlético y en forma y toda mi vida se centró en el ejercicio. No he parado desde que tenía 14 años. Simplemente me enamoré de estar sana y en forma”, agregó

Años después, cuando estuvo en Estados Unidos, fue cuando aprendió sobre la salud y el mantenerse en forma, algo que ha llevado a cabo durante todos estos años.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Chris Hemsworth “lucha” con sus hijos durante la escuela en casa

Dieta, ejercicios y hasta su primer trabajo: los seis datos que debes conocer de Chris Hemsworth

Chris Hemsworth ofrece consejos y clases de gimnasia gratuitas durante la cuarentena