Política

La Libertad Avanza Misiones impulsa la boleta única y la eliminación de la ley de lemas para las elecciones locales de 2027

“Es una demanda ciudadana de transparencia y de agilidad”, aseguró Adrián Núñez, presidente del partido y legislador misionero

Dos hombres sonrientes, Diego Santilli y Adrián Núñez, con trajes, posan con el pulgar en alto frente a una pantalla morada con el logo de La Libertad Avanza
Adrián Núñez, presidente de La Libertad Avanza Misiones
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El proyecto que presentó La Libertad Avanza Misiones en las últimas horas en la Legislatura unicameral se sustenta en tres ejes. Por un lado, instituye a la boleta única de papel como instrumento para la votación de cargos provinciales y municipales. Además, elimina el mecanismo de lemas en la elección de intendentes. Por último, incorpora la figura de “ficha limpia”, una idea que el oficialismo provincial había impulsado antes de su fragmentación.

El debut de esta reforma electoral sería en los comicios del año próximo, en los que el actual mandatario, Hugo Passalacqua, buscará la reelección. LLA, a través de su presidente, Adrián Núñez, o del diputado nacional Diego Hartfield, intentará dar la sorpresa y quedarse con la gobernación.

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La propuesta de una Boleta Única Misionera (BUM) establece que el instrumento de votación sea una papeleta donde se reúna toda la oferta electoral tanto provincial como municipal y de ambos poderes: ejecutivos y legislativos.

“Queremos que haya fila para cada cargo y columna de cada partido. Que sea del mismo tamaño y con igual trato gráfico. Y que tengamos una boleta en color”, detalló Nuñez en declaraciones a Infobae.

Cómo funciona la BUM

Diego Hartfield, ex tenista y actual diputado nacional, es uno de los posibles candidatos libertarios a la gobernación
Diego Hartfield, ex tenista y actual diputado nacional, es uno de los posibles candidatos libertarios a la gobernación

El esquema prohíbe la doble candidatura y las colectoras. “En ningún caso se permitirá que una misma lista de candidatos se encuentre en más de una columna de la Boleta Única Misionera”, indica. Además, prohíbe que una agrupación política adhiera sus candidatos a los de otra.

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Por otro lado, el elector deberá marcar con una cruz su opción en cada categoría. No existe, como en otros distritos que recurrieron a este mecanismo, una alternativa de “lista completa”.

Con el sistema BUM, “se terminan las boletas que faltan y las robadas. Y también la ventaja del que tiene aparato para imprimir y repartir (papeletas) por toda la provincia”, señaló Núñez.

Para la elección de gobernador, vicegobernador e intendentes, la boleta deberá contener los nombres, apodos y apellidos de los candidatos con sus respectivas fotografías en color con fondo blanco. En los cuerpos de diputados provinciales y concejales municipales, deberá contener como mínimo los nombres y apellidos de los cuatro primeros candidatos de la lista.

“Estamos llamados a hacer historia. Esta no es una demanda política, es una demanda ciudadana de transparencia, de agilidad”, consignó Núñez.

El presidente de LLA Misiones remarcó a su vez: “La propuesta busca garantizar igualdad de condiciones entre partidos grandes y chicos. La boleta será impresa por el Estado bajo el control del Tribunal Electoral”.

Fin de la ley de lemas y ficha limpia

El gobernador Hugo Passalacqua recibió el apoyo de más de 60 intendentes de Misiones para su reelección

La propuesta que presentó la fuerza libertaria incorpora dos transformaciones importantes para el sistema político de la tierra colorada. Por un lado, termina con la ley de lemas para las elecciones municipales. Por otro, incorpora el requisito de que las candidaturas superen el tamiz de la “ficha limpia”.

El primer artículo del proyecto propone la derogación del sistema de acumulación de votos por lema o sublema. Mediante esta herramienta, vigente sólo para la votación de intendentes, el candidato con más votos de un frente electoral suma los de los demás de su espacio. Así, la multiplicación de sublemas, sobre todo en los distritos importantes como Posadas u Oberá, es una maniobra para aspirar votos hacia la candidatura principal.

En tanto, la propuesta de ficha limpia impide ser candidato a quien tenga una condena confirmada en segunda instancia. La veda alcanza a aquellos que cometieron delitos contra la integridad sexual y la administración pública. También a quienes hayan cometido homicidio o lesionado a una persona, secuestradores o quienes tengan condenas por calumnias e injurias, entre otros casos.

Antes del quiebre entre Passalacqua y Carlos Rovira que terminó con la fuerza que gobernó la provincia por 20 años, el Frente Renovador había propuesto su propio modelo de “ficha limpia”. Su alcance era mucho más amplio. Restringía la participación a quienes incurrían en crueldad animal, no pagaran impuestos o no superaran un test antidrogas.

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