Política

“Cagón” y “vende patria”: el debate del proyecto sobre Malvinas empezó con escándalo en Diputados

Juan Grabois intercambió insultos con dos legisladores de La Libertad Avanza al inicio del plenario de comisiones

Acolarada discusión de Juan Grabois.

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El proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas comenzó a debatirse este miércoles en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados en un clima de máxima tensión, que incluyó insultos y empujones, tras el fallo de la Corte Suprema que restableció la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogaba la ley de tierras. El bochornoso episodio, que incluyó frases como “cagón” y “vende patria”, quedó registrado en video y se viralizó de inmediato en redes sociales.

La tensión escaló cuando la diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, hacía uso de la palabra para exponer sus diferencias con el proyecto oficialista. Mientras hablaba, fue increpada por el legislador santacruceño Jairo Guzmán, de La Libertad Avanza, quien cuestionaba su posición desde su banca.

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Fue en ese momento cuando Juan Grabois, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y diputado de Unión por la Patria, se levantó de su lugar, caminó por el pasillo y encaró a Guzmán. El cruce derivó en un forcejeo con manotazos entre ambos legisladores.

Tras el primer altercado, Grabois se dirigió hacia el libertario Carlos Zapata, quien presidía el plenario de la Comisión de Defensa, para exigirle que interviniera y llamara la atención a Guzmán. “Manga de chorros, sorete de mierda, vende patria”, lanzó el diputado kirchnerista mientras se alejaba del estrado.

Pero la reacción no tardó: el diputado tucumano Gerardo Huesen, de La Libertad Avanza, le dijo “enano”. Grabois lo desafió a repetirlo en persona, y Huesen respondió con gritos de “cagón” mientras agitaba la mano. “Repetilo, repetilo”, insistía Grabois, en un cruce que la diputada Cecilia Moreau intentó frenar sin éxito inmediato.

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El mensaje de Javier Milei
El mensaje de Javier Milei

El enfrentamiento entre Grabois y Huesen llegó a un punto en que ambos quedaron cara a cara ante la mirada del resto de los presentes. Los diputados Agustín Rossi y Eduardo Valdés, de Unión por la Patria, junto con el libertario Álvaro Martínez, intentaron contener la situación, aunque no lograron evitar el careo directo entre los dos legisladores.

Ya calmada esa instancia, Grabois volvió a dirigirse a la bancada oficialista entre gritos: “Cierren el orto y dejen hablar a los demás. ¿Agradado de qué? Tienen la Corte comprada, todo comprado”.

Minutos después del incidente, Grabois publicó un mensaje en la red social X en el que profundizó sus cuestionamientos al oficialismo. “Estos hijos de puta infames admiradores de Thatcher entregan la patria, te quieren vender que defienden la soberanía y prepotean a cualquiera que se oponga a la mierda que están haciendo. Lo intolerable no hay que tolerarlo”, escribió el dirigente social.

Esto es lo que enfrentamos a diario al tiempo que tiran piedras de tinta los imbéciles de las formas…”, contestó el propio Javier Milei junto a un video de Grabois.

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