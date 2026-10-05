Presentaron un proyecto para suspender la dieta a los diputados que insulten en el Congreso

La diputada Mercedes Llano presentó un proyecto de resolución para sancionar los insultos dentro de la Cámara de Diputados (RS Fotos)

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Una diputada libertaria presentó un proyecto para incorporar sanciones a los diputados que insulten en el Congreso de la Nación. La iniciativa se propuso después del escándalo en el plenario de comisiones tras los cruces entre Juan Grabois y varios representantes de La Libertad Avanza.

Según remarcó la iniciativa que presentó la diputada Mercedes Llano, se busca incorporar un artículo al Reglamento de la Cámara de Diputados para aplicar una sanción concreta frente a insultos y agravios durante el ejercicio de la función parlamentaria.

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El proyecto de resolución presentado por la integrante del Partido Demócrata propone suspender por un mes el goce de la dieta a los legisladores que profieran insultos, expresiones injuriosas, soeces o denigrantes dentro del ámbito de la Cámara. Si el legislador reincide, o si la conducta involucra amenazas, intimidación o agresión física, la suspensión se extiende a dos meses. La iniciativa también aclara con precisión qué conductas no están alcanzadas por la sanción: las opiniones, críticas y juicios de valor quedan protegidos por la libertad de expresión parlamentaria.

La propuesta surgió tras un cruce de insultos y forcejeos entre Juan Grabois y representantes de La Libertad Avanza durante un plenario

En los fundamentos del proyecto, Llano sostuvo que “la crítica política es parte esencial del debate democrático”, pero advirtió que el agravio personal no puede ser parte de la tarea parlamentaria. La legisladora señaló que la iniciativa apunta a cubrir un vacío en el régimen disciplinario vigente, que hasta ahora no contempla sanciones específicas frente a este tipo de comportamientos.

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“La sociedad está cansada de ver a dirigentes que convierten el Congreso en un escenario de agresiones y descalificaciones. No hay posibilidad de revertir el descrédito en los poderes legislativos sin ejemplaridad, respeto y tolerancia”, concluyó la diputada en sus fundamentos.

La fundamentación del proyecto señala que la crítica política forma parte del debate democrático, pero excluye el agravio personal

El escándalo del plenario de comisiones que antecedió a la propuesta

El proyecto de Llano se presentó en un contexto de creciente tensión dentro de la Cámara baja. El pasado 30 de septiembre, durante un plenario de comisiones convocado para debatir el proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas, la sesión derivó en un cruce de insultos, forcejeos y empujones que se viralizó en redes sociales.

El detonante fue la exposición de la diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, quien fue interrumpida desde su banca por el legislador santacruceño Jairo Guzmán, de La Libertad Avanza. Ante esa situación, Juan Grabois —diputado de Unión por la Patria y dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos— se levantó de su lugar, caminó por el pasillo y encaró a Guzmán, lo que derivó en un forcejeo con manotazos entre ambos. Luego, ya alejado del estrado, Grabois lanzó frases como “manga de chorros, sorete de mierda, vende patria” en dirección a la bancada oficialista.

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Acolarada discusión de Juan Grabois.

El episodio escaló cuando el diputado tucumano Gerardo Huesen, también de La Libertad Avanza, le gritó “enano” a Grabois, quien lo desafió a repetirlo en persona. Huesen respondió con gritos de “cagón”. La diputada Cecilia Moreau intentó calmar los ánimos sin éxito inmediato, mientras que los legisladores Agustín Rossi, Eduardo Valdés y el libertario Álvaro Martínez también procuraron contener la situación antes de que ambos quedaran cara a cara.

Hacia el final del plenario, Grabois tuvo un nuevo altercado con la diputada libertaria Juliana Santillán, a quien llamó “tontita” cuando ella le recriminó que estaba leyendo su exposición. “No voy a pedir disculpas, es tonta, no la estoy insultando, la estoy describiendo”, respondió el legislador ante la intervención del presidente del plenario, Carlos Zapata. Cuando Zapata apagó su micrófono, Grabois continuó: “Dejá de apagarme el micrófono, facho de mierda”. La reunión terminó de forma abrupta.

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Días después del escándalo, el bloque de La Libertad Avanza presentó un proyecto para excluir a Grabois de la Cámara de Diputados por “desorden de conducta” en el ejercicio de sus funciones. La propuesta fue firmada por la diputada Silvana Giudici y acompañada por el resto del bloque, y se apoya en el artículo 66 de la Constitución Nacional, que faculta a cada Cámara a corregir, remover o excluir a sus miembros con dos tercios de los votos.