El video de Horacio Rodríguez Larreta dinamitando la General Paz

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Horacio Rodríguez Larreta aparece frente a una consola de operaciones. A su alrededor, distintas voces confirman que están preparadas para actuar. “Puente Saavedra listo”, anuncia una de ellas. “Por acá listos”, responde otra. La tensión aumenta hasta que el ex jefe de Gobierno porteño da la orden: “Vamos a derribar el muro”. Entonces, una serie de explosiones destruye distintos sectores de la avenida General Paz, en una secuencia cinematográfica que termina con una consigna política: “Hace falta una segunda transformación”.

El video, difundido el martes por la noche, se viralizó y provocó una catarata de críticas, burlas y cuestionamientos. Pero detrás de esa producción, que fue realizada íntegramente con inteligencia artificial en aproximadamente una hora, hay una estrategia deliberada para instalar una discusión que Rodríguez Larreta considera central en su proyecto para regresar al gobierno de la Ciudad en 2027: la integración de la Capital Federal con el conurbano bonaerense y la confrontación con la política del “muro” de Jorge Macri.

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La puesta en escena fue concebida para provocar. No pretende explicar un proyecto de infraestructura ni presentar una iniciativa legislativa. Su objetivo es captar la atención sobre un asunto que el ex mandatario viene planteando desde hace meses, pero que hasta ahora había conseguido escasa repercusión pública.

El tuit de Rodríguez Larreta que generó una fuerte controversia

De hecho, en agosto Rodríguez Larreta publicó en YouTube un video de varios minutos titulado “¿Por qué la General Paz nunca fue una autopista?”, donde desarrolló su propuesta de integración metropolitana. Esa producción, con explicaciones urbanísticas y proyectos concretos, consiguió unas 22.000 reproducciones. El contraste con el nuevo contenido es evidente: la secuencia de las explosiones superó las 800.000 visualizaciones en menos de 24 horas.

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La producción requirió herramientas de inteligencia artificial, una elaboración de imágenes mediante instrucciones digitales y una edición acelerada. En lugar de contratar una agencia publicitaria para desarrollar una campaña convencional, el contenido se resolvió con recursos tecnológicos disponibles y un equipo reducido.

La lógica de la iniciativa consiste en conseguir primero una reacción y desarrollar después los argumentos. No es una improvisación ni una ocurrencia desconectada de las posiciones políticas de Rodríguez Larreta. Es un cambio de formato para comunicar una propuesta que viene sosteniendo públicamente y que ahora busca convertir en un eje de confrontación con Jorge Macri.

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La cantidad de comentarios negativos tampoco fue inesperada. En una comunicación dominada por los algoritmos de las redes sociales, las reacciones adversas también contribuyen a multiplicar la circulación de los contenidos. La controversia fue incorporada, desde el comienzo, como parte de la estrategia.

Horacio Rodríguez Larreta difundió un vdeo que se hizo viral

La polémica y las dos concepciones sobre Buenos Aires

La reacción del oficialismo porteño fue inmediata. El legislador Facundo Del Gaiso, de Vamos por Más, cuestionó el contenido y la oportunidad de difundir imágenes de explosiones pocos días después de la tragedia ocurrida en Remedios de Escalada.

“Derribar muro no es dinamitar un puente peatonal, arrancamos mal con los conceptos”, escribió en sus redes sociales.

Desde el Gobierno de la Ciudad también rechazaron la propuesta, a la que consideran más orientada a quienes viven en el conurbano que a los propios porteños. La administración de Jorge Macri sostiene que el refuerzo de los controles en los accesos constituye una respuesta a la inseguridad y a las deficiencias de la gestión bonaerense.

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La denominada “Operación Muro”, que el actual mandatario convirtió en una de las banderas de su política de seguridad, contempla controles policiales sobre la General Paz y los puentes del Riachuelo, además de un dispositivo de vigilancia en los ingresos a la Capital.

Rodríguez Larreta plantea una concepción contrapuesta. Buenos Aires, en su funcionamiento cotidiano, es una ciudad de seis millones de personas: tres millones que residen en la Capital y otros tres millones que ingresan diariamente desde la provincia. Esa circulación sostiene una parte significativa de la actividad comercial, económica y de los servicios públicos.

La integración no es solamente una cuestión de movilidad. Según las cifras que utiliza el equipo del ex mandatario, alrededor del 80% de los policías porteños, el 30% de los docentes y el 40% de los médicos que trabajan en la Ciudad viven en territorio bonaerense. Son estimaciones que permiten dimensionar la dependencia de la Capital respecto de los trabajadores que cruzan diariamente sus límites.

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El planteo también abarca la actividad privada. Comercios, empresas, establecimientos gastronómicos, oficinas y servicios dependen, en distinta medida, del movimiento de trabajadores y consumidores provenientes del conurbano. Una parte de los ingresos tributarios porteños está vinculada, por lo tanto, a una economía que excede ampliamente sus fronteras administrativas.

En esa interpretación, presentar a los bonaerenses como un problema del que hay que protegerse constituye un error político y de gestión. La crítica de Rodríguez Larreta apunta a la utilización de la seguridad como argumento para establecer una diferenciación entre porteños y habitantes del conurbano, cuando ambos territorios funcionan como una misma región metropolitana.

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Hay, además, un argumento institucional: Buenos Aires no es solamente una ciudad autónoma, sino también la capital de la República Argentina.

La discusión, entonces, no pasa por eliminar literalmente la avenida General Paz. El muro representa una frontera simbólica que, en la mirada de Rodríguez Larreta, impide desarrollar políticas integradas de transporte, seguridad, salud, educación e infraestructura.

La propuesta incluye transformar determinados tramos de la autopista mediante plataformas verdes que permitan conectar barrios de ambos lados, como Villa Lugano con La Matanza, Villa Real con Tres de Febrero, Villa Devoto con San Martín y Saavedra con Vicente López.

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También contempla estacionamientos vinculados al transporte público, destinados a reducir la cantidad de automóviles que ingresan a la Capital. La intención es reemplazar una concepción de frontera por otra de articulación urbana, sin modificar los límites jurisdiccionales.

La segunda transformación y la disputa por 2027

Larreta versus Jorge y Mauricio Macri

La otra frase del video, “Hace falta una segunda transformación”, completa el mensaje político. Rodríguez Larreta pretende presentar una nueva etapa para Buenos Aires, después de los cambios que impulsaron las administraciones del PRO desde 2007, primero con Mauricio Macri y luego durante sus propios ocho años de gestión.

El ex mandatario, que abandonó el PRO y regresó a la Legislatura porteña con un espacio propio, obtuvo alrededor del 8% de los votos en las elecciones de 2025. Ahora busca reconstruir una alternativa electoral frente al oficialismo de Jorge Macri, en un escenario donde también interviene La Libertad Avanza.

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La confrontación con el actual jefe de Gobierno tiene un objetivo concreto: disputar su modelo de gestión y cuestionar una política que identifica a los habitantes del conurbano como parte de los problemas de la Capital, en lugar de reconocerlos como protagonistas de su funcionamiento económico y social.

El video también inaugura una nueva modalidad de comunicación. La tradicional explicación técnica de Rodríguez Larreta, asociada a recorridas barriales, reuniones vecinales y presentaciones de proyectos, comienza a combinarse con producciones de alto impacto que buscan atravesar la saturación informativa.

La secuencia de las explosiones tendrá continuidad con otros contenidos destinados a explicar el concepto de integración metropolitana. El propio Rodríguez Larreta deberá desarrollar los argumentos de una propuesta que, hasta ahora, consiguió mucha más repercusión por sus imágenes que por sus fundamentos.

El resultado político todavía está abierto. Las críticas no desaparecen por el hecho de que la provocación haya sido deliberada, ni las reproducciones equivalen necesariamente a adhesiones electorales.

Pero el video consiguió colocar una discusión en el centro de la agenda porteña: si Buenos Aires debe reforzar las barreras que la separan del conurbano o reconocer que su desarrollo depende, en gran medida, de los millones de personas que cruzan diariamente la General Paz. Esa es la controversia que Rodríguez Larreta pretende sostener frente a Jorge Macri hasta las elecciones de 2027.