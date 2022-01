“Bridgerton”: llegaron las primeras imágenes de la segunda temporada centrada en Anthony y Kate

Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) y Kate Sharma (Simone Ashley) serán la nueva pareja central de la historia. (Netflix)

A dos meses de su lanzamiento, ya podemos ver las fotografías de la segunda temporada de Bridgerton. Este 19 de enero, Netflix dio a conocer el primer vistazo a lo que serán los nuevos episodios centrados en Anthony Bridgerton, el papel que mantuvo Jonathan Bailey desde el episodio inicial, y su romance con Kate Sharma, interpretada por Simone Ashley (conocida por actuar en la serie juvenil Sex Education).

La serie está basada en la saga de novelas románticas de Julia Quinn y fue adaptada a la televisión por la guionista Shonda Rhimes, la mente maestra detrás de éxitos como Grey’s Anatomy y Scandal. La continuación del drama histórico que se verá desde el 25 de marzo encuentra una gran inspiración en el libro El Vizconde que me Amó (The Viscount Who Loved Me), el segundo título que fue publicado como parte de la saga literaria convertida en un best seller.

Como se recuerda, el comienzo de Bridgerton relató el romance entre Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) y el Duque de Hastings (Regé-Jean Page). La actriz regresará en el rol de la joven aristócrata, pero Page confirmó su salida de la producción antes del rodaje, por lo que, no aparecerá nuevamente en su papel. Esta vez, el protagónico recaerá en Bailey en su retorno como el hermano mayor de los Bridgerton y la búsqueda de una esposa para finalmente formar su propia familia.

Phoebe Dynevor regresará como Daphne, pero Regé-Jean Page no aparecerá nuevamente como el Duque de Hastings tras su salida de la serie. (Netflix)

Nicola Coughlan y Claudia Jessie también volverán como parte del elenco, y tendrán una narrativa muy llamativa por desarrollar. (Netflix)

“Impulsado por su deber de defender el apellido familiar, la búsqueda de Anthony de una debutante que cumpla con sus estándares imposibles parece fracasar hasta que Kate (Simone Ashley) y su hermana menor Edwina (Charithra Chandran) Sharma llegan de la India. Cuando Anthony comienza a cortejar a Edwina, Kate descubre la verdadera naturaleza de sus intenciones (un verdadero matrimonio por amor no es una prioridad en su lista de prioridades) y decide hacer todo lo que esté a su alcance para detener la unión. Pero al hacerlo, los enfrentamientos verbales de Kate y Anthony solo los acercan, lo que complica las cosas en ambos lados. Al otro lado de Grosvenor Square, los Featherington deben dar la bienvenida al nuevo heredero de su patrimonio mientras Penélope (Nicola Coughlan) continúa navegando por la alta sociedad mientras oculta su secreto más profundo a las personas más cercanas a ella”, apunta la sinopsis oficial de la segunda temporada.

Las estrellas Jonathan Bailey, Simone Ashley, Golda Rosheuvel, Luke Newton, Claudia Jessie, Nicola Coughlan, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Ruth Gemmell, Adjoa Andoh, Polly Walker, Ben Miller, Bessie Carter, Harriet Cains y Julie Andrews, en la voz de Lady Whistledown, conforman el reparto principal de Bridgerton.

Los nuevos episodios se podrán ver desde el 25 de marzo en la plataforma streaming. (Netflix)

Bridgerton tendrá hasta cuatro temporadas en Netflix

Cabe destacar que, previo al estreno de la segunda temporada, Netflix anunció que una tercera y cuarta entrega estaban en camino. Paralelamente, Shonda Rhimes está trabajando en un spin-off sobre la reina Charlotte. El interés del gigante del streaming se debe a que esta historia de amor se posicionó dentro de las más vistas en formato de serie, logró más de 82 millones de espectadores en sus primeros 28 días y se ubicó en el Top 10 de diversos países del mundo.

Los nuevos episodios de Bridgerton se lanzarán el 25 de marzo.

