El Gobierno admite que octubre es el “mes clave” para aprobar los proyectos prioritarios y ordenar la campaña

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en plena sesión

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“Es un mes y medio crucial, de mucho laburo. Si nos salen las cosas podríamos bajar la persiana ahí”, planteó ante Infobae una fuente oficial sobre la hoja de ruta legislativa que diseñó el Gobierno para los próximos 45 días, en la previa a un nuevo año electoral. Con ese objetivo, la mesa política diseñó un cronograma tentativo con intención de sancionar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el Presupuesto 2027 y la reforma electoral.

En paralelo, figuran otros proyectos importantes que ya cuentan con media sanción como la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, los cambios en el régimen de Zonas Frías y las modificaciones en la Carta Orgánica del Banco Central. A esa agenda se suman la normativa ‘superadora’ en Discapacidad y la de mora y endeudamiento familiar, que todavía están pendientes.

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“Se vienen meses de definiciones importantes. Desde la llegada de León XIV en adelante. Con la campaña activada todo se vuelve más complejo”, contó ante este medio un funcionario sobre la dinámica que parece querer adoptar el Gobierno.

En el oficialismo creen que durante este período, la Casa Rosada enfrentará los principales desafíos no solo en materia legislativa sino también por la visita del papa León XIV. Ante ese panorama, la mesa política intenta ordenar los tiempos a sabiendas de la complejidad que se sumará en 2027, cuando se activen los planes electorales de los aliados.

La mesa política reunida en Casa Rosada

Durante la última reunión, los integrantes del reducido círculo analizaron la posibilidad de avanzar con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional durante la primera semana de octubre en Diputados. La agenda podría incluir además el tratamiento de los proyectos de discapacidad y el de morosidad, cuyos articulados fueron consensuados con los aliados.

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Asimismo, para la segunda semana del mes venidero, la idea es habilitar el tratamiento del Presupuesto 2027 en comisiones. A raíz de la polémica abierta por la incorporación del ajuste en discapacidad, el Ejecutivo resolvió dar lugar a los reclamos externos e internos y se encamina a excluir el recorte para blindar la “ley de leyes”.

Si bien los planes pueden ajustarse, la intención preliminar es avanzar primero con los proyectos que cuentan con mayor respaldo para luego abordar los de mayor complejidad.

Con un escenario todavía complejo, la administración libertaria trabaja con intensidad para juntar las voluntades que le permita aprobar la reforma electoral, una de las claves para avanzar hacia la reelección de Javier Milei. Pese a que los aliados se muestran reticentes a la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), en Balcarce 50 depositan expectativas en el viaje a París, con motivo de la Argentina Week, donde participarán 13 gobernadores de buena sintonía.

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El diputado Diego Santilli saluda al ingresar a la Casa Rosada para asistir a una reunión de gabinete con funcionarios del Gobierno argentino

Con ese propósito viajó el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien protagonizará una serie de reuniones con los mandatarios provinciales en París para sumar votos. El cálculo que se hace es cerrar los acuerdos para evitar “jugadas audaces” de los aliados que buscan mejorar las condiciones para “después sentarse a negociar”.

Sin embargo, el diagrama del ala política se vio amenazado por la resolución de la Corte Suprema que desestimó una demanda que buscaba anular la derogación de la Ley de Tierras Rurales, una medida dispuesta por el Poder Ejecutivo a través del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

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Como contó este medio, el oficialismo madura la posibilidad de reflotar la discusión por la Ley de Tierras, en el marco del debate por Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con el objetivo de blindar el DNU 70/2023, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. “La idea es ceder algunos aspectos de Inviolabilidad, pero garantizar el respaldo al decreto 70/2023, que es una herramienta de gobernabilidad. Los aliados no van a querer prenderse en esa”, planteó ante este medio una fuente oficial.