Moses J. Moseley: ¿dónde ver las series y películas de la fallecida estrella de “The Walking Dead”?

La estrella de "The Walking Dead" murió a los 31 años. (IMDb)

El actor Moses J. Moseley falleció a los 31 años de edad por causas aún no esclarecidas. Unos días atrás fue reportado como desaparecido, pero no fue hasta hoy que su cuerpo fue encontrado sin vida por las autoridades en EE.UU. Brilló mayormente por su rol en la serie The Walking Dead, donde interpretó a uno de los Pet Walkers que acompañan a Michonne cuando ella viajaba alejada del grupo en un principio.

Conoce aquí dónde ver las series y películas en las que actuó Moseley.

The Walking Dead

Basada en el cómic del mismo nombre creado por Robert Kirkman, la ficción comenzó a emitirse en 2010 y se mantiene en vigencia hasta la actualidad. La serie sigue a Rick Grimes (Andrew Lincoln) en la búsqueda por encontrar a su familia y un grupo seguro tras despertar de un coma en pleno apocalipsis zombie. A lo largo de los episodios, el sheriff se perfila como líder de un grupo de sobrevivientes que tendrá que lidiar con los muertos y también los vivos que se atraviesen en su camino. Todas las temporadas están disponibles para ver en la plataforma Star+.

Entre 2012 y 2015, Moses J. Moseley interpretó a uno de los zombis que acompañaba al personaje de Michonne en "The Walking Dead". (Foto cortesía)

Los juegos del hambre: en llamas

Se trata de la segunda película de la saga cinematográfica basada en los libros de Suzanne Collins que se puede ver en el catálogo de Amazon Prime Video. Protagonizada por Jennifer Lawrence, esta película estrenada en 2013 abarca el regreso de Katniss Everdeen y Peeta Mellark (Josh Hutcherson) al Distrito 12 luego de ganar la pasada edición de los Juegos del hambre. En este proceso, ambos tendrán que enfrentar las presiones del presidente Snow a propósito de los levantamientos que aterran al Capitolio. Moses J. Moseley apareció como un ciudadano del Distrito 11.

El cuerpo del actor Moses J. Moseley de 31 años fue encontrado cerca del Puente Hudson con una herida de bala.

Watchmen

El intérprete también formó parte de la exitosa miniserie de HBO basada en las historietas de DC Comics, en donde dio vida a Usher. Creada por Damon Lindelof (detrás de Lost y The Leftovers), la trama se centra en los eventos que rodean los violentos ataques racistas en Tusla, Oklahoma, puesto que un grupo supremacista blanco llamado Seventh Kalvary ha tomado las armas contra el departamento de policía al acusarlos de presuntas injusticias raciales.

