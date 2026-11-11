“Esta es su casa”: Javier Milei se emocionó al saludar al papa León XIV en su despedida de la Argentina

El Sumo Pontífice partió rumbo a Perú.

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El papa León XIV finalizó su visita a la Argentina y fue despedido por un emocionado Javier Milei, que estuvo acompañado por Karina Milei y Pablo Quirno, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La tripulación del avión papal ya esperaba lista para recibir al sumo pontífice en la aeronave Pontifex Maximus que lo llevará a Perú, donde cerrará su gira por Sudamérica.

En el último saludo previo a que el Santo Padre ingrese al avión, Milei lo tomó de las manos para despedirlo, se conmovió y comenzó a llorar. “Gracias por esto. Esta es su casa; lo esperamos. Gracias”, le dijo con los ojos llenos de lágrimas. Luego, el Pontífice finalmente ingresó a la aeronave y comenzó su vuelo rumbo a Lima.

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Junto a la alfombra roja tuvo lugar el acto de despedida, en el que León XIV debía decir unas palabras antes de abordar el avión. Mientras la comitiva papal y los periodistas comenzaban a embarcar, el mandatario se mantuvo en tierra.

El presidente Javier Milei despidió al sumo pontífice junto a Karina Milei y Pablo Quirno en la pista aérea. (Gustavo Gavotti)

Karina Milei, en cambio, despidió al Santo Padre con un comunicado que compartió a través de las redes sociales, una vez que el avión ya había comenzado su recorrido. “Después de cuatro días de profunda espiritualidad y emoción, despedimos a nuestro querido Santo Padre León XIV”, comenzó el comunicado.

“¡Gracias, Papa León, por visitarnos, por recorrer nuestros pueblos y ciudades y por tus palabras de afecto hacia nuestra Patria! Estos días quedarán grabados para siempre en el corazón de los más de 46 millones de argentinos. Los argentinos estuvimos a la altura de esta histórica visita pastoral, demostrando el amor, la esperanza y la fe de un pueblo que encuentra en Dios su camino", agregó.

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El mensaje completo de Karina Milei

Más de dos millones de personas se congregaron en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján para acompañar la última actividad oficial del papa León XIV en territorio argentino: una misa multitudinaria en la que pidió la reconciliación de los argentinos.

Al arribar a la explanada de la Basílica de Luján, el pontífice recorrió los últimos metros a bordo del papamóvil y saludó a los fieles apostados a lo largo del recorrido. Al descender del vehículo, fue recibido por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, una escena que ya se había repetido el lunes durante la visita al Cottolengo Don Orione. La ceremonia arrancó con una versión de “Un nuevo sol” a cargo de un coro local, que puso el tono para la celebración.

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Antes del inicio de la misa, León XIV se detuvo a bendecir a niños y niñas con discapacidad que se acercaron a saludarlo. Para la ocasión, el pontífice lució una casulla en celeste y blanco —los colores del manto de la Virgen de Luján y, a la vez, los de la bandera argentina—, un detalle que no pasó inadvertido entre los presentes.

León XIV concluyó su visita a la Argentina y partió desde el aeropuerto de Ezeiza rumbo a Perú en el avión Pontifex Maximus. (Gustavo Gavotti)

Durante la homilía, el Papa articuló su mensaje en torno a cuatro ejes: la reconciliación, la Palabra de Dios, la comunión y la misión. Ese itinerario lo vinculó con los momentos centrales de la Eucaristía y también evocó al papa Francisco y su devoción por la patrona de los argentinos. En el tramo final de su discurso, ante la multitud que desbordó la plaza y los alrededores del santuario, el pontífice lanzó la frase que quedará asociada a su paso por el país: “Argentina, levántate y camina”.

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Antes de llegar a Luján, sin embargo, la jornada de León XIV había comenzado en un escenario bien distinto. A primera hora, el papa visitó el Complejo Penitenciario Federal de Devoto, donde se reunió con 69 personas privadas de la libertad: las últimas alojadas en ese penal antes de su cierre definitivo como cárcel federal. El encuentro tuvo un carácter íntimo y directo. El pontífice escuchó los testimonios de tres internos y luego tomó la palabra.

“Esta situación actual por la que atraviesan es también un momento particular para poder reiniciar sus vidas”, afirmó León XIV durante el encuentro en Devoto. El mensaje apuntó a que el tiempo de detención fuera entendido como una oportunidad para reconstruir vínculos con las familias y con la sociedad. Además, el Papa reclamó condiciones de detención que favorezcan la recuperación y la reinserción de los reclusos, y pidió a las autoridades que protejan a niños y jóvenes de las redes criminales.

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Más de dos millones de personas asistieron a la misa de cierre del papa en la plaza de la Basílica de Luján.

Milei recibió al papa, que había aterrizado el domingo, durante los días restantes de su visita al país. La agenda incluyó una ofrenda floral ante el monumento al general José de San Martín, una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y un encuentro en el Palacio Libertad con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

El lunes comenzó temprano con una visita al Cottolengo Don Orione. Luego se trasladó hacia Palermo para realizar una multitudinaria misa en el Monumento a los Españoles. El martes, última jornada completa en Argentina, mantuvo un encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. El mismo día, también estuvo en Córdoba, donde encabezó una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), visitó el Arzobispado y la Catedral de la ciudad.

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