Primera alarma para 2027: la lectura de la Casa Rosada sobre la derrota de Trump en las elecciones de los Estados Unidos

ARCHIVO - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente de Argentina, Javier Milei, durante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, el 23 de septiembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci, Archivo)

Guardar

En el Gobierno no hay lecturas auspiciosas. La amplísima mayoría de los funcionarios, legisladores y estrategas del oficialismo veían que la tapa de los diarios del miércoles iba a reflejar una victoria de los demócratas en ambas cámaras del Congreso, pero lo que terminó por sorprender a varios de ellos fue la contundencia del resultado.

Como una primera lectura, si bien en la Casa Rosada reconocen que la derrota debilita la figura de Donald Trump y empodera a los demócratas, afirman que no se resentirá el vínculo estratégico entre Argentina y Estados Unidos que se forjó en los últimos años. “Hay que leer el resultado muy en clave de las discusiones que están atravesando hoy la política americana y la relación con nuestro país no está en discusión”, afirma una de las voces legislativas que más conoce de ese entramado.

PUBLICIDAD

“Trump va a seguir entendiendo a Argentina como una ficha esencial, no solo por su amistad y coincidencia ideológica con Milei, sino también por cuestiones geoestratégicas. En ese punto no nos cambia, según mi punto de vista”, agrega.

En el círculo de confianza de Javier Milei afirman que no se cuestiona la viabilidad de un eventual apoyo financiero a la administración libertaria como el que convalidaron Trump y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en 2025. El ESF (Fondo de Estabilización Cambiaria), la herramienta a la que se apeló para darle soporte al peso, no requiere aprobación del Congreso.

El flamante senador demócrata Abdul El-Sayed junto a la senadora Elizabeth Warren. REUTERS/Brian Snyder

Aún así, hacen una salvedad para nada menor. “El salvavidas de Washington, el bailout, se podría volver más caro”, analizan en uno de los sectores más importantes del Gobierno. Son conscientes de que los demócratas que presidirían las comisiones a cargo del Tesoro y del IRS (Servicio de Rentas Internas) preparan investigaciones sobre ese episodio. Una de las figuras políticas que podría presidir alguna de esas comisiones es la demócrata Elizabeth Warren, quien criticó fuertemente la operatoria de Bessent realizada el año pasado. Con el resultado, tendrán mayor poder de citación para exigir documentos y testimonios.

PUBLICIDAD

La consultora financiera 1816 escribió esta mañana que “Trump conserva su capacidad de ayudar a Argentina salvo que el Congreso estadounidense modifique la normativa que lo rige y por una u otra razón el Presidente no pueda vetar esa modificación”. La lectura mayoritaria es que los demócratas no harán ninguna modificación de ese estilo, aunque persisten las dudas de si un eventual desembolso se volverá más lento a partir de las nuevas condiciones que pesarán sobre la administración estadounidense.

La lectura para las elecciones del 2027

El impacto que más se sintió en la Casa Rosada fue en el ámbito de las expectativas políticas. Trump perdió con contundencia en estados donde el Partido Republicano no perdía durante décadas, producto de la frustración de los votantes con el manejo de la economía y con la guerra contra Irán, que disparó los precios de la gasolina. Uno de los principales perdedores de la elección de ayer fue el movimiento MAGA, a la vez que creció el caudal de votantes en torno a consignas progresistas —tanto en términos económicos como políticos— propuestas por el Partido Demócrata.

PUBLICIDAD

“Lo mató a Donald llegar a la elección con el galon de nafta a 4,15 dolares cuando históricamente se lo colocó en 3 dólares. Pero eso es por la guerra en Iran y en Ucrania, no tiene que ver con las políticas económicas de Trump”, afirman.

Con el resultado y a partir de lo acontecido en Brasil, en el entorno del Presidente no se animan a decir que puede existir un efecto contagio en la Argentina, pero más de uno expresó que es un asunto a monitorear desde el plano gubernamental.

Gina Hinojosa venció en Texas al gobernador Greg Abbott, que buscaba otro mandato, y será la primera latina en el cargo. Los demócratas no ocupaban esa gobernación desde 1990. En la disputa por el Senado por Carolina del Sur, Annie Andrews derrotó a la senadora republicana Darline Graham, en un estado que Trump ganó tres veces por dos dígitos. Allí no se elegía a un senador demócrata en lo que va del siglo. En Kansas, Adam Hamilton venció al senador Roger Marshall y logró la primera victoria demócrata para el Senado en ese estado desde 1932.

PUBLICIDAD

En horas de la madrugada y con los resultados electorales ya consolidados, una fuente con despacho en Casa Rosada marcaba que el panorama político para el oficialismo es particularmente complejo.

Martín Menem publicó una selfie de la mesa política reunida en Casa Rosada

Hay preocupación por la falta de avances en las negociaciones por el Presupuesto 2027 y la multiplicidad de demandas que comenzaron a poner sobre la mesa diferentes gobernadores y bloques aliados para dar apoyo a ese proyecto.

“Ahora tenés a las provincias del interior pidiendo subsidios al transporte público, políticas de salud, Discapacidad y así sucesivamente. Realmente no sé hasta dónde tiene margen [en referencia a Luis Caputo, ministro de Economía]. Mirá lo que está pasando en Estados Unidos. El combustible les aumentó y con el hartazgo se les dieron vuelta Kansas y Texas”, contextualizan.

PUBLICIDAD

Y agregan: “Les pegó en el bolsillo. Si no empezamos a coordinar bien la economía y la política de los acuerdos, nos van a aniquilar el año próximo”. La preocupación que esgrimen desde un ala del oficialismo remite de manera inequívoca a las internas que existen en la primera línea del Gobierno.

En otra parte de la Mesa Política reconocen que los resultados internacionales recientes “les da energía a los sectores opositores como a los aliados”. Sobre estos últimos, creen que los gobernadores de provincias que quieren que La Libertad Avanza no les compita buscarán presionar para que el oficialismo se apure con los acuerdos políticos.

PUBLICIDAD

Los aliados al Gobierno no se pronunciaron sobre el resultado electoral de este martes, pero sí los actores políticos más intransigentes como la expresidenta Cristina Kirchner, que publicó un tuit celebrando la victoria demócrata. Los estrategas libertarios no dudan que estas últimas semanas empoderaron a una facción opositora, pero no saben si forma parte de un clima de época circunstancial o el comienzo de una nueva narrativa que pueda ser capitalizada por algún referente contrario a las posturas impulsadas por Milei.

Uno de los dirigentes de La Libertad Avanza que mejor conoce de asuntos financieros explicó a Infobae que “el mercado se despertó mejor de lo que esperaba”, pero que cuando mira hacia adelante teme que se instale la posibilidad de que el peronismo kirchnerista pueda ganar el año próximo. “Si se instala la noción de que puede ser 50 y 50, veo un Riesgo País elevándose a 1.100 puntos básicos”, pronosticó. El Gobierno ganó el año pasado con ese mismo indicador en 1.500 puntos.

PUBLICIDAD