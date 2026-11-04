EN VIVO | Elecciones en EEUU: los demócratas consolidaron su mayoría en el Senado tras una serie de victorias en bastiones republicanos

Los demócratas tomaron el control del Congreso de Estados Unidos tras conquistar el Senado y la Cámara de Representantes en una contundente victoria electoral que representó un descontento con la gestión de Donald Trump. El resultado permitirá a la oposición bloquear leyes, impulsar investigaciones sobre la administración republicana y frenar nombramientos judiciales y de altos cargos durante los dos últimos años del mandato presidencial.
La victoria demócrata se consolidó con triunfos en Maine, Kansas, Iowa, Texas, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Ohio, entre otros estados. En Maine, el ex leñador Troy Jackson derrotó a la senadora republicana Susan Collins y les dio a los demócratas su séptimo escaño en la Cámara alta. En Kansas, Adam Hamilton se convirtió en el primer demócrata elegido senador por ese estado desde 1932, mientras que James Talarico obtuvo una victoria en Texas. El partido también conquistó la gobernación de Georgia con Keisha Lance Bottoms, quien se convirtió en la primera mujer negra en ocupar ese cargo en Estados Unidos.
Trump adoptó un tono conciliador ante los resultados y reconoció el desempeño de sus adversarios. “Creo que los demócratas hicieron un buen trabajo, de verdad lo creo. Lucharon con ahínco”, afirmó en una entrevista con Fox News, aunque aclaró que no consideraba el resultado “un ataque personal”. El mandatario también reconoció que la guerra contra Irán contribuyó a la derrota republicana, pero defendió la campaña militar.
Por su parte, el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, afirmó que el movimiento MAGA estaba “en fuga de costa a costa”. Trump, en tanto, insistió en que los republicanos habrían ganado por una amplia diferencia si él hubiera sido candidato y reiteró su amenaza de vetar las leyes impulsadas por la oposición.
A continuación, el minuto a minuto con las noticias más importantes de la jornada:
En pocas líneas:
- Los demócratas controlarán el Senado de Estados Unidos
- Quién es James Talarico, el demócrata que ganó en Texas y logró una histórica victoria en un bastión republicano
- Trump afirmó que los republicanos “habrían logrado una victoria aplastante” en las elecciones si él hubiera sido candidato
- La demócrata Keisha Bottoms ganó en Georgia, recuperó la gobernación y marcó un hito en la política de EEUU
- Quién es Ashley Moody, la republicana que se impuso ante Angie Nixon y logró reelección al Senado por Florida
- Quién es Byron Donalds, el nuevo gobernador de Florida
James Talarico celebró su victoria en Texas
El demócrata James Talarico, quien logró una victoria en la contienda por el Senado en Texas, un estado dominado históricamente por los republicanos, habló con sus seguidores durante la madrugada del miércoles. El dirigente, considerado una de las figuras emergentes del Partido Demócrata, suele vincular sus posiciones políticas progresistas con su fe cristiana.
Durante su discurso, Talarico sostuvo que Estados Unidos enfrenta problemas más profundos que las diferencias políticas entre demócratas y republicanos. “Es mucho más complejo que eso. Hay algo que falla en Estados Unidos. Nuestro sistema económico está roto, nuestro sistema político está roto”, afirmó ante sus seguidores.
El demócrata también centró su mensaje en las divisiones de clase y cuestionó el papel de los multimillonarios propietarios de empresas de redes sociales y cadenas de noticias. “Los multimillonarios dueños de las redes sociales, de las cadenas de noticias por cable, de los políticos que se pelean en nuestras pantallas, quieren que nos enfrentemos entre nosotros. Quieren que nos centremos en nuestras diferencias, en lugar de en nuestras similitudes”, sostuvo.
Cerraron las últimas urnas en Alaska y terminó la jornada electoral en todo Estados Unidos
Las últimas urnas cerraron en Alaska, lo que marcó el final de la jornada electoral en Estados Unidos. El cierre de los centros de votación, después de la 1 de la madrugada del miércoles en la costa este (06:00 GMT), puso fin al proceso de votación en todo el país.
Sin embargo, los resultados de Alaska podrían demorar más en conocerse debido a que la llegada tardía de algunas papeletas podría retrasar el escrutinio definitivo en determinadas contiendas.
Los demócratas avanzaron en los condados con mayor población latina y revirtieron resultados de Trump en 2024
Los demócratas avanzaron especialmente en los condados con una alta concentración de población latina, incluidos distritos fronterizos de Texas que respaldaron mayoritariamente a Donald Trump en las elecciones de 2024 y ciudades agrícolas de las praderas de Kansas, según los recuentos recopilados por Reuters y USA Today.
Los republicanos perdieron terreno tanto en los condados más ricos como en los más pobres de Estados Unidos, así como en aquellos con mayor y menor proporción de habitantes con títulos universitarios.
En el condado de Seward, Kansas, donde se encuentra una de las mayores plantas procesadoras de carne de res del país y aproximadamente la mitad de los ciudadanos estadounidenses en edad de votar son hispanos, el demócrata Adam Hamilton aventajaba por 13 puntos al senador republicano Roger Marshall, dos años después de que Trump se impusiera allí por 39 puntos.
¿Quién podría ser el presidente de la Cámara de Representantes?
Tras la victoria de los demócratas y la obtención de la mayoría en la Cámara de Representantes, el representante Hakeem Jeffries, de Nueva York, está en la línea de sucesión para convertirse en el próximo presidente de la Cámara, cargo que ocupa el segundo lugar en la línea de sucesión presidencial después del vicepresidente.
Pero aún necesitaría obtener el apoyo de la mayoría de los miembros de la Cámara en una votación formal para ganar el puesto.
De resultar elegido en esa votación, Jeffries, quien actualmente es el líder demócrata de la Cámara de Representantes, se convertiría en el primer afroamericano en ocupar el cargo de presidente de la Cámara. Tendría la facultad de ordenar a los comités de la Cámara de Representantes que inicien investigaciones sobre diversas actividades controvertidas de Trump y sus asociados.
Los demócratas controlarán el Senado de Estados Unidos
Los demócratas afianzaron su control del Senado con una victoria inesperada en Iowa. Fue la última de una serie de victorias en bastiones republicanos como Kansas, Texas y Carolina del Sur, que le dieron a los demócratas seis escaños en la cámara.
Los demócratas podrían perder los dos escaños que defienden en Michigan y Minnesota y aun así tener los suficientes para obtener la mayoría en el Senado. En Texas, donde los demócratas no han ganado un cargo estatal en más de 30 años, el demócrata James Talarico derrotó decisivamente al candidato elegido por Trump, Ken Paxton.
En Carolina del Sur, la demócrata Annie Andrews derrotó a la republicana en funciones Darline Graham, quien había sido elegida personalmente por Trump para reemplazar a su difunto hermano Lindsey Graham tras su fallecimiento este año. Y en Ohio, el demócrata Sherrod Brown se hizo con un escaño que hace dos años ocupaba el vicepresidente JD Vance.
En conjunto, esas victorias ilustraron la magnitud de los avances demócratas del martes. Hace dos años, Trump ganó en Carolina del Sur por 18 puntos porcentuales y en Kansas por 16 puntos porcentuales.
El demócrata James Talarico derrotó el martes al republicano Ken Paxton en la contienda por un escaño en el Senado de Estados Unidos por Texas y consiguió una victoria histórica para su partido en uno de los estados tradicionalmente dominados por los republicanos. El resultado representa un duro golpe para el presidente Donald Trump, quien respaldó con fuerza a Paxton y viajó cuatro veces al estado durante el último mes para impulsar su candidatura.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el Partido Republicano habría conseguido una victoria contundente en las elecciones de medio término si él hubiera sido candidato, después de los triunfos demócratas en distintos comicios celebrados en el país.
Roy Cooper ganó la elección al Senado por Carolina del Norte y consiguió para los demócratas una de las primeras victorias decisivas de la noche electoral. El exgobernador derrotó al republicano Michael Whatley, expresidente del Comité Nacional Republicano y candidato elegido por Donald Trump para retener una banca en un estado que el presidente ganó en tres ocasiones.
¿Cuántos escaños en la Cámara de Representantes han ganado los demócratas?
En la Cámara de Representantes, los demócratas han arrebatado cuatro escaños a los republicanos hasta el momento, según las proyecciones de los medios estadounidenses.
Eso les daría uno más de los que necesitan para hacerse con el control de la Cámara de Representantes, compuesta por 435 miembros, si no pierden ninguno de los que controlan actualmente.
Los demócratas también ganaron las siete contiendas más reñidas para la Cámara de Representantes. Varias docenas permanecieron sin decidir.
La demócrata Keisha Lance Bottoms, exalcaldesa de Atlanta, ganó el martes las elecciones a gobernadora de Georgia y se convirtió en la primera mujer afroamericana elegida para ocupar ese cargo en cualquier estado de Estados Unidos. CNN y NBC News dieron por ganadora a la candidata demócrata, que derrotó al republicano Rick Jackson, un multimillonario ejecutivo del sector sanitario.