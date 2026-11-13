Política

La subterránea pelea por los votos de la reforma política que profundiza la interna del Gobierno con Bullrich

La senadora desconfía de que estén las voluntades para conseguir la media sanción y sospecha que en Casa Rosada buscan responsabilizarla si el proyecto fracasa. Evalúa preparar un comunicado a su estilo, sugerente y de alto impacto, para despegarse

Karina Milei, Diego Santilli, Martín Menem y Patricia Bullrich, a cargo de conseguir los votos para la reforma política
Karina Milei, Diego Santilli, Martín Menem y Patricia Bullrich, a cargo de conseguir los votos para la reforma política
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La presión de la Casa Rosada para acelerar el tratamiento de la reforma política profundizó la disputa entre Patricia Bullrich y los armadores de Karina Milei por el control de la negociación parlamentaria y, sobre todo, por quién deberá pagar el costo político de una eventual derrota.

En Balcarce 50 están convencidos de que sale. Pero cerca de la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado aseguran que aún desconfía de que el oficialismo tenga los votos para conseguir la media sanción y describen una maniobra que consideran deliberada: “Quieren tirarle un muerto”, dicen, en referencia a la posibilidad de apurar una convocatoria, exponerla a un fracaso legislativo y después responsabilizarla por no haber conseguido los respaldos.

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En alerta, Bullrich analiza publicar una comunicación a su estilo, sugerente pero directa, para anticiparse a un eventual traspié y dejar en claro que la búsqueda de los votos no es responsabilidad suya (algo que viene planteando desde hace semanas).

La tensión se profundizó en las últimas 24 horas, cuando el Gobierno insistió en acelerar el debate de una iniciativa que los Milei consideran harto prioritaria, pese a las advertencias de la senadora sobre la falta de acuerdos. Fue ayer por la mañana, cuando Martín Menem confirmó en Radio Mitre que el Ejecutivo convocaría a sesiones extraordinarias y anticipara que pretende conseguir la media sanción de la reforma en el Senado en un plazo de 15 días.

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El presidente de la Cámara de Diputados ubicó la iniciativa, que contempla la eliminación de las PASO, junto con el Presupuesto 2027, entre las prioridades de la agenda legislativa de fin de año. En sus declaraciones también quedó expuesta la confianza del oficialismo en que podrá reunir los respaldos necesarios. Esa expectativa contrasta con las advertencias que Bullrich viene haciendo en distintas conversaciones. En particular, según reconstruyó una fuente de su entorno, anteayer, en un diálogo con Diego Santilli por el tema de la convocatoria, Bullrich volvió a plantearle a su ex colega de PRO sus reparos sobre la disponibilidad de los votos.

Santilli, encargado de los diálogos con los gobernadores, transmite insistentemente a los propios que las voluntades están.

Martín Menem - Patricia Bullrich
Martín Menem y Patricia Bullrich

Ayer, Agustín Coto, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, convocó a una reunión para el próximo martes 17, a las 15, con el objetivo de retomar el debate de la reforma electoral. Bullrich estaba al tanto de la convocatoria, aunque no estaba convencida de que existieran los respaldos necesarios para avanzar en esas condiciones. El llamado, después de dos meses de silencio de la comisión, volvió a poner en evidencia las diferencias sobre los tiempos y la estrategia legislativa.

El movimiento expuso, además, las dificultades para reunir los respaldos necesarios. Desde los bloques dialoguistas del PRO y la UCR plantean que el acompañamiento a la reforma electoral está condicionado a que el oficialismo avance con Ficha Limpia. «Sin Ficha Limpia, no hay nada de lo demás», es la advertencia que transmiten desde esos sectores. De esa manera, el oficialismo no solo debe conseguir las firmas para dictaminar la reforma electoral, sino también resolver una negociación paralela que puede complicar los plazos que pretende imponer la Casa Rosada.

En otra época desde la Casa Rosada le atribuían a la vicepresidenta Victoria Villarruel la responsabilidad por los fracasos políticos del oficialismo. Antes de que la ruptura total se concretara, en Balcarce 50 la acusaban de conspirar contra la voluntad del Presidente y buscaban responsabilizarla por las dificultades para llevar adelante distintas iniciativas. Cerca de Bullrich temen que se intente repetir ese mecanismo con ella. El escenario, sin embargo, tiene diferencias: la senadora conserva un bloque que conduce, una agenda propia y un margen de acción parlamentario que Villarruel no tenía.

La tensión está directamente relacionada con las versiones sobre las aspiraciones de Bullrich para 2027. Ayer, en su círculo aseguraban que “cada día tiene menos interés en ocupar la vicepresidencia” y que “no se siente cómoda con la dinámica interna del oficialismo”. “Su mandato en el Senado se extiende por cinco años más y su prioridad actual es concentrarse en su trabajo parlamentario y en sacar leyes”, deslizaron.

El acelere de la discusión por las PASO amenaza con convertirse en un nuevo capítulo de la disputa entre el sector que responde a Karina Milei y la senadora que conduce el bloque oficialista en la Cámara alta. La pulseada excede el calendario legislativo: involucra quién fija las condiciones de la negociación, quién conduce la estrategia parlamentaria y quién deberá responder si el resultado no es el que espera el Gobierno.

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