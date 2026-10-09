Apartaron a una funcionaria municipal de Neuquén por una presunta agresión contra una mujer en la vía pública

Gloria Molina, la ex secretaría de Ambiente apartada de su cargo por presunta agresión (Facebook: Daniel Anibal Lebicura)

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Este jueves, el Municipio de la localidad neuquina de Aluminé confirmó la desvinculación definitiva de la secretaria de Ambiente, Gloria Molina. Según indicó el intendente Diego Victoria, la decisión se tomó luego de que trascendiera que la ex funcionaria pública habría agredido a una mujer en la vía pública.

Las autoridades municipales confirmaron la decisión mediante un comunicado, aunque no precisaron cómo ocurrió el episodio ni si existe una denuncia judicial. “Expresamos nuestro firme repudio a cualquier forma de violencia, independientemente del ámbito en el que se produzca o de las personas involucradas”, remarcaron.

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En línea con esto, la medida fue difundida en las redes oficiales de la Municipalidad y del jefe comunal. Allí, el Ejecutivo local señaló que se trató de una situación de violencia que tomó estado público y sostuvo que aplica una política de “tolerancia cero” ante este tipo de hechos, sin importar quiénes estén involucrados.

“La violencia no puede ser naturalizada”, expresó el intendente neuquino. Además, remarcó que quienes desempeñan funciones públicas deben actuar con responsabilidad y dar el ejemplo al resto de la sociedad.

La Municipalidad de Aluminé emitió un comunicado oficial que anuncia el apartamiento definitivo de una funcionaria tras un hecho de violencia

De esta manera, la Municipalidad de Aluminé indicó que sus equipos técnicos y legales intervienen en las actuaciones administrativas correspondientes, con respeto de la normativa y las garantías legales.

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“El abordaje continuará por las vías institucionales correspondientes, con la seriedad y prudencia que requiere una situación de estas características”, señalaron. Sin embargo, no se comunicó si la mujer hizo una denuncia, cuál es su estado de salud ni si hubo intervención de la Justicia.

Según la información obtenida por LM Neuquén, hasta el momento el caso no habría llegado al Ministerio Público Fiscal (MPF). Asimismo, versiones que circularían en la localidad señalan que la agresión habría sucedido en plena calle y que la víctima es una mujer, quien sería madre de dos niñas.

De la misma forma, los vecinos también habrían mencionado la presunta participación de un empleado del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), quien sería ex pareja de la mujer.

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La ex funcionaria no dio declaraciones al respecto (Facebook: Radio Municipal Aluminé FM 88.7)

Por otro lado, una publicación de Facebook que se viralizó en las últimas horas afirmó que la víctima habría recibido atención en la guardia del Hospital de Aluminé por los golpes sufridos. No obstante, esa información no pudo ser confirmada por fuentes oficiales. Tampoco hubo precisiones sobre si el episodio es investigado como un caso de violencia de género.

En el pueblo también circularon versiones sobre una agresión mientras la mujer estaba en el suelo, aunque ese dato tampoco fue confirmado oficialmente. Por su parte, Molina, quien figuraba en el organigrama municipal como técnica a cargo de la Secretaría de Ambiente, tampoco realizó declaraciones públicas.

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Un concejal peronista de Bariloche agredió a su pareja durante una discusión

Este jueves, un concejal peronista de Bariloche renunció a la banca que ocupa desde 2023, luego de protagonizar un episodio de violencia de género contra su expareja, durante una discusión ocurrida este miércoles al mediodía en el interior de un edificio de la ciudad.

Se trata de Leandro Costa Brutten, quien anunció su dimisión a través de las redes sociales y asumió públicamente la responsabilidad por lo ocurrido. Según relató el propio edil, durante la discusión persiguió a su expareja y le quitó por la fuerza el teléfono celular con el que ella lo estaba filmando.

“Quiero informar de mi total responsabilidad y culpa por una situación condenable de la que soy absolutamente responsable”, admitió.

El concejal reconoció que protagonizó un “forcejeo violento” luego de que su expareja intentara filmarlo, una conducta que, según admitió, ella tenía “todo el derecho” de realizar. “Mi ex pareja me intentó filmar, le quité el teléfono con violencia”, señaló. Y agregó: “Actué mal con alguien a quien amo, la madre de mis hijos”.

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