La nueva embajadora de Israel le agradeció al Gobierno por su apoyo contra el terrorismo y se reunirá con Karina Milei

La embajadora de Israel en la Argentina

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El primer discurso que dio en el país la nueva embajadora de Israel en la Argentina, Ahuva Spieler Reshef, coincidió con el tercer aniversario del atentado terrorista del 7 de octubre de 2023. Ese día la organización terrorista Hamás desplegó una serie de ataques en los alrededores de la Franja de Gaza que dejaron un total de 1169 personas muertas y 251 secuestradas.

Durante un acto que la sede diplomática realizó en el Palacio Libertad, la funcionaria del primer ministro, Benjamin Netanyahu, le agradeció especialmente a la administración de Javier Milei por tomar una posición marcada en el conflicto, dando así un nuevo gesto de cercanía entre las dos naciones.

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Ante un auditorio en el que también estaban representantes del gabinete libertario, legisladores y jueces, Spieler remarcó que ante este tipo de hechos “no podemos mirar hacia otro lado, tenemos que reconocerlos, condenarlos y enfrentarlos”.

“En este sentido, quiero agradecer al pueblo y al gobierno argentinos por sus valiosos accionares y por haber entendido que frente al terrorismo, la ambigüedad también puede tener consecuencias”, resaltó.

El presidente de la Cámara de Comercio Argentino – Israelí, Mario Montoto, estuvo presente en la ceremonia

Al respecto, la embajadora recordó “que entre las víctimas y los secuestrados del 7 de octubre hubo argentinos, israelíes y personas de decenas de nacionalidades, niños, ancianos, jóvenes de un festival de música, activistas que trabajaron por la paz, familias, judíos, cristianos y musulmanes”.

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“Y así fue cómo el dolor también llegó a hogares argentinos. Por eso sus nombres y la preservación de sus memorias no pertenecen solamente a la historia de Israel. También forman parte del legado de Argentina”, agregó.

El próximo viernes, a las 16, la diplomática, que viene de entregarle sus cartas credenciales al Presidente, recibirá en su oficina a la secretaria general, Karina Milei, para conversar sobre el comercio bilateral, principalmente el avance de las exportaciones de carne Kosher.

La embajadora Ahuva Spieler Reshef

Spieler, que viene a continuar el trabajo de Eyal Sela, comenzó su discurso pidiéndoles perdón a las familias de las víctimas y de los sobrevivientes de aquel terrible atentado perpetrado por Hamás, por haber tenido que presenciar imágenes crudas de lo sucedido.

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Minutos antes, la madre de uno de los jóvenes asesinados por la organización extremista, que se había ido llorando de la sala en medio de las proyecciones, manifestó su malestar por esa situación y sostuvo que “se sintió como si nuevamente no se los hubiera cuidado”.

Posteriormente, la funcionaria israelí continuó su exposición recordando cómo vivió ella misma el día en el que la agrupación terrorista lanzó su ofensiva contra el territorio de su país.

“Quisiera presentarme. Muchos de ustedes no me conocen. Soy la nueva embajadora en la Argentina y en el día de hoy estoy dando mi primer discurso oficial en este país. Como todos bien sabemos, cuando una persona se presenta, suele hablar de aquello que le define, con los pueblos ocurre algo parecido”, comenzó.

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Durante la jornada hubo varios homenajes a las víctimas y los sobrevivientes del ataque

Para la diplomática, “hay sucesos que no solo pasan a formar parte de nuestra historia, sino también de quiénes somos, de cómo nos definimos”.

“El 7 de octubre es uno de esos momentos para Israel. Por eso, en esta primera ocasión en la que me dirijo a ustedes, me parece inevitable comenzar por allí. Para muchas personas, el 7 de octubre quedó asociado para siempre a una imagen. Una llamada, unos minutos que cambiaron una vida. Para mí comenzó una mañana de sábado feriado en casa con mi familia. Sonaban las sirenas. En ese momento, mis dos hijos estaban alistados en el servicio militar obligatorio. En medio de esta confusión, uno de ellos recibió un llamado. ‘El llamado’. Tenía que presentarse en su base. Hacía apenas unas horas que recién había vuelto a casa”, recordó.

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En aquel momento, la funcionaria se percató de que había puesto su uniforme a lavar, por lo que todavía estaba en el lavarropas. Inmediatamente, la mujer frenó la máquina y trató de secar y planchar las prendas lo más rápido que pudo.

Las imágenes que dejó el atentado terrorista de Hamas del 7 de octubre de 2023

“Lo preparé para que pudiera cumplir con su deber. No podía detener lo que estaba pasando. No podía saber qué iba a suceder. Podía sacar, secar y planchar su uniforme. Podía prepararlo y verlo partir. Durante un largo mes no tuvo noticias de él. El 8 de octubre tuve que viajar hasta la cancillería, hasta Jerusalén. Aquella mañana la ruta estaba completamente vacía. Recuerdo ese silencio. Era como si todo un país hubiera contenido la respiración. Y en este silencio no había solamente ausencia de ruido. Había una esfera suspendida, miles de familias detenidas en el mismo instante, aferradas a un teléfono, a una noticia, a la posibilidad de que una voz al otro lado confirmara que sus seres queridos estarían vivos. Pero no todos podían esperar. Muchos salieron a buscar a los suyos, aun sin saber qué iban a encontrar”, contó.

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Sostuvo que lo ocurrido “no fue una tragedia inevitable, ni un episodio más de un conflicto“, sino que se trató de “un ataque deliberado y brutal, una masacre acompañada de secuestros, torturas y violencia sexual”.

Peter Lamelas, embajador de los Estados Unidos, en la primera fila

“Hamás no actúa en el vacío, recibió apoyo, financiamiento y entrenamiento de quienes buscan convertir el terror en una herramienta permanente contra Israel y el mundo occidental”, advirtió.

Al respecto, señaló que “entre estos sectores, Irán ocupa un lugar central” y mencionó los atentados que cometió también en Buenos Aires hace algunas décadas, contra la Embajada y la AMIA.

“Esta ciudad ya lo conoció, lo sufrió en su propio corazón, no una, sino dos veces. No es una diferencia de opiniones, no es un desacuerdo político, es terrorismo. Y frente al terrorismo no podemos mirar hacia otro lado. Tenemos que reconocerlo, condenarlo y enfrentarlo juntos, porque todos sabemos que quien difunde el terror necesita algo todavía más peligroso: hacer que aquello que ayer era impensable, mañana empiece a aparecer aceptable. Necesitan construir un nuevo sentido común, y ese sentido común no se construye solamente con armas y propaganda. También pueden ser financiados, legitimados y difundidos desde espacios que deberían estar dedicados al pensamiento crítico, incluso desde universidades, medios de comunicación y ámbitos académicos donde algunos prefieren disfrazar el odio de teoría y de libertad de expresión, presentar la violencia como resistencia y convertir a las víctimas en responsables“, cuestionó.

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Sobre el final, Spieler reclamó “ser claros frente a quién nos financian, arman, sostienen o legitiman organizaciones terroristas” y destacó que, en ese marco, “las palabras importan, porque puede cambiar la manera en que una sociedad interpreta los hechos”.

“Tenemos que reconocerlo, condenarlo y enfrentarlo juntos. En la vida siempre vamos a recordar a quienes nos han apoyado y a quienes nos abandonaron en el peor momento de nuestra historia“, cerró.

*Fotos: Jaime Olivos