EN VIVO | Elecciones en EEUU: los demócratas consolidaron su mayoría en el Senado tras una serie de victorias en bastiones republicanos

Los demócratas tomaron el control del Congreso de Estados Unidos tras conquistar el Senado y la Cámara de Representantes en una contundente victoria electoral que representó un descontento con la gestión de Donald Trump. El resultado permitirá a la oposición bloquear leyes, impulsar investigaciones sobre la administración republicana y frenar nombramientos judiciales y de altos cargos durante los dos últimos años del mandato presidencial.

La victoria demócrata se consolidó con triunfos en Maine, Kansas, Iowa, Texas, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Ohio, entre otros estados. En Maine, el ex leñador Troy Jackson derrotó a la senadora republicana Susan Collins y les dio a los demócratas su séptimo escaño en la Cámara alta. En Kansas, Adam Hamilton se convirtió en el primer demócrata elegido senador por ese estado desde 1932, mientras que James Talarico obtuvo una victoria en Texas. El partido también conquistó la gobernación de Georgia con Keisha Lance Bottoms, quien se convirtió en la primera mujer negra en ocupar ese cargo en Estados Unidos.

Trump adoptó un tono conciliador ante los resultados y reconoció el desempeño de sus adversarios. “Creo que los demócratas hicieron un buen trabajo, de verdad lo creo. Lucharon con ahínco”, afirmó en una entrevista con Fox News, aunque aclaró que no consideraba el resultado “un ataque personal”. El mandatario también reconoció que la guerra contra Irán contribuyó a la derrota republicana, pero defendió la campaña militar.

Por su parte, el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, afirmó que el movimiento MAGA estaba “en fuga de costa a costa”. Trump, en tanto, insistió en que los republicanos habrían ganado por una amplia diferencia si él hubiera sido candidato y reiteró su amenaza de vetar las leyes impulsadas por la oposición.