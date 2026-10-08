Se reeditan las internas del Gobierno por motivos fuera de agenda y Milei intervino

La mesa política, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei

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Javier Milei respaldó al sector de Santiago Caputo en un nuevo round de la histórica discusión que mantienen los jóvenes de la militancia virtual y el sector de los primos Menem sobre el islam. En este caso, a partir de una denuncia penal que presentó el Centro Islámico de la República Argentina contra Daniel Parisini, alias “Gordo Dan” en X, por sus expresiones en contra de esa religión.

En la denuncia, el apoderado de la organización invocó el artículo 3 de la Ley 23.592, es decir, propaganda basada en la superioridad de un grupo religioso y aliento o incitación a la persecución o al odio religioso, aunque aclaró que no propone una calificación definitiva y dejó esa tarea a la Fiscalía y al juez. Parte de una imagen publicada por Parisini durante el Mundial, a partir de una nota de Clarín sobre los mensajes islamofóbicos contra el futbolista francés Kylian Mbappé y otros jugadores que profesan la fe musulmana.

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La representación de la polémica muestra, en el centro, una media luna y una estrella verdes, símbolo asociado al islam. Y, alrededor, formando un círculo, trece pictogramas negros, cada uno con una pequeña estrella verde y una leyenda: Violaciones, Decapitaciones, Paganismo, Quema de gente viva, Mutilación genital femenina, Violencia con los perros, Toma de rehenes, Esclavitud, Asesinato por honor, Opresión a las mujeres, Jihad, Pedofilia y Poligamia. El diseño imita el formato de un afiche publicitario, de forma irónica, para representar al islam como sinónimo de esa lista de crímenes y abusos.

Javier Milei junto a Karina Milei, Santiago Caputo, Lule Menem y Pilar Ramírez

Ayer, Daniel Parisini, muy cercano al asesor de Milei, se mostró indignado en las redes sociales por la presentación en su contra. “Quieren a como dé lugar, censurar la batalla cultural de Occidente en contra del Islam para dejarnos desarmados y que nos termine pasando lo mismo que a Europa. Porque así hicieron allá: llamaron “islamofóbico” a todo aquel que los criticara y les tiraron los sistemas judiciales de nuestras democracias encima", dijo.

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El Presidente lo respaldó. No sólo replicó el mensaje de Parisini, sino que agregó una apreciación, con sus propias palabras. “Tomar nota”, escribió el Presidente, a pesar de que en una parte de la publicación incluía un cuestionamiento (indirecto) a los Menem. “Dejen de querer apretarme con sectores del Gobierno que comulgan con ustedes”, dijo Parisini en el post. Y agregó, con fuertes insultos, que no le importan lo que digan ni unos ni los otros, en referencia admitida por los libertarios por lo bajo, a los Menem.

La tropa de Caputo, incluidos el legislador bonaerense Agustín Romo y funcionarios como Juan Carreira, así como decenas de usuarios salieron a respaldar a “Dan”, que se ocupó de retuitear los mensajes de apoyo a su posición.

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Daniel Parisini, conocido como "Gordo Dan"

El mensaje del Presidente ocurre en la previa de la llegada del papa León XIV, que tiene previsto entre sus actividades en el país un encuentro ecuménico el lunes 9 de noviembre en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, los riojanos no habían contestado a esas y otras críticas de los tuiteros que se identifican con el liderazgo de Caputo. Pero en ese sector deslizaron: “Nosotros no vamos a generalizar, terrorismo y religión no son lo mismo”. Durante el verano, Zulemita Menem había tenido un cruce con Dan por el mismo tema, a quien salieron a cuestionar los tuiteros libertarios.

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Hasta los últimos días, la interna estaba aplacada, pero latente. Pero pareció reavivarse esta semana, a partir de un mensaje del caputista Agustín Romo por el rol central que le dio Flávio Bolsonaro a la militancia digital en sus listas para las elecciones en Brasil. La apreciación, que no tenía destinatario, fue contestada por la diputada santafecina cercana a Karina Milei, Romina Diez, que como contó Infobae, recogió el guante y despertó un debate en redes sobre el lugar de los jóvenes mileistas en las nóminas electorales.

En LLA algunos aseguran que el origen de las disputas intestinas, más que en decisiones políticas, electorales, de gestión o de cargos, se encuentra en las fuertes discrepancias sobre el islam entre la familia Menem y el grupo del asesor presidencial. Esas diferencias se cristalizaron en 2024 en conversaciones privadas, y terminaron de estallar y hacerse evidentes para el ojo público el año pasado. El detonante fue un posteo en la red social. “No odiamos lo suficiente al islam”, publicó entonces uno de los colaboradores más cercanos a Caputo en la Casa Rosada, Lucas “Sagaz” Luna. La apreciación disparó la ira de los Menem, que le contestaron a través de Sharif Menem, sobrino de Martín Menem y colaborador suyo en la Cámara de Diputados.

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Parisini, que no se ahorra insultos en las redes, viene de ganar en un expediente análogo. El miércoles fue archivada la denuncia que había presentado en su contra y de otros influencers libertarios el diputado nacional socialista Esteban Paulón, también militante de los derechos LGTBQ+, por supuestas amenazas, incitación a la violencia y discriminación en redes sociales. Como reveló Infobae, la fiscal Celsa Ramírez entendió que no hubo delito alguno en los posteos de Parisini, Mariano Pérez y Pablo Sebastián Pazos, tres de los cinco imputados que tiene la causa.