Política

El Gobierno admite que octubre es el “mes clave” para aprobar los proyectos prioritarios y ordenar la campaña

El oficialismo fijó un potencial cronograma. Las primeras señales electorales de los aliados y las negociaciones que condicionan las voluntades legislativas

Sesión en Cámara de Diputados - 26 de agosto
El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en plena sesión
Guardar

“Es un mes y medio crucial, de mucho laburo. Si nos salen las cosas podríamos bajar la persiana ahí”, planteó ante Infobae una fuente oficial sobre la hoja de ruta legislativa que diseñó el Gobierno para los próximos 45 días, en la previa a un nuevo año electoral. Con ese objetivo, la mesa política diseñó un cronograma tentativo con intención de sancionar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el Presupuesto 2027 y la reforma electoral.

En paralelo, figuran otros proyectos importantes que ya cuentan con media sanción como la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, los cambios en el régimen de Zonas Frías y las modificaciones en la Carta Orgánica del Banco Central. A esa agenda se suman la normativa ‘superadora’ en Discapacidad y la de mora y endeudamiento familiar, que todavía están pendientes.

PUBLICIDAD

Se vienen meses de definiciones importantes. Desde la llegada de León XIV en adelante. Con la campaña activada todo se vuelve más complejo”, contó ante este medio un funcionario sobre la dinámica que parece querer adoptar el Gobierno.

En el oficialismo creen que durante este período, la Casa Rosada enfrentará los principales desafíos no solo en materia legislativa sino también por la visita del papa León XIV. Ante ese panorama, la mesa política intenta ordenar los tiempos a sabiendas de la complejidad que se sumará en 2027, cuando se activen los planes electorales de los aliados.

La mesa política reunida en Casa Rosada
La mesa política reunida en Casa Rosada

Durante la última reunión, los integrantes del reducido círculo analizaron la posibilidad de avanzar con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional durante la primera semana de octubre en Diputados. La agenda podría incluir además el tratamiento de los proyectos de discapacidad y el de morosidad, cuyos articulados fueron consensuados con los aliados.

PUBLICIDAD

Asimismo, para la segunda semana del mes venidero, la idea es habilitar el tratamiento del Presupuesto 2027 en comisiones. A raíz de la polémica abierta por la incorporación del ajuste en discapacidad, el Ejecutivo resolvió dar lugar a los reclamos externos e internos y se encamina a excluir el recorte para blindar la “ley de leyes”.

Si bien los planes pueden ajustarse, la intención preliminar es avanzar primero con los proyectos que cuentan con mayor respaldo para luego abordar los de mayor complejidad.

Con un escenario todavía complejo, la administración libertaria trabaja con intensidad para juntar las voluntades que le permita aprobar la reforma electoral, una de las claves para avanzar hacia la reelección de Javier Milei. Pese a que los aliados se muestran reticentes a la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), en Balcarce 50 depositan expectativas en el viaje a París, con motivo de la Argentina Week, donde participarán 13 gobernadores de buena sintonía.

Un hombre de traje oscuro camina con un maletín frente a un vehículo gris y saluda con la mano levantada
El diputado Diego Santilli saluda al ingresar a la Casa Rosada para asistir a una reunión de gabinete con funcionarios del Gobierno argentino

Con ese propósito viajó el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien protagonizará una serie de reuniones con los mandatarios provinciales en París para sumar votos. El cálculo que se hace es cerrar los acuerdos para evitar “jugadas audaces” de los aliados que buscan mejorar las condiciones para “después sentarse a negociar”.

Sin embargo, el diagrama del ala política se vio amenazado por la resolución de la Corte Suprema que desestimó una demanda que buscaba anular la derogación de la Ley de Tierras Rurales, una medida dispuesta por el Poder Ejecutivo a través del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

Como contó este medio, el oficialismo madura la posibilidad de reflotar la discusión por la Ley de Tierras, en el marco del debate por Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con el objetivo de blindar el DNU 70/2023, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. “La idea es ceder algunos aspectos de Inviolabilidad, pero garantizar el respaldo al decreto 70/2023, que es una herramienta de gobernabilidad. Los aliados no van a querer prenderse en esa”, planteó ante este medio una fuente oficial.

Temas Relacionados

Javier MileiGobiernoGobernadoresCongresoMartín MenemPatricia BullrichÚltimas Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lisandro Almirón: “Grabois logra instalarse como un antagónico de La Libertad Avanza”

El diputado nacional cuestionó los incidentes durante una reunión de comisiones sobre soberanía, defendió los cambios impulsados por el Gobierno en materia de tierras rurales y explicó cómo imagina la negociación parlamentaria

Lisandro Almirón: “Grabois logra instalarse como un antagónico de La Libertad Avanza”

Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense: “La base electoral de La Cámpora quiere que Axel Kicillof sea presidente”

En Infobae al Regreso, el funcionario defendió los resultados de la política de seguridad, cuestionó la falta de recursos nacionales contra el narcotráfico y se refirió a las diferencias dentro del peronismo

Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense: “La base electoral de La Cámpora quiere que Axel Kicillof sea presidente”

Venta de tierras: el kirchnerismo en el Senado busca restituir la ley de 2011 y el tope de 15% a extranjeros

Dicha norma fue derogada por el mega DNU mileísta 70/23. Tras una objeción por la vía judicial, el artículo 154 recuperó vigor. Horas atrás, un pronunciamiento de la Corte Suprema dejó vigente la decisión libertaria y volvió a desactivarlo

Venta de tierras: el kirchnerismo en el Senado busca restituir la ley de 2011 y el tope de 15% a extranjeros

Escasa asistencia política en la primera jornada del Coloquio de IDEA

El encuentro reunió a Juan Manuel López, Patricia Vázquez, Diego Guelar y Leonel Chiarella, mientras que Javier Milei participó por videollamada. Sorprendió la fuerte presencia de la Policía Federal en el interior del hotel

Escasa asistencia política en la primera jornada del Coloquio de IDEA

Luis Lacalle Pou en IDEA: “El Presidente tiene que tener paciencia, prudencia y equilibrio”

En su presentación ante el Coloquio, el ex presidente de Uruguay sostuvo que los acuerdos multipartidarios no son concesiones y que un mandatario “tiene que ser factor primario de unión y no de separación”

Luis Lacalle Pou en IDEA: “El Presidente tiene que tener paciencia, prudencia y equilibrio”

DEPORTES

“Los salieris de Messi”: los 7 futbolistas que irrumpieron como la nueva legión de La Scaloneta en el primer triunfo sin la leyenda

“Los salieris de Messi”: los 7 futbolistas que irrumpieron como la nueva legión de La Scaloneta en el primer triunfo sin la leyenda

Las gambetas de Leonel Flores en su debut en la selección argentina: el pedido especial de Scaloni para él y Boca Juniors

17 frases de Scaloni tras la goleada de Argentina ante Bolivia: su renovación, los debutantes y cómo suplirá al “irreemplazable” Messi

Gran jugada de Flores y puntinazo: así fue el primer gol del Flaco López en la selección argentina

Los mejores memes de la goleada de Argentina ante Bolivia: del momento “Bover” al sucesor de Lionel Messi

TELESHOW

“China Suárez”: el nombre de la mascota de Daniela Cardone que reavivó un viejo rumor sobre Gonzalo Heredia y Eugenia

“China Suárez”: el nombre de la mascota de Daniela Cardone que reavivó un viejo rumor sobre Gonzalo Heredia y Eugenia

El insólito descargo de Mario Pergolini sobre las celebraciones en jardín de infantes: “¿Cuándo inventaron que se egresa?”

Wanda Nara acusó a Maxi López de pasarle chats privados y él la confrontó: “¿Todavía le creemos?”

Cami Homs, sin vueltas sobre la boda de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel: “Claramente que no”

Marixa Balli se sinceró sobre su enojo con Andy Kusnetzoff e Iván de Pineda: “Que se olviden de mí”

INFOBAE AMÉRICA

La ONU expresó su “profunda preocupación” por el ataque en un vuelo de Flydubai y destacó que se evitó una tragedia

La ONU expresó su “profunda preocupación” por el ataque en un vuelo de Flydubai y destacó que se evitó una tragedia

Dos personas mueren por presunta intoxicación con sal de nitro en Cuba

En Panamá capturan a un adolescente que presuntamente asesinó a balazos a un hombre

Capturan a cuatro agentes de la Dipol acusados de secuestrar a un menor y exigir USD 22,270 por su liberación

Capturan a siete agentes de la Policía Nacional Civil por la presunta venta ilegal de armas en Guatemala