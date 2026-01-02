Política

Prorrogaron por tercera vez la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones

El proceso, que se inició en 2024 para reordenar el organismo, se extenderá por un año más

Guardar
El Gobierno busca finalizar con
El Gobierno busca finalizar con los procesos de modernización iniciados (Freepik)

El Gobierno nacional dispuso prorrogar nuevamente la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), a través del decreto 938/2025. Esta medida es la tercera que se toma en este sentido.

La primera de las tres ocurrió en enero de 2024, cuando el Poder Ejecutivo informó a través de Boletín Oficial la decisión, y eligió a Juan Martín Ozores como interventor. En esta reciente publicación, volvió a ratificarlo en su cargo. Las otras dos que le siguieron se dieron mediante las normativas 675/2024 y 448/2025, en julio 2024 y el mismo mes de 2025, respectivamente.

El decreto 938/2025 fue formalizado este viernes por la madrugada donde estableció como fechas de intervención desde el 5 de enero de 2026 hasta el 4 de enero de 2027, fundamentándose en la necesidad de consolidar los avances en la reorganización y adecuación del organismo a los lineamientos de política pública definidos por el Poder Ejecutivo Nacional.

Dicho ente, autárquico y descentralizado, funciona bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Su intervención había sido dispuesta y prorrogada previamente en el marco de un proceso de evaluación y reestructuración institucional. Según los considerandos del nuevo decreto, las tareas de relevamiento, análisis y revisión de procedimientos sustantivos y operativos aún se encuentran en curso y requieren continuidad para su culminación.

“En línea con el objetivo de transparentar la asignación de recursos es indispensable profundizar las tareas de reordenamiento de la gestión administrativa y financiera del Fondo previsto en el artículo 97, inciso f) de la Ley N° 26.522 y sus modificaciones, que se encuentran en curso", escribió el documento.

La medida se publicó en
La medida se publicó en Boletín Oficial

Entre los pendientes mencionados, “se considera prioritaria la consolidación de los avances producidos por las comisiones técnicas y grupos de trabajo especializados, en particular en materia de servicios de comunicación audiovisual, lo que permitirá completar las tareas de evaluación pendientes, finalizar los trámites de adjudicación de licencias y, de este modo, asegurar la continuidad del proceso de regularización de estaciones de radiodifusión e incorporación de nuevos prestadores al sistema”.

A su vez, el proceso en marcha apunta al establecimiento de unidades orgánicas con funciones especializadas, el fortalecimiento de los mecanismos de planificación y control, y la agilización de los canales de coordinación técnica y decisoria. Además, resaltaron la necesidad de continuar modernizando los instrumentos normativos y procedimentales, reforzando la transparencia, previsibilidad y eficiencia de la actuación administrativa, y asegurando la seguridad jurídica de los operadores del sector.

En ese sentido, se realizó la revisión y actualización integral del Reglamento General del Servicio Universal, con el objeto de optimizar la aplicación de los recursos provenientes de los aportes de inversión al que se encuentran obligados los licenciatarios de Servicios de TIC —Tecnologías de la Información y las Comunicaciones—. Esto permitirá concretar el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue creado, siendo imperioso avanzar con la plena implementación de dicho nuevo esquema.

En tanto, Ozores mantendrá el rango y jerarquía de secretario y continuará ejerciendo las facultades y competencias otorgadas. “En el ejercicio de sus cargos, el Interventor y los Interventores Adjuntos tendrán, en forma conjunta, las facultades establecidas para la Autoridad de Aplicación de las Leyes N° 26.522 y N° 27.078 y sus respectivas modificatorias, especialmente las que se le asignaran al directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM) y, en particular, las establecidas en el presente decreto”, detalló el comunicado que dio inicio a este procedimiento hace dos años.

”La intervención del Enacom es una etapa transitoria, pero necesaria para el reordenamiento del organismo”, habían manifestado en un primer momento desde la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. En el texto explicaban cómo iba a ser la intervención.

“Luego de este proceso, el Enacom continuará con la misma misión para la que fue creado: promover comunicaciones de calidad entre todos los usuarios del país, generando un mayor balance y competencia entre los distintos actores del mercado”, aseguraron en aquel entonces.

Temas Relacionados

ENACOMprórrogaGobiernoseñalesradioTICúltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno suspendió las contrataciones en el sector público

Con un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo estableció cuáles serán las excepciones a la medida

El Gobierno suspendió las contrataciones

Un gobernador impulsará una versión más estricta de la ley de Ficha Limpia y este año se reactivará el debate

El neuquino Rolando Figueroa instruyó a la diputada Karina Maureira y a la senadora Julieta Corroza a presentar en ambas Cámaras una iniciativa inspirada en la legislación de esa provincia

Un gobernador impulsará una versión

Promulgaron el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal tras la aprobación del Senado

Ocurrió esta madrugada a través de la publicación de los decretos en el Boletín Oficial. Con respecto a la ley de leyes, el Gobierno derogó los artículos que se garantizaban el financiamiento del sistema educativo por encima del 6% del PBI y más inversión en Ciencia y Tecnología

Promulgaron el Presupuesto 2026 y

Kicillof afronta un año clave para su proyecto presidencial: control del PJ Bonaerense y apoyo sindical

El Gobernador inicia un camino de construcción política central para la edificación de una alternativa a Milei. La ascendencia de Magario en el esquema kicillofista y la alianza con sus pares

Kicillof afronta un año clave

El avance de la reforma laboral amenaza con recrear en la CGT el enfrentamiento entre los dialoguistas y el ala dura

La mayoría de la cúpula cegetista buscará negociar cambios en el proyecto sin apurar un paro general, pero el sector más intransigente -que apuesta por el proyecto de Kicillof-, quiere ganar la calle para desgastar a Javier Milei

El avance de la reforma
DEPORTES
La revelación del argentino Marcos

La revelación del argentino Marcos Patronelli: por qué no volvió a competir en el Rally Dakar tras ganarlo tres veces

Marcelo Gallardo avanza con la renovación del plantel de River Plate: el refuerzo que está cerca y las otras negociaciones abiertas

La figura del fútbol argentino que el Inter Miami de Messi le quiere arrebatar a Racing

La burla de Felipe Melo a River Plate con un guiño a Boca Juniors

Tras asegurarse la continuidad de Neymar, el Santos va por otra estrella con pasado de selección

TELESHOW
Verano en familia: Sofía Zámolo

Verano en familia: Sofía Zámolo y un día pleno de juegos y sol en la costa esteña

El renacer de Roly Serrano luego de su accidente: “Dios me regaló la vida y un amor”

El furioso mensaje de la China Suárez contra Wanda Nara en Año Nuevo que terminó borrando: “Me veo hermosa”

Claudia Villafañe volvió a MasterChef Celebrity para reemplazar a Maxi López

Sofía Jujuy presentó a su novio para recibir el Año Nuevo: “Juré que no me iba a volver a pasar”

INFOBAE AMÉRICA

A un mes de las

A un mes de las elecciones presidenciales y legislativas en Costa Rica crece el número de los indecisos a un 45%

Kim Ju-ae, la “amada” hija y posible sucesora del dictador Kim Jong-un, reapareció en una visita a un mausoleo familiar en Pyongyang

MTV se despidió para siempre y esto es apenas un poco de todo lo que hay para agradecerle

Germaine Derbecq, una vida de arte, bohemia y valentía se revela en la Colección Amalita

Un vistazo a la mente de Albert Camus: ¿uno de los grandes pensadores de la historia?