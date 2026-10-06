“Un intendente tiene que ser el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires”: la propuesta de Federico Achával para el peronismo bonaerense

Federico Achaval, intendente de Pilar, en Infobae en Vivo

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Federico Achával, intendente de Pilar, planteó en una entrevista exclusiva en Infobae a las Nueve que el peronismo bonaerense debe priorizar la unidad, la producción y una candidatura provincial surgida de los municipios

El jefe comunal de Pilar, que integra la Liga de Intendentes, vinculó la discusión electoral con la necesidad de que el peronismo vuelva a representar los problemas cotidianos de los vecinos. “Intentamos que la política vuelva a ser la discusión de los procesos de transformación para bien de la vida de la gente”, afirmó.

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Durante su paso por el estudio, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Achával sostuvo que su espacio propone que la próxima fórmula provincial tenga experiencia de gestión municipal. “Desde la Liga de Intendentes planteamos justamente que un intendente sea el próximo gobernador o gobernadora de la provincia de Buenos Aires”, dijo.

La Liga de Intendentes para la gobernación

Achával explicó que la propuesta no se limita a una disputa de nombres dentro del peronismo. “Entendemos que la política de la provincia de Buenos Aires, y agrego de toda la Argentina, tiene que pasar a discutir los temas de la realidad de los vecinos y vecinas de cada uno de nuestros pueblos y municipios”, expresó.

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El intendente cuestionó que la conversación pública quede concentrada en discusiones partidarias. “Vemos cómo la política va planteando distintas discusiones medio dogmáticas, de ideas, incluso de personas. Y mientras tanto está una realidad muy compleja que viven los vecinos de a pie”, sostuvo.

También aludió a la situación laboral y a la precarización. “Los trabajadores se quedan sin su empleo y van a un proceso más precarizado”, señaló al explicar el enfoque que, según dijo, busca llevar la Liga de Intendentes.

Consultado por las tensiones entre Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Sergio Massa, Achával diferenció el posicionamiento opositor de la discusión electoral. “Hay un peronismo que está planteando claramente una postura de oposición al modelo de Milei y a la mirada de Milei con respecto a la defensa de los intereses nacionales”, afirmó.

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Sobre las candidaturas, consideró que las definiciones todavía no son urgentes. “Es muy posible que cuando haya un proceso electoral en curso nosotros tengamos que empezar a tomar decisiones”, dijo.

“Hay un peronismo que está planteando claramente una postura de oposición al modelo de Milei y a la mirada de Milei con respecto a la defensa de los intereses nacionales”, afirmó Achaval (REUTERS/Matias Baglietto/File Photo)

El jefe comunal planteó que la prioridad debe estar en otros indicadores. “Si todos estamos discutiendo lo que va a pasar a partir de marzo, abril, mayo o junio del año que viene y no estamos discutiendo la caída del empleo, la caída de la actividad industrial, la caída del consumo y la economía real de las familias, estaríamos incumpliendo la otra necesidad que tiene nuestro pueblo”, afirmó.

Achával sostuvo que el peronismo cuenta con mecanismos para procesar sus diferencias. “Tiene la experiencia de la discusión y, cuando llega el proceso electoral, prioriza la unidad o, en mi entendimiento, el interés nacional por sobre las cuestiones particulares”, aseguró.

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Frente a la consulta sobre una eventual candidatura presidencial de Kicillof, evitó respaldar un nombre. “La discusión para las candidaturas electorales del año que viene hay que definirlas el año que viene”, respondió.

En ese marco, planteó que la definición puede surgir de un acuerdo amplio o de una competencia interna. “Se tiene que construir con un candidato de unidad preestablecido por nosotros o en las PASO, que me parece que hay que sostenerlas como un método de participación popular”, sostuvo.

Achával confirmó que la posición de la Liga de Intendentes es mantener las primarias en los dos niveles. “Nosotros proponemos que las PASO se sostengan en la Nación y en la provincia de Buenos Aires”, afirmó.

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La agenda: la producción, las rutas y el endeudamiento

El intendente relató que la Liga de Intendentes visitó Bahía Blanca para conocer proyectos vinculados con su puerto. “El puerto de Bahía Blanca va a recibir para ampliación seis mil millones de dólares para urea, para aceite de girasol y de maíz y para exportación de granos”, indicó.

Para Achával, ese caso demuestra que existen oportunidades de inversión, aunque cuestionó la orientación general de la economía. “El Gobierno plantea un modelo financiero y primarizado. Nosotros planteamos un proceso de cuidar la industria nacional, del trabajo como ordenador social”, afirmó.

El dirigente peronista dijo que también se reunieron con representantes de la Cámara de Cereales y de la Bolsa de Cereales. “Fuimos a plantear un acercamiento del peronismo hacia el sector de la agroindustria, porque la provincia de Buenos Aires y la Argentina tienen un problema de crecimiento de producción”, explicó.

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Sobre los sectores ligados a los recursos naturales, planteó una distinción. “A la energía le está yendo bien, al gas, al petróleo y a la minería. También vemos que las oportunidades en la Argentina hay que aprovecharlas”, dijo.

El intendente propuso un debate sobre infraestructura para acompañar ese desarrollo. “La Argentina se tiene que dar una política portuaria y también una política de entramado productivo”, señaló, antes de referirse al estado de la ruta 3 entre Bahía Blanca y Quequén.

Achával cuestionó la ejecución de fondos destinados a la red vial nacional. “El Gobierno tiene retenido 1,5 billones de pesos que deberían estar destinados por ley a la mejora de la infraestructura de las rutas nacionales”, afirmó.

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En ese punto, trazó una comparación con los días de gestión nacional. “Si el Gobierno Nacional tiene mil días aproximados de gestión, está reteniendo un millón de dólares por día que tendrían que estar aplicados a mejorar las rutas nacionales”, sostuvo.

El intendente reconoció que el sistema de financiamiento vial tuvo antecedentes similares durante administraciones anteriores. “Es un error. Estoy convencido de que la discusión de la Argentina para adelante y de la provincia de Buenos Aires es de producción”, respondió.

Como ejemplo de su distrito, describió la situación del Parque Industrial de Pilar. “Históricamente entraban a trabajar 35 mil personas. Hoy son 28 mil”, dijo.

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También citó datos que atribuyó al presidente del Consorcio del Parque Industrial de Pilar. “Dentro de las 300 empresas que hay, hay 50 que están al límite de la quiebra o del concurso”, afirmó.

Achával sostuvo que esos números respaldan una propuesta distinta para la economía. “Claramente nosotros planteamos un modelo alternativo a este”, aseguró.

El intendente señaló que la situación de los hogares también forma parte de las preocupaciones que llevó a la bancada peronista en Diputados. “En Pilar son 140 mil las personas que están endeudadas y 60 mil las que están en mora”, precisó.

Achaval se refirió a la interna en el peronismo (NA)

Según planteó, ese fenómeno afecta a comercios de cercanía y a la actividad diaria. “Es un problema para la panadería, para la carnicería, para el que vende pollo, para el comercio de proximidad”, enumeró.

Achával también mencionó su participación en una actividad por el Día Mundial de la Parálisis Cerebral y el acompañamiento a una iniciativa sobre adopción. “Ayer estuvimos en Lomas de Zamora acompañando un proyecto de ley que tiene que ver con la ley Tatiana, la adoptabilidad por parte de las personas con discapacidad”, expresó.

Sobre la situación de Cristina Kirchner, el intendente fijó una posición personal. “Está injustamente detenida y creo que durante el proceso no se han respetado las garantías del derecho a la defensa en juicio”, afirmó.

El jefe comunal aclaró que advierte demandas de sectores que quieren votar a la ex presidenta. “Hay gente que está pidiendo Cristina libre para poder votar a Cristina”, dijo.

A la vez, describió un escenario con otras preferencias dentro del mismo espacio. “Me encuentro con la búsqueda de otros compañeros que sean candidatos, con algunos que ven a Kicillof como candidato a presidente, a otros gobernadores o a Sergio Massa”, sostuvo.

Para Achával, el desafío es evitar que esas diferencias desplacen las discusiones programáticas. “Tenemos que proponer cómo vamos a resolver los problemas que se generaron, que nos llevaron a que hoy sea presidente Javier Milei”, afirmó.

La reelección de los intendentes y las tasas municipales en Pilar

Achával confirmó que no puede postularse nuevamente como intendente bajo la legislación actual. “No, con la ley actual”, respondió cuando fue consultado por una nueva candidatura en Pilar.

El jefe comunal descartó impulsar una vía judicial para modificar esa norma. “Creemos que es una discusión de la sociedad con la política y, en su caso, lo tiene que resolver la política”, dijo.

De todos modos, manifestó su posición en favor de habilitar nuevas reelecciones municipales. “Debería permitirse la reelección de los intendentes”, afirmó.

Achával sostuvo que las condiciones de acceso a la información cambiaron desde el debate original sobre los denominados barones del conurbano. “Hoy, con los teléfonos, con la comunicación y con la velocidad de la comunicación, eso no es así”, expresó.

También vinculó la continuidad con la experiencia de gestión. “Yo creo que soy mejor intendente hoy tomando decisiones que hace seis años. El pueblo de Pilar y el pueblo argentino invirtió para que yo tome mejores decisiones desde lo ejecutivo”, sostuvo.

Ante el planteo sobre la necesidad de renovar dirigencias, respondió: “También hay que preparar gente. Nosotros lo venimos haciendo”.

En el tramo final de la entrevista, Achával fue consultado por cuestionamientos de supermercadistas y estacioneros de servicio por las tasas municipales. “Quiero discutir el sistema tributario argentino”, planteó.

El intendente detalló cómo se distribuye la carga tributaria entre los distintos niveles de gobierno. “El 81% va destinado al Gobierno nacional, el 17% al gobierno de la provincia de Buenos Aires y el 2% a los municipios; en mi caso, el 1,65%”, afirmó.

Achával sostuvo que los municipios asumen tareas que exceden los servicios tradicionales. “No solamente tenemos responsabilidad de alumbrado, barrido y limpieza, sino que nos hacemos cargo de la seguridad, de la educación y de la obra pública”, dijo.

Al defender la recaudación local, enumeró obras realizadas durante su gestión. “Cuando asumimos, Pilar tenía nueve mil cuadras sin asfaltar y hoy tiene menos de tres mil”, afirmó.

El intendente contrapuso esos datos con el rol que atribuyó al Gobierno nacional. “El Gobierno nacional no construyó ni un hospital, ni una escuela, ni una ruta. Nosotros en seis años construimos 31 escuelas, tres hospitales y el año pasado asfaltamos 1.200 cuadras”, sostuvo.

Sobre la proyección bonaerense, volvió a la idea que impulsa junto a otros intendentes. “Queremos que un bonaerense, particularmente un intendente o alguien que haya tenido responsabilidad ejecutiva en la provincia de Buenos Aires, finalmente pueda ser gobernador o gobernadora”, afirmó.

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