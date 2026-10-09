Política

Apartaron a una funcionaria municipal de Neuquén por una presunta agresión contra una mujer en la vía pública

La Municipalidad de Aluminé desvinculó a la secretaria de Ambiente después de que trascendiera un presunto ataque contra una vecina de la localidad

Una mujer con gafas y chaqueta amarilla mira hacia una computadora portátil en un ambiente interior desenfocado
Gloria Molina, la ex secretaría de Ambiente apartada de su cargo por presunta agresión (Facebook: Daniel Anibal Lebicura)
Guardar

Este jueves, el Municipio de la localidad neuquina de Aluminé confirmó la desvinculación definitiva de la secretaria de Ambiente, Gloria Molina. Según indicó el intendente Diego Victoria, la decisión se tomó luego de que trascendiera que la ex funcionaria pública habría agredido a una mujer en la vía pública.

Las autoridades municipales confirmaron la decisión mediante un comunicado, aunque no precisaron cómo ocurrió el episodio ni si existe una denuncia judicial. “Expresamos nuestro firme repudio a cualquier forma de violencia, independientemente del ámbito en el que se produzca o de las personas involucradas”, remarcaron.

PUBLICIDAD

En línea con esto, la medida fue difundida en las redes oficiales de la Municipalidad y del jefe comunal. Allí, el Ejecutivo local señaló que se trató de una situación de violencia que tomó estado público y sostuvo que aplica una política de “tolerancia cero” ante este tipo de hechos, sin importar quiénes estén involucrados.

“La violencia no puede ser naturalizada”, expresó el intendente neuquino. Además, remarcó que quienes desempeñan funciones públicas deben actuar con responsabilidad y dar el ejemplo al resto de la sociedad.

Documento con el logotipo de la Municipalidad de Aluminé y un texto titulado Comunicado institucional sobre fondo blanco
La Municipalidad de Aluminé emitió un comunicado oficial que anuncia el apartamiento definitivo de una funcionaria tras un hecho de violencia

De esta manera, la Municipalidad de Aluminé indicó que sus equipos técnicos y legales intervienen en las actuaciones administrativas correspondientes, con respeto de la normativa y las garantías legales.

PUBLICIDAD

“El abordaje continuará por las vías institucionales correspondientes, con la seriedad y prudencia que requiere una situación de estas características”, señalaron. Sin embargo, no se comunicó si la mujer hizo una denuncia, cuál es su estado de salud ni si hubo intervención de la Justicia.

Según la información obtenida por LM Neuquén, hasta el momento el caso no habría llegado al Ministerio Público Fiscal (MPF). Asimismo, versiones que circularían en la localidad señalan que la agresión habría sucedido en plena calle y que la víctima es una mujer, quien sería madre de dos niñas.

De la misma forma, los vecinos también habrían mencionado la presunta participación de un empleado del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), quien sería ex pareja de la mujer.

Una mujer con gafas y chaleco rosa de alta visibilidad sostiene un mate en una cabina de radio frente a un micrófono
La ex funcionaria no dio declaraciones al respecto (Facebook: Radio Municipal Aluminé FM 88.7)

Por otro lado, una publicación de Facebook que se viralizó en las últimas horas afirmó que la víctima habría recibido atención en la guardia del Hospital de Aluminé por los golpes sufridos. No obstante, esa información no pudo ser confirmada por fuentes oficiales. Tampoco hubo precisiones sobre si el episodio es investigado como un caso de violencia de género.

En el pueblo también circularon versiones sobre una agresión mientras la mujer estaba en el suelo, aunque ese dato tampoco fue confirmado oficialmente. Por su parte, Molina, quien figuraba en el organigrama municipal como técnica a cargo de la Secretaría de Ambiente, tampoco realizó declaraciones públicas.

Un concejal peronista de Bariloche agredió a su pareja durante una discusión

Este jueves, un concejal peronista de Bariloche renunció a la banca que ocupa desde 2023, luego de protagonizar un episodio de violencia de género contra su expareja, durante una discusión ocurrida este miércoles al mediodía en el interior de un edificio de la ciudad.

Se trata de Leandro Costa Brutten, quien anunció su dimisión a través de las redes sociales y asumió públicamente la responsabilidad por lo ocurrido. Según relató el propio edil, durante la discusión persiguió a su expareja y le quitó por la fuerza el teléfono celular con el que ella lo estaba filmando.

“Quiero informar de mi total responsabilidad y culpa por una situación condenable de la que soy absolutamente responsable”, admitió.

El concejal reconoció que protagonizó un “forcejeo violento” luego de que su expareja intentara filmarlo, una conducta que, según admitió, ella tenía “todo el derecho” de realizar. “Mi ex pareja me intentó filmar, le quité el teléfono con violencia”, señaló. Y agregó: “Actué mal con alguien a quien amo, la madre de mis hijos”.

Temas Relacionados

NeuquénAluminéFuncionaria municipalAgresiónMujerÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Preocupa la economía en la Casa Rosada, pero el Gobierno descarta un escenario de crispación social

La caída de la actividad y el IPC de septiembre inquietan en la Casa Rosada, que le baja el precio a los reclamos por universidades y discapacidad y apuesta a que Milei no aburra. El recital prometido sigue pendiente a la espera de los números.

Preocupa la economía en la Casa Rosada, pero el Gobierno descarta un escenario de crispación social

Sáenz proyecta un nuevo mandato en Salta pero coquetea con transformarse en un actor nacional

El gobernador salteño está decidido a buscar un tercer mandato pero aún no lo oficializó. La posible traba legal y la vocación por ser protagonista en las elecciones nacionales

Sáenz proyecta un nuevo mandato en Salta pero coquetea con transformarse en un actor nacional

En medio del debate por los candidatos jóvenes, LLA prepara un congreso con más de 1.000 militantes para mostrar estructura

El comando juvenil del partido libertario realizará un congreso bonaerense en el municipio de Morón. En los últimos días, dirigentes y militantes de Las Fuerzas del Cielo debatieron sobre la posibilidad de incluir otro tipo de candidatos

En medio del debate por los candidatos jóvenes, LLA prepara un congreso con más de 1.000 militantes para mostrar estructura

El Gobierno cede con discapacidad y tierras para no tensionar con los aliados por el Presupuesto y las PASO

El oficialismo juega fuerte para blindar el mega DNU 70 y mantiene como prioridad política la suspensión de las elecciones primarias. Las negociaciones

El Gobierno cede con discapacidad y tierras para no tensionar con los aliados por el Presupuesto y las PASO

Tierras rurales: Patricia Vásquez defendió la compra por extranjeros y explicó qué restricciones propone el Gobierno

En diálogo con Infobae al Regreso, la legisladora de La Libertad Avanza rechazó que la apertura a la inversión extranjera implique una cesión de soberanía y defendió las restricciones por razones de seguridad nacional

Tierras rurales: Patricia Vásquez defendió la compra por extranjeros y explicó qué restricciones propone el Gobierno

DEPORTES

Con una llamativa ausencia en el top 10, quiénes son los futbolistas más caros del mundo

Con una llamativa ausencia en el top 10, quiénes son los futbolistas más caros del mundo

El sorprendente anuncio en la carrera deportiva de Marta antes del Mundial femenino Brasil 2027

Neymar volvió tras su lesión y marcó los dos goles del Santos ante Flamengo: la marca histórica que logró y la patada de Paquetá

Se dio a conocer la última actualización del ranking FIFA: cómo quedó Argentina tras sus victorias

“Deja de usar bótox, pareces una manzana”: la burla en vivo de Cristiano a un periodista que lo criticó por su conflicto en Portugal

TELESHOW

El accidente de Rocío Robles en MasterChef que terminó en un abrazo de Damián Betular: “Una lloradita y a seguir”

El accidente de Rocío Robles en MasterChef que terminó en un abrazo de Damián Betular: “Una lloradita y a seguir”

El duro pase de factura de Nicolás Repetto a Mario Pergolini tras sus reclamos al aire: “No se puede ser tan manguero”

Julieta Prandi habló de su ausencia en el festejo de cumpleaños de Julieta Ortega: “No es mi amiga”

Las fotos de Wanda Nara con Martín Migueles el mismo día que se conoció su divorcio de Mauro Icardi

Toto Kirzner y el día que Araceli González hizo llorar a su profesor de educación física: “Yo prendo fuego al colegio”

INFOBAE AMÉRICA

Brasil: el espejismo de los analistas latinoamericanos

Brasil: el espejismo de los analistas latinoamericanos

Costa Rica aumentó las condenas por trata en 2025 con penas de hasta 14 años de cárcel revela informe de EE.UU.

Panamá mantiene su nivel en la lucha contra la trata de personas destaca EE.UU.

Putin prometió “hacer todo lo posible” para poner fin a la guerra en Medio Oriente tras reunirse con el presidente de Irán

Planilla estatal de Panamá supera los 270 mil funcionarios y suma más de 17 mil desde enero