Política

El Gobierno analiza realizar una demanda ante un organismo internacional por el atentado a la AMIA

La medida, aún en estudio, está siendo redactada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Analizan acudir a la Corte Internacional de Justicia, que depende de Naciones Unidas. Esta tarde hubo una reunión con las autoridades de la mutual judía. La decisión ocurre a 32 años del ataque terrorista.

La bomba explotó a las 9.53 del 18 de julio de 1994 (Reuters)
La bomba explotó a las 9.53 del 18 de julio de 1994 (Reuters)
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El Gobierno analiza realizar una demanda ante un organismo internacional por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), y una posibilidad es acudir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra la República Islámica de Irán, aunque los detalles aún están bajo evaluación.

La medida es analizada entre Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que ven como posibilidad acudir al tribunal creado por la carta de Naciones Unidas en 1945 para resolver conflictos entre Estados. Esta tarde hubo una reunión con las autoridades de la mutual judía, con quien también analizan las chances de ir a La Haya. La decisión ocurre a 32 años del ataque terrorista del 18 de julio de 1994.

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La Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el principal organismo judicial del mundo, que tuvo un rol clave en la guerra de Rusia y Ucrania. Milei viene de disertar en la Asamblea General de la ONU, con un discurso eje centrado en el reclamo de Malvinas, y con fuertes críticas al propio organismo en su cruzada contra el “wokismo”.

Mahiques, que responde a Karina Milei y trabaja cerca de Santiago Viola, publicó en su cuenta de X fotos del encuentro con autoridades de la AMIA, esta tarde. Milei, totalmente alineado con Israel, acude a cada acto de recordación del atentado, mientras mantiene una relación muy cercana con Israel, a la par de Estados Unidos. La reunión de hoy tuvo lugar al día siguiente del tercer aniversario de los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023 que sacudieron Medio Oriente y siguen teniendo impacto geopolítico a nivel global.

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La Argentina acudió a La Haya en la demanda contra Uruguay por las papeleras, en 2006, por la violación del Tratado del Río Uruguay de 1975 por la instalación de las plantas de celulosa. Y contra Estados Unidos, en 2014, a causa de la sentencia de pago a favor de los fondos buitre del juez Thomas Griesa.

La medida, según pudo saber Infobae, empezó a analizarse hace algo más de un mes

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