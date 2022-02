“Tales of the Walking Dead”: Terry Crews entre los nuevos fichajes del próximo spin-off

"The Walking Dead" terminará en la onceava temporada, este mes se lanzará la segunda parte. (AMC)

El universo de los walkers continuará expandiéndose más allá de la serie madre, The Walking Dead, y añade más actores a su enorme listado de reparto. Desde el éxito que obtuvo la adaptación de los cómics de Robert Kirkman, la franquicia de entretenimiento ha sido inspiración para la creación de diversos relatos para la televisión, los videojuegos, y, próximamente, dará un salto al cine. Dentro de los futuros proyectos se encuentra Tales of the Walking Dead, anunciada oficialmente el año pasado.

Ahora se sabe quiénes darán vida a los nuevos personajes que aparecerán junto a viejos conocidos. Terry Crews, conocido por Brooklyn Nine-Nine y la película ¿Y dónde están las rubias?, se unió al elenco junto a Parker Posey, Jillian Bell, Anthony Edwards y Poppy Liu. “Anthony, Jillian, Terry, Parker y Poppy son la primera oleada de talentos singulares que expandirán aún más el universo de The Walking Dead hacia nuevos reinos desgarradores, hilarantes, sinceros y horripilantes”, comentó Scott M. Gimple, ex showrunner de la exitosa ficción y ahora director de contenido del universo expandido.

"Tales of the Walking Dead" es el futuro spin-off basado en el universo de zombis. (AMC)

Haifaa al-Mansour (Good Lord Bird), Deborah Kampmeier (Star Trek: Picard) y Tara Nicole Weyr (The Wilds) dirigirán un episodio de la serie, mientras que, el productor Michael Satrazemis (The Walking Dead y Fear the Walking Dead) tendrá a su cargo la dirección tres episodios. Channing Powell será guionista y showrunner del proyecto, y Gimple será productor ejecutivo. Cada capítulo de Tales of the Walking Dead durará una hora y estarán protagonizados por personalidades que ya conocemos y los más recientes rostros añadidos al universo.

“Hemos trabajado arduamente para crear personajes únicos, interesantes e inesperados para los fanáticos nuevos y antiguos de TWD, y estoy encantado de que estos sean los actores que les darán vida. No puedo esperar a que vean la profundidad, el drama, el terror y, sí, el humor que traen a la pantalla”, añadió Powell.

El actor y comediante Terry Crews formará parte del elenco de esta nueva producción derivada de la exitosa serie. (REUTERS/Danny Moloshok)

¿Cuándo se podrá ver Tales of the Walking Dead?

En Estados Unidos, el spin-off se podrá ver tras el final de la temporada 11 de The Walking Dead , dividida en tres partes y a punto de lanzar la segunda este mes. Es decir, el lanzamiento ocurrirá en algún momento de este año. Adicionalmente, hay más propuestas que permitirán seguir gozando del universo de zombis que inició en 2010: una película sobre Rick Grimes (con el regreso de Andrew Lincoln), ficciones derivadas sobre Daryl Dixon (Norman Reedus) y Carol Peletier (Melissa McBride).

Fear The Walking Dead y The Walking Dead: World Beyond son las dos grandes historias que nacieron a partir de la necesidad de contar los hechos antes y mucho después del apocalipsis que se desató en el mundo. Asimismo, hay cortos, miniseries web, entre otras pequeñas producciones, que se lanzaron paralelamente a la emisión de la serie original durante más de una década.

Por ahora, no se sabe exactamente cuándo llegará Tales of the Walking Dead, pero se convertirá en la tercera de esta lista que atraerá grandes audiencias con el propósito de mantener vivo el universo televisivo que se creó a partir de las historietas de Kirkman.

