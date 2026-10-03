Elecciones Brasil 2026, en vivo: A un día de la primera vuelta, Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se encaminan hacia un reñido balotaje

Elecciones en Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro iniciaron la campaña electoral con una fuerte disputa por la seguridad y la economía

El actual presidente en ejercicio Luiz Inácio Lula da Silva y su principal rival opositor, el senador e hijo del ex mandatario Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, se enfrentaron durante toda la semana buscando captar los votos de los indecisos. Aún no se vislumbra una victoria en primera vuelta por ninguno de los 13 candidatos a la Presidencia este domingo, por lo que el balotaje daría el nombre del próximo jefe de Estado a finales de mes. Cabe recordar que para ganar la Presidencia en la primera vuelta, una fórmula debe superar el 50% de los votos válidos. En ese cálculo no se incluyen los sufragios en blanco ni los nulos.

El viernes, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que sigue “muy de cerca” esta reñida contienda electoral, que se produce tras una serie de victorias recientes de la derecha en toda América Latina. Por su lado, el titular del Ejecutivo paraguayo, Santiago Peña, aseguró que está “expectante” por la votación del domingo, a la cual calificó como “muy importante” y “fundamental” para su país.

En materia internacional, Washington suspendió los servicios consulares en Brasilia por “motivos de seguridad” y Australia cerró su embajada por la misma razón. El Reino Unido emitió una alerta a los ciudadanos británicos que se encuentren en Brasil durante las elecciones y recomendó evitar los actos políticos.