Una por una, todas las prepagas y obras sociales que inhabilitó el Gobierno: los motivos detrás de la medida

Las entidades eliminadas no cumplían con los requisitos normativos ni desarrollaban actividad real en el sector (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante el proceso de revisión y depuración del sistema de salud privado, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) eliminó recientemente a 18 entidades de medicina prepaga y mutuales del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP). Así, la cantidad total de prepagas y obras sociales excluidas desde el inicio de la gestión de Javier Milei supera las 180 entidades.

La medida forma parte de la política nacional para asegurar que solo las organizaciones que cumplen la normativa y ofrecen servicios efectivos permanezcan en el registro.

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La SSS justificó la decisión en la necesidad de garantizar un padrón transparente y confiable. Las auditorías detectaron entidades que no realizaban actividades incluidas en la Ley N° 26.682, carecían de afiliados activos o no presentaban la documentación requerida. Tras notificar e intimar a las empresas a regularizar su situación sin obtener respuestas adecuadas, el organismo rechazó sus inscripciones y eliminó sus registros provisorios.

La comunicación oficial se realizó a través de edictos publicados en el Boletín Oficial, donde se informó sobre el inicio y la resolución del procedimiento de baja. El organismo aclaró que la decisión no afecta a los usuarios del sistema, ya que las entidades dadas de baja no tenían beneficiarios activos ni ofrecían servicios al momento de la inspección.

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La Superintendencia de Servicios de Salud excluyó a 18 entidades del registro oficial tras auditorías y controles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las 18 entidades recientemente excluidas incluyen empresas, mutuales y cooperativas identificadas por la Superintendencia. Según la información oficial, esta depuración busca fortalecer los controles y mejorar el funcionamiento del sector. Además, la SSS remarcó que el saneamiento del registro es una herramienta para “garantizar reglas claras para los agentes y mayor seguridad para los usuarios”.

Prepagas y obras sociales dadas de baja este mes:

Plan Odontológico Integral S.A. (RNEMP Provisorio N° 1-1729-1)

Cámara de Tabaco de Misiones (RNEMP Provisorio N° 4-1663-2)

Armiento S.A. (RNEMP Provisorio N° 1-1357-1)

Instituto Materno Infantil S.A. (RNEMP Provisorio N° 1-1195-7)

Sociedad Médica Universitaria S.A. (RNEMP Provisorio N° 1-1069-5)

Asociación Mutual Intercooperativa (RNEMP Provisorio N° 3-1575-5)

AMI S.R.L. (RNEMP Provisorio N° 1-1402-4)

Huinca Salud S.A. (RNEMP Provisorio Nº 1-1645-7)

Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y de Créditos Cuenca del Salado Ltda. (RNEMP Provisorio N° 2-1627-0)

Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay (RNEMP Provisorio N° 3-1673-4)

EMPY S.R.L. (RNEMP Provisorio N° 1-1353-3)

Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A. (RNEMP Provisorio Nº 1-1291-2)

Timely Medical (RNEMP Provisorio N° 1-1388-5)

Premedikal S.R.L. (RNEMP Provisorio N.º 1-1373-1)

Emergencia S.R.L. (RNEMP Provisorio Nº 1-1572-0)

Seres S.R.L. (RNEMP Provisorio Nº 1-1579-9)

Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañás Limitada - COEVICAL (RNEMP Provisorio N° 2-1556-7)

Cardio S.A. (RNEMP Provisorio Nº 1-1521-8)

Entidades declaradas en situación de crisis

Obra Social de Operadores Cinematográficos (R.N.A.S. Nº 1-0460-3)

La depuración del padrón comenzó en los primeros meses de la actual administración, cuando se detectó la existencia de numerosas entidades inscriptas sin estructura operativa, afiliados ni documentación básica. En muchos casos, se trataba de agentes inscriptos formalmente pero sin actividad real.

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Las resoluciones publicadas alcanzaron a organizaciones de distintos perfiles y jurisdicciones que no cumplieron con los requisitos para permanecer en el registro. La SSS detalló que la exclusión implica la imposibilidad de operar y ofrecer servicios en todo el territorio nacional bajo cualquier modalidad.

Algunas de las entidades excluidas contaban con un registro provisorio. El proceso incluyó notificaciones formales y plazos para presentar la documentación, pero la falta de respuesta o el incumplimiento derivó en la exclusión definitiva. El organismo de control sostiene que “el objetivo es contar con un registro transparente, integrado únicamente por agentes que compitan libremente y brinden prestaciones de calidad a sus afiliados”.

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Ya fueron dadas de baja más de 180 prepagas y obras sociales en la era Milei. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En simultáneo, la Superintendencia declaró en situación de crisis a la Obra Social de Operadores Cinematográficos (R.N.A.S. Nº 1-0460-3) por incumplimientos graves a los parámetros fijados por el Decreto N° 1400/2001. Se detectaron irregularidades en las prestaciones, en los aspectos jurídico-institucionales, contables, de atención al beneficiario, y en los indicadores económicos y de capacidad de repago. La entidad deberá presentar un plan de contingencia con medidas concretas para corregir su situación.

El listado completo de empresas dadas de baja

Su Medicina Asistencia S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1167-4)

Instituto Panamericano de Salud S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1602-0)

Imedical S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1517-1)

Seres (R.N.E.M.P. Nº 1-1579-9)

Prepasa S.A. Prestadora para la Salud

Grupo Proyectar S.R.L.

Clínica Espora S.A.

Emergencias Médicas Fueguinas S.A.

SEM Olavarría S.R.L.

Emergencia Médica Privada S.A.

Grupo IE Traslados S.A.

Sanatorios Acreditados Integrados S.A.

Medinals S.A.

Del Sol S.A.

Veramed SRL

Cardioblas S.A.

Formar Salud S.A.

VFMH Desarrollos S.A.

Salud Patagónica S.A.

UB Asistencial S.A.

Cobertmed SRL

Azul Salud S.A.

Alianza Mediterránea de Salud S.A.

Premium Traslados S.R.L.

Carmed S.R.L.

Coop de Viv, Crédito y Consumo del Rosario Ltda.

Usina Popular Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales Ltda. de Necochea

Cooperativa de Trabajo 16 de Diciembre Limitada

Cooperativa de Trabajo Seinsa Ltda.

Cooperativa Bienestar Ltda.

Cooperativa de Trabajo Junto a Ti Ltda.

Firenze Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, Turismo y Servicios Asistenciales Ltda.

Cooperativa de Previsión y Crédito de Villa María Limitada

Asociación Mutual Bomberos Voluntarios de Villa Ballester

Asociación Mutual San Isidro Labrador

Asociación Mutual Médica Gualeguaychú

Asociación Mutual 24 de Octubre Cobertura Total

Centro Gallego de Buenos Aires Mutualidad Cultura Acción Social

Mutual del Círculo Médico del Departamento La Paz

Asociación Mutual Trabajo y Progreso

Asociación Mutual Renacer

Asociación Mutual 22 de Julio

Asociación Mutual Bancaria

Mutual Agua y Energía Salta

Mutual de Docentes Privados

Asociación Mutual Crecer

Centro Gallego Sociedad Mutual

Asociación Mutual Triángulo

Mutual de Integración Latinoamericana

Mutual de Ayuda entre Ferroviarios Activos, Jubilados y Pensionados

Asociación Mutual Voluntarios por la Vida

Asociación Mutual Mercantil del Noroeste

Asociación Mutual Todos Unidos

Asociación Mutual de Servicios 14 de Diciembre de la Provincia de San Juan

Asociación Mutual para el Desarrollo y Crecimiento Social Crecer

Unión Mutualista de Jubilados y Pensionados de Córdoba

Asociación Mutual del Personal de Comercio y Actividades Civiles de la Ciudad de Oberá y L. N. Alem

Asociación Mutual Pedro Campos

Mutual de Directivos, Ex Directivos, Funcionarios y Ex Funcionarios de Mutuales de Bancos Privados de la RA

Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina Protección Recíproca

Mutual Mediterránea de Servicios Integrales

Mutual Solidaria Génesis

Magna Salud S.R.L.

OMSA Prosal S.A.

Sanatorio San Jerónimo Norte S.R.L.

Emergencias Médicas Santa María S.A.

Medicina Asistencial Privada S.R.L.

Medycin S.R.L.

IE Emergencias Chivilcoy S.A.

Emesec Emergencias Médicas Esteban Echeverría S.A.

Compañía Global de Salud S.A.

Vivir Medicina Privada S.A.

Medical S.R.L.

Servicio de Urgencias Médicas Ushuaia S.R.L.

Siempre S.R.L.

Merli Elva Ana y Lanter Patricio Eduardo S.H.

Roma Salud S.A.

Opsal S.A.

Master Med System S.R.L.

Coseguro Total S.R.L.

Centro Médico del Parque SDH

Mitre Medical Network S.A.

Salud Total S.A.

Confederada Salud SRL

Noba Pampa Salud SRL

Quince

MPN Medical International S.A.

Compañía Mediterránea de Salud S.A.

Gerenciar Salud SRL

Medicin Care Servicios Médicos Domiciliarios S.A.

Prepaga SRL

Aio Care S.R.L.

Medicina Privada San Juan Bautista S.A.

Centro Salud S.A.

Medicina Argentina S.A.

Sid Medical S.A.

Acarti S.A.

Comi Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios en el Área de la Salud

Comese Coop. Ltda.

Cooperativa Argentina de Medicina Integral-CAMI- de Trabajo Ltda.

Cooperativa de Trabajo de Medicina Asistencial Integrada de Diamante Limitada

Mutual del Círculo Médico del Departamento Federación

Mutual de Activos y Pasivos

Asociación Mutual Ciudadanos Bonaerenses

Asociación Mutual de Profesionales de la Salud de la República Argentina

Asociación Mutual de Asistencia a la Tercera Edad

Mutual Doce de Enero

Asociación Mutual de Óptica Integral

Asociación Mutual Versailles

Mutual de Servicios Médicos y Tratamiento de la Hipoacusia

Asociación Mutual Los Andes

Amtapra

Asociación Mutual Arquitas

Asociación Mutual Veteranos Argentinos

Mutual Ibatin

Círculo Médico de 25 de Mayo (SAMI 25 de Mayo)

Staff Médico S.A.,

Sancor Medicina Privada S.A

Obra Social del Personal Aeronáutico

Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería – Servicios Relacionados con la Salud Humana

Mutual Persona John Deere Argentina

Asistencia Mutual Aeronavegante

Instituto Médico Asistencial IMA

Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil

Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina

Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios

Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre

Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda.

Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios

Asociación Mutual Intercooperativa

Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Limitada

Instituto Materno Infantil S.A.

Empy SRL

Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación

Austral Organización Médica Integral

Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda

Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda

IE Emergencias Médicas Bolivar S.A.

Cardio S.A.

Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay

Asociación Mutual Mercantil del Personal de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba

Plan Odontológico Integral S.A.

Cámara de Tabaco de Misiones

Codime S.A.

Mapfre Salud S.A.

Sociedad Médica Universitaria S.A.

Carra Salud S.A.

Huinca Salud

Rescate Centro S.A.

Emergencia Río Cuarto (Aspurc)

Emergencias Médicas Punilla S.A.

Grupo Gerenciador G4 S.A.

Emergencia Cardio Asistencial S.A.

Pangea S.A.

Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Atilra)

Armiento S.A. (Grupo A Mano)

Círculo Médico de San Luis

Círculo Médico de Bragado

Policlínico Lomas Medicina Prepaga Sociedad Anónima

Protección Médica SRL

ECSA Salud

Obra Social de la Federación de Cámaras y Centro Comerciales Zonales de la República Argentina

And the Yellow Too S.A.

Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario

Asociación Española de Socorros Mutuos-Villa Constitución

Mutual Odontológica Argentina

Su Medicina Asistencia S.A.

Instituto Panamericano de Salud S.A.

Imedical S.A.

Seres