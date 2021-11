“The Walking Dead: World Beyond” dio pistas sobre el regreso de Rick Grimes

El regreso de Rick Grimes (Andrew Lincoln) a la franquicia es casi un hecho. (Foto cortesía)

The Walking Dead: World Beyond, creada por Scott M. Gimple y Matthew Negrete, fue estrenada el año pasado en la cadena AMC y fue concebida como un spin off (derivación) de la ficción The Walking Dead (creada por Robert Kirkman). Y esta, a su vez, ya contaba con otro llamado, Fear the Walking Dead (serie que funciona como precuela de la ficción “madre”).

Esta nueva propuesta se sitúa diez años después del primer ataque de los zombis en la localidad de Nebraska y las protagonistas son dos mujeres. Lo novedoso es que en el episodio ocho de la segunda temporada se abrió una línea argumental en la que se vincularía a Rick Grimes, el personaje interpretado por Andrew Lincoln, con la posibilidad de un regreso de nuestro querido héroe a los dos proyectos de películas que aun se estarían gestando.

El personaje de Jadis (Pollyanna McIntosh) dio varios detalles sobre su relación con Rick, lo que haría pensar que en la trilogía que está emitiendo el canal AMC tendríamos de vuelta a Andrew Lincoln en sus filas, quien ya se retiró hace varias temporadas de la serie que lo llevó al estrellato. Otro punto de conexión es que en el episodio llamado “Punto de retorno”, el personaje del Dr. Leo Bennett (interpretado por Joe Holt), escapa junto a su familia del famoso CRM junto con otro grupo de científicos.

Aunque no ha habido ninguna confirmación sobre el regreso del personaje de Grimes, ni desde la señal ni tampoco desde las cuentas del actor, lo cierto es que contar con tres películas de The Walking Dead sin Andrew Lincoln sería algo difícil de asimilar. Recordemos que en 2018 el actor decidió alejarse de la franquicia (estaba al aire la novena temporada) y generó un gran hueco en la trama, que a pesar de esta pérdida, logró reinventarse y continuar.

El personaje de Rick Grimes abandonó la serie en 2018 con un destino incierto. (Foto cortesía)

El destino de Grimes había quedado algo confuso y los espectadores y seguidores fieles de la serie quedaron perplejos. ¿Murió realmente Rick o está la posibilidad de que aún siga con vida? Esa ventana que quedó abierta sirvió como disparador para que la vida (o la muerte) de Rimes pueda ser retomada en la trilogía de The Walking Dead, que se convirtió en una serie y una historia que parece no querer terminar nunca.

“Ojalá no me hubiera marchado”, dijo en la última Comic Con vía zoom el actor Andrew Lincoln cuando se “reunió” con el resto del elenco de la serie que encontrará su final en la undécima temporada. En una entrevista a la publicación Entretainment Weekly, el actor eligió su episodio favorito y concluyó que se trata del primero de la temporada uno llamado “Days Gone By”. “El primero. Siempre el primero porque es sencillamente extraordinario. Porque estaba buscando mi camino, porque era Frank [Darabont] y por los sustos. Me encantó. Era emocionante, terrorífico y pura euforia. Y creo que fue una especie de conexión. Siempre recordaré haber montado a caballo en el centro de Atlanta, siendo perseguido por 500 zombis. Eso no pasa a menudo en la carrera de alguien”, recordó Lincoln.

En principio, el actor que conocimos en Realmente amor va a participar de una serie creada por Guillermo del Toro llamada Cabinet of Curiosities. En esta compartirá cartel junto a Essie Davis y Hannah Galway.

