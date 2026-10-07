Milei recuperó la confianza y rechaza fallos judiciales mientras el peronismo busca ordenar su interna

Javier Milei camina por los pasillos de la ONU (Foto: REUTERS/MIKE SEGAR)

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Horas antes de retirarse de la selección argentina, el mejor jugador de la historia, Lionel Andrés Messi recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Habló y se sacó una foto con un pin de la universidad. “Nunca me imaginé poder tener una cosa así. Algo que no tiene nada que ver, o sí, relacionado con el fútbol, con todo lo que hice en el deporte. Poder recibir un reconocimiento así es un orgullo para mí, poder decir que soy un doctor honorífico”, dijo emocionado. A un cuerpo de distancia estaba el vicerrector de la Casa de estudios, Emiliano Yacobitti. Casi en simultáneo, la Justicia en primera instancia ordenó aplicar de inmediato la ley de Financiamiento Universitario al considerar que el Presidente no podía suspender una ley ya sancionada por el Congreso. El Gobierno avisó que apelará la medida. Se trata de la cuestión de fondo de la norma. En el medio está la cautelar que ya pasó por la Corte Suprema. El máximo tribunal instó al Ejecutivo a cumplir con dos artículos clave: salarios y becas. El de mayor conflicto es el primero. Hay que actualizar un 55% los salarios para alcanzar el nivel del 2023 y el Gobierno otorgó, de manera unilateral, un aumento de la mitad de lo señalado por la ley. El 15 de octubre habrá una nueva marcha federal por la Educación. “El Presidente está muy caliente con la Justicia y tiene razón. Nos tiraron la Ley de Tierras que trae un problema que ya habíamos cerrado. Y ahora aparece un juez para ir contra el equilibrio fiscal”. La frase pertenece a un funcionario cercano al Presidente que hablaba con el ruido de la música del Monumental de fondo a la espera de la despedida de Messi.

Milei repitió ante su Gabinete que su visita y apoyo a Flavio Bolsonaro fue clave para el triunfo ante Lula Da Silva. Sus ministros le festejaron cada comentario. Envalentonado, avisó que irá a España para hacer campaña contra Pedro Sánchez, quien adelantó las elecciones para el 29 de noviembre. Estará con Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal. En el Gobierno hacen cuentas. Creen que Brasil ya está definido. Saben que será difícil la elección de Benjamín Netanyahu en Israel el 27 de octubre. Esperan un resultado, al menos competitivo, por parte de Donald Trump en noviembre y tienen expectativa por la caída de Sánchez. El Presidente y su equipo consideran que su figura en el exterior llama la atención para potenciar inversiones extranjeras.

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La cuestión local es un tanto más incómoda para desplegar. Karina Milei viajó a Salta junto al jefe de gabinete Diego Santilli. Allí se mostraron con los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz y Catamarca, Raúl Jalil. Santilli tiene que juntar los votos para la reforma electoral. Eso mientras suma poder. Ayer puso al frente del ENACOM a Andrés Michelazzo, de confianza suya. Asumió en reemplazo de Juan Martín Ozores, que respondía a Santiago Caputo. El pedido de juntar votos ya ni se sobreactúa para pedírselo a Patricia Bullrich. Hubo dos movimientos de la senadora que cayeron muy mal. El primero fueron sus declaraciones sobre la Industria en IDEA. Los hermanos Milei estaban en París. El segundo, que circuló por grupos de whatsapp de libertarios que se lo reenviaron una y otra vez al Presidente, una frase de Bullrich donde habla de una eventual candidatura presidencial y no descarta estar el año que viene: “Voy a esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en el país. No me voy a apurar. Tampoco tengo tanto tiempo”, dijo. Quienes buscaron calmar las aguas dijeron a este medio que ella se refería en general a que puede estar en cualquier lugar y es competitiva. Vicepresidencia o jefatura de gobierno. En la Ciudad de Buenos Aires la tensión entre los primos Macri ya no se oculta. El jefe de gobierno y el expresidente tienen ideas muy distintas de cómo encarar el tramo clave de la campaña. Jorge irá por la reelección y Mauricio deja correr la versión de apoyar a Guillermo Dietrich. A propósito, comenzó a circular que también estaría incómodo Daniel Angelici. Ese sería un problema aún mayor para la gestión amarilla. La danza de nombres sumó en las últimas horas versiones de dirigentes con intenciones de mandar a Jorge Brito a la Ciudad. “Un banquero peronista en la Ciudad es interesante. No sé si podría ir a la Presidencia”, dijeron a Infobae.

El peronismo vive días cargados de reuniones. Hay tantas estrategias como dirigentes. Comenzó a ser bien vista una negociación en caso de que el Gobierno logre ir contra las PASO para ordenar “la batalla del 27”. Desde todos los rincones coinciden en que, con PASO o sin ellas, el peronismo logrará organizar la interna. “Será más tortuoso, no mucho más que eso”, le resumieron a este medio. El problema, repiten, es que el tiempo que se consume no es el de las candidaturas, ya que para eso sobra tiempo, sino para las condiciones de la disputa. “Hay un nuevo esquema de generales. Nos falta ese orden político. No le encontramos la vuelta”, reconoció un jugador clave. Axel Kicillof es el único lanzado. Quienes lo miran de reojo lo comparan con “el Larreta del 2019” por la necesidad de competir si o si por no tener reelección en provincia de Buenos Aires y, quizás, el apuro por agrupar dirigentes. ¿Habrá una negociación en marzo del año que viene? Muchos dicen que no. Que será, una vez más, cerca del cierre de listas, es decir en junio del 2027. En ese camino de reelecciones, los intendentes aún no logran los votos para dar de baja la ley que puso fin a ser reelecto indefinidamente. Federico Achával, intendente de Pilar, estuvo en Infobae y reconoció que no llegan a voltear la ley, aunque descartó buscar una salida judicial al asunto. Propuso que el próximo candidato a gobernador sea un intendente. Tarea para nada sencilla que ya intentaron en 2015, 2019 y 2023. Si entender candidaturas nacionales del PJ es difícil, pensar en Buenos Aires es aún más complicado. El Frente Renovador de Sergio Massa está a la expectativa con algunos nombres. Lo mismo Kicillof.

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En La Cámpora muchos repiten el nombre de Máximo Kirchner en acuerdo de supervivencia con el exministro de Economía de Cristina. Piensan que el gobernador necesitará coordinar con San José 1111. “Ella puede ser candidata. No puede ser funcionaria. No es lo mismo”, advierten. Por abajo, para PBA surge Eduardo “Wado” De Pedro. ¿Cómo le caerá ese rumor al hijo de la expresidenta? A propósito del gobernador y su vínculo con esa organización, más allá del ruido y la pelea mediática, los acuerdos no se rompen. La Cámpora tiene cuatro ministros: Nicolás Kreplak (Salud), Juan Martín Mena (Justicia y DDHH), Daniela Vilar (Ambiente) y Florencia Saintout (Cultura). Además maneja IOMA, la obra social de la provincia, con Homero Giles. También el IPS (Instituto de Previsión Social) con Marina Moretti. Está a cargo del Organismo Provincial de Contrataciones bajo la dirección de Victoria Anadón. Controla también el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata con Marcos Gutiérrez y el Consorcio Portuario Regional de San Nicolás: liderado por Cecilia Comerio. Está a cargo de Radio Provincia con Marcelo Figueras y tiene como directores del BAPRO a Rodrigo Rodríguez y Laura González. Dentro del Consejo General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires está César Valicenti, consejero general. Por último, en el Consejo de la Magistratura bonaerense. Dentro de la representación parlamentaria la vicepresidencia está a cargo de Facundo Tignanelli (diputado) y el Consejero titular suplente es Avelino Zurro (diputado). Dentro de la representación por el Poder Ejecutivo están Santiago Révora; el Consejero titular, Carlos Lisandro Pellegrini y el Consejero suplente, Inti Nahuel Pérez Aznar. Demasiado poder para tanta pelea.