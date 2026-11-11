Política

La plana mayor del peronismo converge hoy en Luján para la misa que oficiará el papa León XIV

La dirigencia justicialista bonaerense, liderada por el gobernador Axel Kicillof y la vice, Verónica Magario, asistirá desde las 10 al acto religioso frente a la Basílica. Máximo Kirchner y Sergio Massa también están presentes

Visita del papa León XIV a la Argentina - Lujan - Axel Kicillof
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en su arribo a Luján (REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez)
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Gran parte del arco político del peronismo, junto a la plana mayor de la provincia de Buenos Aires, converge esta mañana en la multitudinaria Santa Misa que el Papa León XIV oficiará frente a cientos de miles de personas frente a la Basílica de Luján, alrededor de las 10 de la mañana.

Encabezados por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la vicegobernadora Verónica Magario, las fuerzas políticas bonaerenses también contarán con la presencia de la mano derecha del jefe regional, el ministro de Gobierno de PBA, Carlos Alberto “Carli” Bianco y el Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo Larroque”, uno de los principales armadores políticos del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) encabezado por Kicillof.

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El ala camporista también está presente en Luján para la Santa Misa con la figura del diputado Máximo Kirchner, la legisladora bonaerense, Mayra Mendoza, el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Matías Molle, como así también en la rama senatorial nacional representados por Eduardo “Wado” de Pedro, Juliana Di Tullio y, en el ámbito bonaerense, con Sergio Berni, que confluyen en la convocatoria papal.

El diputado nacional Máximo Kirchner, presente en la multitudinaria misa de hoy que oficiará el papa León XIV en Luján
El diputado nacional Máximo Kirchner, presente en la multitudinaria misa de hoy que oficiará el papa León XIV en Luján

La presencia del ex ministro de Economía de la Nación Argentina y ex candidato presidencial por el peronismo, Sergio Massa, también le otorga una mayor músculo político al encuentro eclesiástico junto a cientos de miles de personas.

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Por otro lado, el diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, Juan Grabois, el legislador Horacio Pietragalla Corti, y el exdiputado de la provincia de Buenos Aires, Federico Otermín.

El ala sindical también dirá presente con el ex Secretario General del SUTEBA y actual Secretario de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) en la provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel, acompañado por el excanciller y exgobernador de la Provincia de Buenos Aires y diputado nacional, Felipe Solá.

El gobernador de la provincia de Catamarca, Raúl Jalil, los intendentes Fernando Espinoza (La Matanza), Fernando Grey (Esteban Echeverría), Lucas Ghi (Morón), Eva Mieri (interina en Quilmes) y el exintendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, junto a excombatientes de la Guerra de Malvinas, dicen presentes hoy en Luján.

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