En medio del debate por los candidatos jóvenes, LLA prepara un congreso con más de 1.000 militantes para mostrar estructura

Gustavo Gavotti

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La Juventud de La Libertad Avanza se reunirá este sábado en Morón para realizar su Congreso Provincial. El encuentro aspira a reunir a más de 1.000 jóvenes bonaerenses y se enmarca en medio del debate en redes que hubo entre dirigentes del oficialismo sobre la estrategia de incluir a dirigentes de la militancia en las listas electorales.

El encuentro de la juventud bonaerense de LLA se realizará a las 16:00 en el Sindicato de Panaderos de Morón y va a reunir a referentes juveniles, legisladores provinciales y diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires. La actividad va a concluir con una disertación de Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza bonaerense.

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Desde la organización señalaron a Infobae que la convocatoria continúa los congresos juveniles realizados en Tucumán y en Salta. En esta última provincia hubo una demostración por parte de la juventud libertaria, que recibió tanto a Karina Milei como a Diego Santilli al llegar al aeropuerto local. “Demuestra la participación de los jóvenes en la construcción política del espacio en la provincia”, escribieron desde el partido nacional en un comunicado de prensa.

Esa misma cuestión es la que se puso en boga en los últimos días. Y es que la convocatoria se produce mientras dentro del oficialismo nacional volvió a discutirse la representación de dirigentes jóvenes y militantes digitales en las listas electorales. El debate se reactivó después de que Flavio Bolsonaro incorporara a jóvenes vinculados con las redes sociales a su campaña presidencial en Brasil.

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Gustavo Gavotti

El diputado provincial Agustín Romo, líder de la agrupación Las Fuerzas del Cielo, ligada al asesor presidencial Santiago Caputo, destacó que varios jóvenes profesionales que adquirieron notoriedad por su militancia digital a favor de Bolsonaro obtuvieron gobernaciones y bancas legislativas. “Fueron los más votados en sus distritos contra los políticos tradicionales. Interesante”, escribió.

Esto fue tomado por militantes y usuarios anónimos del ámbito libertario para pedir una política diferente para la selección de candidatos jóvenes. Quien recogió el guante fue la karinista Romina Díez, diputada nacional y presidenta de la filial santafesina de La Libertad Avanza, que respondió que La Libertad Avanza había llevado al Congreso a Agustín Pellegrini y Valentina Ravera, a quienes definió como los dos diputados más jóvenes de la historia argentina debido a que asumieron con 25 años de edad. “Los jóvenes tienen que ser protagonistas de su propio futuro. Porque si ellos no se meten, otros van a decidir por ellos”, sostuvo.

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El intercambio ocurrió un año después de que el sector de Santiago Caputo quedara prácticamente excluido de las nóminas libertarias para las elecciones legislativas por decisión de Karina Milei. La discusión también anticipó las tensiones por el armado de candidaturas para las presidenciales de 2027.

Entre quienes conforman la agrupación Las Fuerzas del Cielo aseguraron que el mensaje de Romo no buscaba abrir una confrontación interna y atribuyeron las críticas posteriores a expresiones espontáneas de militantes. Diez respondió a varios usuarios, pero dirigentes como Martín Menem, quien es vicepresidente de La Libertad Avanza, repostearon los mensajes de Diez, y el karinista Santiago Oría respaldó públicamente a la dirigente libertaria de Santa Fe.

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Los críticos de los armadores de listas dicen no importarles cuántos jóvenes fueron electos el año pasado porque afirman que “su representatividad en el sector es baja, por no decir casi nula”. Creen que los militantes jóvenes que son cercanos al espacio cielista tienen una capilaridad mayor en el espacio de redes y que “los Menem los tienen alejados del armado aunque el Presidente los defiende constantemente”.

Gustavo Gavotti

El quiebre de ese sector con la cabeza de la juventud nacional de La Libertad Avanza parece no tener una solución de cara al año próximo. Quien lidera esa estructura es Sharif Menem, mano derecha del presidente de la Cámara de Diputados; así como Iñaki Gutiérrez, el influencer de grandísima cercanía de los hermanos Milei. También comenzó a ganar visibilidad la coordinadora de la juventud universitaria de La Libertad Avanza, Rocío Gómez. Los tres estarán el sábado en Morón encabezando el congreso provincial.

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En ese sector se defienden diciendo que hay dirigentes jóvenes que accedieron a bancas que “son de perfil bajo y prefieren trabajar en silencio en el territorio”. “Metimos un montón de jóvenes si se cuentan legisladores nacionales, provinciales y concejales. Hasta podríamos decir que en Brasil se inspiraron en la idea de poner jóvenes en las listas, que se la robaron a Karina Milei. La sacaron del parámetro que tuvo La Libertad Avanza para elegir candidatos en el 2025”, agregan.

Otro caso que mencionan laderos de Diez es la selección de Lautaro Enríquez, que se convirtió en el concejal más joven de la ciudad. La misma historia alegan con Candela Rodríguez, una de las convencionales constituyentes de menor edad en la provincia.

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La idea de la conducción de la juventud nacional de La Libertad Avanza es continuar con este tipo de congresos la semana próxima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Mendoza. Esto desembocaría en un acto nacional que podría terminar siendo en la provincia de Córdoba. La fecha para esta última jornada no está definida.

Para este sábado se espera la concurrencia de integrantes de Las Fuerzas del Cielo, a pesar de que en algunas filiales consultadas por este medio dijeron no haber sido notificadas del acto.

La Libertad Avanza en Salta

Hay casos donde se expresa sintonía entre aquellos que abogan por la conducción caputista y otros que responden de manera directa a la estructura de la hermana presidencial. Un caso paradigmático es Bahía Blanca. Universitarios de La Libertad Avanza (ULLA, la facción cielista) y Universitarios por la Libertad (UPL, la agrupación que a nivel nacional coordina Gómez) cerraron un acuerdo para presentar listas en conjunto en las próximas elecciones de la Universidad Nacional del Sur.

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Quienes están diagramando la estrategia de la juventud libertaria conciben que no hay referentes jóvenes que sean conocidos por la amplia mayoría de la sociedad. “Te diría que la persona que realmente puede tener un conocimiento transversal es Iñaki [Gutiérrez], que lo conoce el piberío y hasta las señoras mayores”, afirma una fuente de ese entorno. Quienes son críticos de la conducción responden: “Para las señoras mayores está el Presidente. Ser joven no es una cualidad positiva en sí. Ninguno de los que está actualmente representa el ideario de Milei”.