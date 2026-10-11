Javier Milei le deseó una pronta recuperación al Papa: “Toda la Argentina acompaña con afecto”

El mandatario nacional le deseó una pronta recuperación al Santo Padre (TOMAS CUESTA / AFP)

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El presidente Javier Milei le envió este domingo un mensaje de apoyo al papa León XIV luego de que el pontífice anunciara que será sometido a una operación para extirparle un nódulo detectado en el pulmón. La intervención se realizará en los próximos días, en la antesala de la visita que el Santo Padre tiene programada a la Argentina en noviembre.

“Quiero hacerle llegar al Papa León XIV mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido”, escribió el mandatario nacional en su cuenta de X.

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El jefe de Estado agregó que “toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación” y remarcó que, desde el país, “nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan”.

León XIV se someterá a la operación en los próximos días

El propio León XIV había informado sobre su estado de salud este domingo, durante el tradicional Ángelus en la Plaza de San Pedro. “Queridos amigos: recientemente, durante una revisión, los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón”, señaló el pontífice de 71 años ante los fieles reunidos en el Vaticano.

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El Papa explicó que el hallazgo se produjo en una etapa temprana. “Se ha detectado todavía en una fase muy temprana y está bien localizado. Los médicos consideran oportuno intervenir”, indicó. Por ese motivo, decidió seguir la recomendación de su equipo médico: “He decidido operarme para removerlo. La operación ya está programada para los próximos días”.

León XIV cerró su mensaje con un pedido de acompañamiento espiritual. “Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a sus oraciones”, expresó, antes de despedirse de los presentes en la plaza.

La intervención se realizará en el Policlínico Agostino Gemelli, el centro médico de Roma donde tradicionalmente son atendidos los pontífices, incluido su antecesor, el papa Francisco.

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El vocero de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, precisó que la cirugía está prevista para los primeros días de la semana y que el tiempo estimado de recuperación posoperatoria rondará una semana.

Según detallaron fuentes vaticanas, el nódulo fue hallado durante controles médicos de rutina y no presenta, hasta el momento, signos de haberse extendido a otras partes del cuerpo. El Vaticano no precisó si la formación es de carácter maligno ni brindó detalles adicionales sobre el procedimiento.

El Gobierno busca tener una buena relación con la Iglesia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El anuncio se da apenas semanas antes de que León XIV emprenda su primer viaje a América del Sur. El recorrido, que incluye a Uruguay, la Argentina y Perú, está previsto entre el 6 y el 17 de noviembre. Durante el mismo Ángelus en el que confirmó la cirugía, el Papa ratificó que la gira se mantiene en pie.

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La visita del Papa a la Argentina se desarrollará entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, con escalas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. León XIV llegará al Aeroparque Jorge Newbery a las 16:30 del primer día, visitará el Monumento al General San Martín, participará de una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada, mantendrá un encuentro con Javier Milei a las 17:50 y cerrará la jornada con un discurso ante autoridades y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El lunes, en tanto, recorrerá el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, se reunirá con representantes del mundo laboral en la Universidad Católica Argentina, mantendrá un encuentro interreligioso en el Palacio San Martín y presidirá las vísperas con el episcopado en la Catedral Metropolitana.

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El presidente recibirá al Papa el mismo día de su arribo a la Argentina (EFE/Franco Trovato)

El martes viajará a Córdoba, donde oficiará una misa en la Escuela de Aviación Militar y se reunirá con el clero local, antes de regresar a Buenos Aires para encabezar una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

La despedida será el miércoles, con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, una misa frente a la Basílica de Luján y la ceremonia oficial de salida desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, antes de partir hacia Perú.

Por el momento, no hay información oficial sobre un eventual impacto de la cirugía en el cronograma de la gira sudamericana. Las autoridades vaticanas no realizaron modificaciones a la agenda prevista para noviembre tras el anuncio de la operación.

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