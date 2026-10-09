Política

El intendente de Escobar Ariel Sujarchuk ganó el Seoul Smart City Prize en Corea del Sur

El jefe comunal fue galardonado en la categoría Liderazgo. La experiencia del municipio bonaerense fue destacada como referencia global en IA aplicada a la gestión pública

Un grupo de personas posa sobre un escenario con trofeos dorados frente a una pantalla con la leyenda Seoul Smart City
Ariel Sujarchuk levanta su galardón en la foto de los premiados
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El intendente de Escobar Ariel Sujarchuk ganó el Seoul Smart City Prize 2026, el máximo galardón internacional en gestión urbana inteligente, que se entregó el martes en el Centro de Convenciones COEX, durante la apertura de la Smart Life Week.

El jefe comunal fue premiado en la ceremonia inaugural de la cumbre global Smart Life Week (SLW), organizada por el Gobierno Metropolitano de Seúl y la Organización Mundial de Ciudades Inteligentes y Sostenibles (WeGO).

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El certamen recibió 210 postulaciones de África, Asia, Europa, América Latina, Oriente Medio, América del Norte y Oceanía, de las cuales 46 semifinalistas fueron invitados a la ceremonia. En la categoría Liderazgo, Sujarchuk superó a Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de Ciudad de México; a Ioannis Konstantatos, alcalde de Elliniko-Argyroupoli (Grecia); y a Muhammad Farhan, alcalde de Bandung (Indonesia).

De la burocracia al modelo “AI-cracy”

El jurado internacional valoró la transformación de la administración municipal de Escobar hacia un esquema de gobernanza basado en inteligencia artificial. El eje central de esa reconversión son dos herramientas propias: Flora, un asistente de IA generativa disponible por WhatsApp con más de 500.000 interacciones registradas con vecinos, y Ethix, una plataforma de contrataciones y compras públicas impulsada por IA diseñada para dar transparencia y velocidad al gasto municipal.

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A ese núcleo tecnológico se suman otros logros que pesaron en la evaluación: la promulgación de la primera ordenanza municipal de regulación de inteligencia artificial en la Argentina, la digitalización de más de 100 trámites administrativos y la formación de más de 28.500 personas en alfabetización tecnológica a través del programa CiudadanIA Inteligente 5.0. El municipio también cuenta con la certificación ISO 37001 y el Premio Gobernarte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Ariel Sujarchuk, vestido de traje oscuro y corbata azul, sostiene un trofeo dorado en un escenario frente a una pantalla gigante
Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar

La IA como eje de la agenda urbana global

La Smart Life Week giró este año en torno al lema “Cuando la IA entra en nuestras vidas, la ciudad despierta” y concentró debates sobre la llamada “IA Física” aplicada a la gestión pública: movilidad e inspección urbana, seguridad preventiva, reducción de la brecha digital y automatización de la atención ciudadana. La experiencia de Escobar fue señalada en ese marco como caso de referencia por los expertos y autoridades que participaron de la cumbre en Seúl.

“Recibir este premio en Seúl entre líderes de grandes metrópolis del mundo es un orgullo enorme para Escobar”, dijo Sujarchuk durante la ceremonia. “Demuestra que la innovación no depende del presupuesto ni del tamaño de una ciudad, sino de la decisión política de poner la tecnología al servicio concreto de la comunidad”, agregó. El intendente también reconoció que el municipio tiene problemas pendientes y sostuvo que es posible “trabajar en lo urgente y en lo importante al mismo tiempo”.

Con el galardón obtenido en Corea del Sur, el intendente suma este reconocimiento a participaciones previas en cumbres de innovación en Italia, España, Colombia, Uruguay y Estados Unidos. WeGO reconoció en total 21 ganadores en las categorías Tech-InnovaCity, Human-CentriCity, Mención Especial y Liderazgo. Entre los destacados de la edición figuran también Madrid y la ciudad mozambiqueña de Quelimane.

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