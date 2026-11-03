Política

Cumbre de consultores políticos en Buenos Aires: cómo será el encuentro anual de ASACOP

Referentes de la consultoría se darán cita durante dos jornadas en a Casa de la Cultura, el 6 y 7 de noviembre. El programa completo con especialistas de Argentina y la región

Cinco disertantes sentados en un escenario frente al público, con una pantalla de fondo que anuncia un panel sobre comunicación política
Especialistas participan en una mesa redonda sobre comunicación política y poder durante el encuentro anual organizado por ASACOP.
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La Asociación Argentina de Consultores Políticos (ASACOP) realizará su décimo encuentro anual los días 5 y 6 de noviembre de 2026 en la Casa de la Cultura de Buenos Aires, con debates sobre opinión pública, elecciones, medios, consumo y comunicación política, en un año previo a las elecciones nacionales de 2027.

La actividad se desarrollará en el edificio ubicado en Avenida de Mayo 575, antigua sede del diario La Prensa, con tres salas simultáneas para paneles y conferencias de consultores, académicos, dirigentes y periodistas de Argentina y la región.

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La organización reúne a más de 300 profesionales de todo el país vinculados con la consultoría política, las campañas electorales, la investigación de opinión pública, la comunicación, la gestión gubernamental y los asuntos públicos. ASACOP fue fundada en 2014 y promueve la formación e intercambio entre especialistas del sector.

El presidente de la entidad, Federico Rey Lennon, vinculó la realización del encuentro con la expansión de la asociación. “Desde su fundación en 2014, ASACOP ha recorrido un camino de crecimiento y consolidación que nos permite celebrar en 2026 nuestro 10º Encuentro Anual, con una comunidad profesional cada vez más amplia y diversa”, afirmó.

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Rey Lennon sostuvo que el escenario político exige preservar ámbitos de discusión entre posiciones diferentes. “En un contexto político marcado por la polarización y las dificultades para construir acuerdos, creemos que es fundamental sostener espacios de diálogo respetuoso y plural, donde puedan convivir distintas perspectivas”, agregó.

Opinión pública, medios y consumo en la agenda del jueves

La primera jornada comenzará en el Salón Dorado con el panel “¿Un nuevo clima de época? La opinión pública en la Argentina de Milei”, integrado por Augusto Reina, Carlos Gervasoni y Analía Del Franco. El encuentro abordará las transformaciones de las percepciones sociales durante el gobierno de Javier Milei.

El mismo espacio recibirá el debate “De la rotativa al streaming: política y medios de comunicación”, con los periodistas Manu Jove, Jésica Bossi y Gabriel Ziblat, junto con el consultor en comunicación Mauro Becerra. La conversación se centrará en los cambios de la información política entre los medios gráficos, las plataformas digitales y las transmisiones en directo.

Vista elevada de un salón con molduras doradas, piso de madera, filas de sillas rojas vacías y una tarima con alfombra roja y dos banderas
El salón acondicionado para la cumbre de ASACOP en Buenos Aires presenta hileras de sillas y un escenario con banderas oficiales antes del comienzo del evento.

La Sala Imprenta albergará el Panel de Universidades “De la Academia a la profesión”, con Santiago Aragón, de la Universidad Austral, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y la Universidad Nacional de La Matanza; Lourdes Puente, de la Universidad Católica Argentina; y Federico Rey Lennon, de la Universidad Católica Argentina y la Universidad Nacional de La Matanza.

A las 17, el Salón Dorado será sede de “Lo que vota el bolsillo”, una discusión sobre decisiones de consumo y su relación con la política. Participarán Guillermo Olivetto, Sebastián Lopes Perera y el vicepresidente de ASACOP, Pablo Pérez Paladino.

En paralelo, Maximiliano Aguiar, Julio Pizetti y Leandro Gralia analizarán el trabajo profesional fuera del área metropolitana en “Consultoría política desde el interior”. El panel se realizará en la Sala Imprenta.

Brasil, América Latina y los desafíos hacia 2027

El viernes abrirá con la conferencia “Del Compañero al algoritmo”, a cargo de Hugo Haime, en el Salón Dorado. La exposición tratará sobre los cambios en las herramientas, los mensajes y las formas de construcción política.

A las 10, Mariana Bonjour, Patrick Paraense y Celso Lamounier participarán en “Brasil después de las urnas: claves de una elección”. Los tres consultores brasileños abordarán las principales conclusiones del proceso electoral de ese país.

La agenda de política latinoamericana reunirá a socios de ASACOP con experiencia en campañas de la región: Fernando Dopazo, por su labor en Colombia; Maximiliano Aguiar, por sus trabajos en Perú; y Camilo Severino, con trayectoria en Bolivia.

Un grupo de personas posa sobre el escenario de un auditorio frente a una pantalla luminosa con un cartel de ASACOP y filas de butacas delante
Los asistentes a la cumbre de consultores políticos de ASACOP posan en el escenario de un auditorio frente a una pantalla institucional en Buenos Aires.

Cerca del mediodía, el director de Infobae América, Laureano Pérez Izquierdo, conversará sobre la cobertura de la actualidad electoral argentina y continental en “2027: La Noticia Política”. Los consultores Daniel Ivoskus y Shila Vilker expondrán luego “12 preguntas incómodas sobre consultoría política”.

Los liderazgos ajenos a las estructuras partidarias serán parte de la exposición “¿Candidatearse o no? Dilema para ‘outsiders’”, prevista para las 15:30 con Roberto Starke. El programa también incluirá entrevistas, conferencias y paneles dedicados a gobiernos locales, conversación digital y consultoría política.

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