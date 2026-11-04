El papa León XIV en Córdoba: una misa, recorrida en papamóvil y los detalles de un operativo para un millón de personas

El papa León XIV saluda a los fieles durante la Audiencia General semanal en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano

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La ciudad de Córdoba se prepara para recibir al papa León XIV con un operativo que prevé la participación de entre 800.000 y un millón de personas. La agenda del martes 10 de noviembre incluye una misa en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), un recorrido en papamóvil por el centro, un saludo desde el Arzobispado y un encuentro con religiosos en la Catedral.

Las actividades comenzarán el lunes 9 con una vigilia en FAdeA, que reunirá a peregrinos durante toda la noche y contará con espectáculos musicales. Para las dos jornadas habrá transporte urbano gratuito, más de 350 cortes de tránsito y un despliegue de seguridad que involucrará a unas 20.000 personas.

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El escenario de FADEA desde donde hablará el papa León XIV

El Pontífice aterrizará a las 9 en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella. Allí lo recibirán el gobernador Martín Llaryora, el intendente Daniel Passerini y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a cargo de la coordinación del viaje por parte del gobierno nacional.

La visita fue organizada entre la Casa Rosada, el gobierno provincial y el Arzobispado de Córdoba, encabezado por el cardenal Ángel Rossi. Las autoridades recomendaron a los fieles elegir con anticipación un único punto de la agenda para participar, ante las restricciones de circulación y las dificultades para trasladarse entre los distintos sectores de la capital provincial.

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Casi 600.000 personas ya se inscribieron para asistir a la misa. El predio principal tendrá capacidad para unas 700.000 y el sector adicional Papa Fest podrá albergar a otras 200.000. La cifra de un millón de asistentes es una proyección de la organización y no un número confirmado.

La ceremonia comenzará a las 10. Antes, León XIV recorrerá el predio en papamóvil durante unos 30 minutos para saludar a los peregrinos.

Lunes 9: la vigilia y los espectáculos musicales

Las puertas de FAdeA, en avenida Fuerza Aérea Argentina 5505, abrirán el lunes 9 de noviembre a las 18. La vigilia comenzará a las 19 y se extenderá durante la noche, hasta las actividades previas a la misa del martes.

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El programa incluirá presentaciones musicales, actividades religiosas y propuestas culturales. Entre los artistas anunciados figuran Jairo, Jorge Rojas, José Luis Miralles, Coro Agnes, Ignacio Sagala, Toco para Dios, Maxi Larghi, Trinidad, Cor Mariae, Ruah, Tradición Serrana, Andrés Castellano, Pablo Martínez y Duito.

La organización prevé una espera para familias, jóvenes y grupos de peregrinos llegados desde distintos puntos de Córdoba y otras provincias. Quienes permanezcan durante la noche podrán ingresar con bolsas de dormir, aislantes, reposeras y sillas plegables.

No estará permitido instalar carpas ni organizar campamentos dentro del predio. Tampoco se permitirá el ingreso ni el consumo de bebidas alcohólicas.

El lunes será feriado nacional y el martes, feriado provincial en Córdoba. La medida apunta a facilitar los traslados y la aplicación de los cortes previstos para ambas jornadas.

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El predio tendrá divisiones para que la gente pueda asistir a la misa de manera ordenada

Martes 10: la llegada del Papa y la misa en FAdeA

León XIV llegará a Córdoba a las 9, procedente de Buenos Aires. En el aeropuerto participará de una breve recepción institucional con Llaryora, Passerini y las autoridades nacionales que asistan.

El encuentro protocolar durará entre cinco y diez minutos. Luego, el Papa se trasladará en una cápsula de seguridad hacia FAdeA por avenida La Voz del Interior y la Circunvalación.

Ese primer recorrido estará reservado para la comitiva oficial y no contemplará contacto con el público. El dispositivo de seguridad impedirá la presencia de personas junto al vehículo.

Una vez en FAdeA, León XIV subirá al papamóvil y recorrerá los sectores donde se ubicarán los peregrinos antes de la celebración. La misa está prevista para las 10 de la mañana.

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El predio fue dividido en 52 cuadrantes de unos 100 por 100 metros. Cada uno tendrá una pantalla de grandes dimensiones y un sistema de sonido independiente, además de corredores para el desplazamiento del papamóvil y de los equipos de asistencia.

La distribución permitirá que los asistentes sigan la ceremonia desde sus sectores, sin acercarse al escenario central. La organización instalará 52 pantallas gigantes y 52 equipos de sonido para cubrir todo el espacio.

El sector Papa Fest, dentro del complejo pero sin visión directa del altar, estará destinado a unas 200.000 personas adicionales. Desde allí se podrá seguir la misa a través de pantallas.

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El montaje del escenario incluirá una cruz procedente de Villa Cura Brochero, cuya presencia fue solicitada por el Pontífice. El símbolo estará vinculado con la figura de San José Gabriel del Rosario Brochero, sacerdote cordobés canonizado en 2016.

Además de los fieles, la misa reunirá a autoridades civiles, representantes eclesiásticos y delegaciones oficiales. Habrá espacios para gobernadores invitados, funcionarios nacionales, dirigentes provinciales y otras personalidades, aunque aún no se cerró la nómina de mandatarios asistentes.

Martín Llaryora recibirá al papa León XIV a su llegada a la provincia de Córdoba

Después de la misa: recorrido por la ciudad en papamóvil

Al finalizar la celebración, cerca de las 11.45, León XIV iniciará el traslado hacia el centro de Córdoba.

La primera parte del trayecto será nuevamente en una cápsula de seguridad, por Circunvalación hasta la avenida Colón. El recorrido protegido se extenderá desde el Nudo Vial Tropezón hasta la altura 1300 de esa avenida, donde está previsto el cambio al papamóvil.

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Desde ese punto comenzará uno de los momentos centrales de la visita: el recorrido a baja velocidad por las calles céntricas en papamóvil. Los fieles podrán ubicarse detrás de las vallas para saludar al Pontífice.

El itinerario incluirá avenida Colón, avenida General Paz, avenida Vélez Sarsfield y avenida Hipólito Yrigoyen hasta la sede del Arzobispado.

Ese tramo será el principal punto de encuentro para quienes quieran ver al Papa sin ingresar a la misa. La organización recomendó llegar con varias horas de anticipación y seguir las indicaciones del personal de seguridad.

Las autoridades descartaron que la Circunvalación sea un lugar apto para esperar a León XIV. Allí la comitiva circulará a mayor velocidad y no se permitirá público cerca de los vehículos.

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El almuerzo con el cardenal Rossi y el saludo desde el balcón

El arzobispo de Córdoba, cardenal Angel Rossi (SJ) (Crédito: Juan Ignacio Calcagno)

Después del recorrido por la ciudad, León XIV llegará a la sede del Arzobispado de Córdoba, en avenida Hipólito Yrigoyen 98.

Allí almorzará con el cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba y anfitrión eclesiástico de la visita. El encuentro será reservado.

La agenda contempla además un breve descanso y un saludo desde el balcón del edificio. El Papa podrá dirigirse a los fieles que se concentren sobre la avenida Hipólito Yrigoyen.

En las inmediaciones del Arzobispado se instalarán más de siete pantallas para seguir las actividades. A diferencia de la misa, para participar de este encuentro no será necesaria una inscripción previa, aunque el ingreso dependerá de los cortes, las vallas y las medidas de seguridad.

A las 15.15, encuentro religioso en la Catedral

La última actividad pública de León XIV en Córdoba será a las 15.15 en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, frente a la Plaza San Martín.

El Papa se trasladará desde el Arzobispado en papamóvil hasta la Catedral, donde encabezará una reunión con obispos, diáconos, sacerdotes, religiosos, consagrados y seminaristas.

La organización estima que participarán unas 3.000 personas vinculadas con la Iglesia. Será una ceremonia de carácter eclesiástico, distinta de la misa abierta a los peregrinos que se celebrará por la mañana en FAdeA.

El público general podrá seguir el encuentro de pie desde Plaza San Martín, sin inscripción previa. El acceso dependerá de las condiciones de seguridad y de la capacidad disponible en los espacios habilitados.

Al término de la ceremonia, entre las 16 y las 16.30, León XIV emprenderá el regreso al aeropuerto. El traslado será en cápsula por calle 27 de Abril, avenida Vélez Sarsfield, avenida General Paz y avenida Colón, con algunos tramos en contramano, antes de retomar Circunvalación y avenida La Voz del Interior.

El avión hacia Buenos Aires despegará a las 16.55. Con esa partida concluirá la visita del Pontífice a Córdoba.

Cómo ingresar a FAdeA y dónde estarán los accesos

Para asistir a la vigilia del lunes y a la misa del martes será necesaria una inscripción previa a través del sistema nacional habilitado para la visita papal.

El predio tendrá dos accesos principales:

Acceso Norte: avenida Fuerza Aérea y Circunvalación.

Acceso Sur: avenida La Donosa y Circunvalación.

La organización recomendó concurrir caminando y con tiempo suficiente para atravesar los controles de seguridad y llegar al cuadrante asignado.

Una vez dentro, los asistentes deberán permanecer en el sector indicado y seguir las instrucciones de los voluntarios. El sistema de pantallas y sonido permitirá seguir la ceremonia sin necesidad de acercarse al altar.

Se espera una circulación intensa antes y después de la misa. Por ese motivo, se aconseja evitar desplazamientos innecesarios y no cambiar de sector para seguir el recorrido del papamóvil.

Transporte gratuito, taxis y estacionamientos

El lunes 9 y el martes 10 habrá transporte urbano gratuito, con servicios especiales y frecuencias reforzadas hacia FAdeA.

El operativo dispondrá de dos puntos principales de salida:

Zona Norte: estación Rodríguez del Busto, en Manuel Cardeñosa y Rodríguez del Busto. Los servicios funcionarán desde el lunes a las 17 hasta el martes a las 5.30. El descenso será en Circunvalación y Santa Ana, a unos 40 minutos a pie del predio.

Zona Sur: avenida Nores Martínez y Concepción Arenal. Operará en el mismo horario. El descenso será en San Antonio y avenida Agustín Roque Arias, a unos 15 minutos a pie de FAdeA.

También habrá taxis y remises especiales desde esos puntos, con una tarifa fija de $ 10.000 por viaje, sin bajada de bandera adicional.

Los estacionamientos para quienes lleguen en auto se habilitarán el lunes a las 12. Los lugares serán limitados y se asignarán por orden de llegada.

Las zonas previstas incluyen Autocity, Polideportivo Villa Unión, Variante Pueyrredón, barrio Aeronáutico, barrio Sachi, calle Impira y barrio Smata. También habrá estacionamiento gratuito en el estadio Mario Alberto Kempes y un sector sobre la autopista Córdoba-Carlos Paz.

Los espacios cercanos a FAdeA se ubican entre cuatro y seis kilómetros del predio, por lo que el último tramo deberá realizarse a pie.

Los micros y minibuses de otras localidades estacionarán sobre Circunvalación, entre la pasarela de Villa Unión y avenida Armada Argentina, en ambas manos.

Quienes lleguen desde La Rioja o San Luis por Punilla serán derivados al estacionamiento 3. Los vehículos procedentes de Catamarca, Santiago del Estero y determinados corredores de Santa Fe utilizarán los estacionamientos 1 y 2. Los ingresos desde Buenos Aires, La Pampa y otros accesos del sur serán derivados a los estacionamientos 4, 5 y 6.

Qué se puede llevar y qué está prohibido

Las autoridades difundieron recomendaciones para quienes participen de la vigilia y la misa, en función de la cantidad de horas que muchos peregrinos permanecerán en el lugar.

Se aconseja llevar DNI o pasaporte, agua, alimentos, medicamentos de uso habitual, protector solar, gorra, repelente en crema, ropa cómoda, abrigo, elementos para la lluvia, linterna, cargador portátil y bolsa para residuos.

Estarán permitidos termos y equipos de mate, conservadoras, sillas plegables, reposeras, bolsas de dormir, paraguas plegables y cochecitos de bebé. Las mochilas podrán tener una capacidad máxima de 15 litros.

No se permitirá el ingreso de bebidas alcohólicas, envases de vidrio, armas, cuchillos, elementos cortantes, aerosoles, pirotecnia, bengalas, combustibles, velas ni otros materiales que puedan producir fuego o humo.

Tampoco podrán ingresarse drones, bicicletas, monopatines, rollers, mascotas, megáfonos, computadoras, cascos de motocicleta, valijas grandes, sombrillas, carpas, punteros láser ni carteles con estructuras rígidas.

Los menores deberán estar acompañados por un adulto. Además, se aconseja que lleven una identificación con el nombre y el teléfono de contacto de sus responsables.

Un operativo con 20.000 personas, 10.000 baños químicos y 52 pantallas gigantes

La visita de León XIV tendrá un dispositivo de seguridad integrado por 14.000 policías y unas 20.000 personas entre efectivos, equipos de asistencia y otros integrantes del operativo.

El esquema incluirá controles de acceso, vallados, corredores exclusivos para ambulancias, puestos sanitarios y personal de asistencia en los sectores de mayor concentración.

En FAdeA se instalarán 10.000 baños químicos y un vallado de cerca de 20 kilómetros. La infraestructura incorporará las 52 pantallas gigantes y los 52 sistemas de sonido distribuidos en los cuadrantes.

Habrá puestos sanitarios, profesionales y ambulancias equipadas en FAdeA, Plaza Vélez Sarsfield, Plaza España y Plaza San Martín. El predio de la misa contará también con sectores de calma para personas con autismo y espacios de asistencia para quienes tengan dificultades de movilidad.

Los voluntarios usarán remeras de distintos colores: amarilla para los voluntarios generales, roja para los coordinadores de cuadrilla, verde para los coordinadores de sector y azul para los organizadores de sede. El personal sanitario llevará chalecos blancos con una cruz roja y la palabra SALUD en la espalda.

Los teléfonos de emergencia serán el 911 para la Policía, el 103 para Defensa Civil y el 107 para emergencias médicas.

La organización advirtió que la señal de telefonía celular podría verse afectada por la concentración de público. La recomendación es acordar previamente puntos de encuentro entre familiares y acompañantes.

Más de 350 cortes de tránsito en Córdoba

El dispositivo de movilidad tendrá más de 350 cortes de tránsito, que comenzarán de manera progresiva el lunes 9 y se extenderán durante toda la jornada del martes.

La primera etapa se iniciará el lunes a las 12, con restricciones en los accesos a FAdeA, en especial sobre la autopista Córdoba-Carlos Paz, a la altura de la ruta provincial C-45, y sobre Circunvalación entre avenida Armada Argentina y barrio Villa Unión.

Desde las 20 del lunes habrá cortes en avenida Colón y el casco céntrico. La zona delimitada por avenida Pueyrredón, bulevar Chacabuco, Sarmiento y Marcelo T. de Alvear tendrá restricciones, al igual que el entorno de Plaza España.

En avenida Colón se permitirán inicialmente algunos cruces transversales. Sin embargo, desde las 7 del martes 10 el corredor papal quedará cerrado al tránsito habitual.

El operativo abarcará avenida La Voz del Interior, Circunvalación y Colón, además de las calles céntricas que recorrerá el papamóvil. Solo podrán circular vehículos oficiales y de emergencia autorizados.

Los residentes y comerciantes de las zonas alcanzadas deberán retirar sus autos de la vía pública antes del inicio de los cortes. También habrá restricciones para ingresar o salir de determinadas cocheras mientras las medidas estén vigentes.

La circulación comenzará a normalizarse después de las 17 del martes, una vez que el Pontífice deje la ciudad.

Karina Milei, en una de las reuniones de organización del viaje del papa León XIV

Karina Milei, Llaryora y una inversión provincial de $9.300 millones

La organización de la visita reúne al Gobierno nacional, la administración provincial, la Municipalidad de Córdoba y el Arzobispado, responsable de la coordinación de los preparativos religiosos y de buena parte de las contrataciones.

Karina Milei representará al Gobierno nacional durante las actividades en Córdoba, mientras que Martín Llaryora y Daniel Passerini actuarán como autoridades anfitrionas.

La presencia de la secretaria general de la Presidencia forma parte del esquema federal de responsabilidades para el recorrido de León XIV por la Argentina. La preparación de cada actividad involucra a distintos niveles del Estado y a autoridades eclesiásticas.

La Provincia tendrá un rol central en seguridad, infraestructura y financiamiento. El Gobierno cordobés aportó $ 9.300 millones al Arzobispado para las contrataciones necesarias para el operativo.

El mecanismo prevé que la administración provincial aporte los fondos y que la Iglesia contrate los servicios y administre la logística. La comisión organizadora también incluye representantes de los partidos con presencia en la Legislatura provincial, entre oficialistas y opositores, incluidos dirigentes vinculados con Luis Juez.

La ceremonia de FAdeA tendrá espacios reservados para gobernadores invitados, autoridades nacionales y provinciales, dirigentes políticos y representantes de distintos sectores sociales.

La capital cordobesa afrontará dos jornadas con restricciones de circulación, transporte especial e infraestructura desplegada para recibir a cientos de miles de visitantes. El cierre de la agenda será el martes por la tarde, con el traslado de León XIV desde la Catedral hacia el aeropuerto.