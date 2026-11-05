Política

Luego de abandonar a Milei, un ex futbolista de River se sumó a un candidato presidencial y sueña con ser intendente

El ex mediocampista se sumará a Hechos, el partido con el que los hermanos Passaglia se anotarán en la carrera hacia la Casa Rosada en 2027

El exfutbolista que Manuel Passaglia presentó como nuevo integrante de su espacio político: "Me siento cómodo trabajando en equipo"
El exfutbolista que Manuel Passaglia presentó como nuevo integrante de su espacio político: "Me siento cómodo trabajando en equipo" (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El exintendente de la localidad de San Nicolás, Manuel Passaglia, presentó al exfutbolista de River Plate, Oscar Ahumada, como nuevo integrante de su espacio político Hechos. La acción la realizó a través de un video publicado en sus redes sociales.

En las imágenes, se observa al dirigente y al deportista entrar a una cancha de fútbol, donde Ahumada juega con una pelota de fútbol y besa el césped del estadio. “Si le metés la mitad de la garra y del corazón que le pusiste al fútbol, en poco tiempo a Zarate lo das vuelta”, declaró Passaglia.

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“Yo vengo del deporte, como decía. Para mí, no sé jugar de otra manera. Me siento cómodo trabajando en equipo”, le respondió Ahumada. Finalmente Passaglia recibe una camiseta de fútbol y se la entrega al exvolante de River Plate.

“Necesitamos más personas comprometidas como vos, capaces, que se involucren y que den la pelea. Pero si todos miramos afuera y nos quedamos con los brazos cruzados, no cambia más, ni la ciudad, ni la provincia, ni la Argentina. Bienvenido a Hechos”, concluyó el exintendente en el cierre del vídeo.

Luego, en el mensaje que acompaña al video, Passaglia asegura: “Felicitaciones por sumarte a este desafío de trabajar para llevar soluciones concretas a los problemas de la Argentina. Zárate necesita gente como vos, con ganas de hacer las cosas bien. Acá en Hechos vas a poder jugar con libertad en serio. Y nosotros te vamos a acompañar”.

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El futbolista pretende competir por la Intendencia. De hecho, tiempo atrás se había sumado a la Libertad Avanza con la misma intención. Sin embargo, en septiembre de este año anunció su salida del espacio por fricciones internas.

Oscar Ahumada, exmediocampista de River Plate (Photo by Julian Finney/Getty Images)
Oscar Ahumada, exmediocampista de River Plate (Photo by Julian Finney/Getty Images)

A fines de octubre, los hermanos Santiago y Manuel Passaglia realizaron en San Nicolás su primer acto de campaña con miras a las elecciones presidenciales de 2027. Referentes del espacio Hechos, plantearon una propuesta política que busca diferenciarse tanto del gobierno de Javier Milei como del kirchnerismo. Aunque todavía no definieron quién encabezará la fórmula presidencial, ambos presentaron a su ciudad natal como el punto de partida de un proyecto de alcance nacional.

El evento incluyó un acto con vecinos y una caminata hasta el Santuario de la Virgen del Rosario de San Nicolás. Allí, los dirigentes pusieron en valor las transformaciones que atribuyen a sus años de gestión municipal y sostuvieron que esa experiencia les permite aspirar a trasladar su modelo a todo el país.

Santiago Passaglia, actual intendente de San Nicolás, cuestionó la idea de que la ciudadanía deba limitarse a elegir entre el oficialismo nacional y un retorno del kirchnerismo. Según afirmó, ambos polos representan “dos fracasos” y pretenden sostener un escenario de miedo y resignación. En ese marco, criticó la situación económica de sectores que, aun teniendo más de un empleo, no logran llegar a fin de mes, así como las dificultades que enfrentan comercios y pequeñas y medianas empresas para mantenerse en actividad.

El intendente remarcó que, a su entender, el ordenamiento de las variables macroeconómicas no alcanza si no se traduce en mejoras concretas para la vida cotidiana. También rechazó que el kirchnerismo pueda ser una alternativa y responsabilizó a ese espacio por problemas como la inflación, la pobreza y la corrupción durante sus años de gestión.

Manuel Passaglia, diputado provincial y exintendente de San Nicolás, reforzó ese posicionamiento. Aseguró que enfrentarán a los sectores que consideran extremos de la política argentina y expresó la consigna central del acto: “Se acabaron los relatos”. El mensaje buscó instalar a Hechos como una alternativa pragmática, basada en resultados de gestión y alejada de las disputas ideológicas tradicionales.

Acto y recorrida de lanzamiento de la candidatura presidencial de Santiago y Manuel Passaglia junto a cientos de personas en San Nicolás

Los Passaglia reconocieron que conducir un municipio no es equivalente a administrar el país, pero sostuvieron que la recuperación de una ciudad que describen como deteriorada les otorga experiencia y autoridad para asumir desafíos mayores. Santiago Passaglia también destacó la renovación generacional: afirmó que el próximo presidente no debería pertenecer a sectores políticos que, según su mirada, ya fracasaron, y señaló al “interior productivo” como origen deseable de un nuevo liderazgo nacional.

La propuesta que presentaron se concentra en la generación de empleo, el impulso a la industria y las pymes, el acceso a la vivienda, la educación y la seguridad. Para cerrar, Santiago Passaglia sostuvo que no proponen soluciones extraordinarias, sino la posibilidad de vivir en “un país normal”, donde trabajar, estudiar, invertir y producir tenga sentido.

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