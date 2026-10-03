Elecciones Brasil 2026, en vivo: A un día de la primera vuelta, Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se encaminan hacia un reñido balotaje

El actual presidente en ejercicio Luiz Inácio Lula da Silva y su principal rival opositor, el senador e hijo del ex mandatario Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, se enfrentaron durante toda la semana buscando captar los votos de los indecisos. Aún no se vislumbra una victoria en primera vuelta por ninguno de los 13 candidatos a la Presidencia este domingo, por lo que el balotaje daría el nombre del próximo jefe de Estado a finales de mes. Cabe recordar que para ganar la Presidencia en la primera vuelta, una fórmula debe superar el 50% de los votos válidos. En ese cálculo no se incluyen los sufragios en blanco ni los nulos.
El viernes, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que sigue “muy de cerca” esta reñida contienda electoral, que se produce tras una serie de victorias recientes de la derecha en toda América Latina. Por su lado, el titular del Ejecutivo paraguayo, Santiago Peña, aseguró que está “expectante” por la votación del domingo, a la cual calificó como “muy importante” y “fundamental” para su país.
En materia internacional, Washington suspendió los servicios consulares en Brasilia por “motivos de seguridad” y Australia cerró su embajada por la misma razón. El Reino Unido emitió una alerta a los ciudadanos británicos que se encuentren en Brasil durante las elecciones y recomendó evitar los actos políticos.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
Un presidente de 80 años con siete postulaciones en su haber, el hijo de un ex mandatario condenado por conspiración y otros once aspirantes se presentan este domingo en las elecciones para disputarse la presidencia del gigante sudamericano.
Los últimos números de las encuentas
Encuestas difundidas por Datafolha este viernes muestran que Lula lidera la disputa por la Presidencia de la República en la primera vuelta en Minas Gerais y Pernambuco, mientras que Flávio Bolsonaro (PL) se sitúa a la cabeza en Río de Janeiro y en el Distrito Federal. En São Paulo, ambos están técnicamente empatados. Los sondeos fueron encargados por Globo y el diario Folha de S.Paulo.
En el escenario de segunda vuelta, Flávio Bolsonaro obtiene un 48% y Lula, un 45%. Están técnicamente empatados. El 25 de septiembre, la diferencia era del 49 % frente al 41% a favor del senador frente al candidato del PT. Consulte aquí los datos completos.
El Reino Unido emite una alerta a sus ciudadanos en Brasil
El Reino Unido emitió una alerta a los ciudadanos británicos que se encuentren en Brasil durante las elecciones y recomendó evitar los actos políticos.
La alerta figura en la página oficial del FCDO (Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo) británico sobre Brasil.
“La primera vuelta de las elecciones generales en Brasil tendrá lugar el 4 de octubre. La segunda vuelta está programada para el 25 de octubre. La ceremonia de investidura presidencial se celebrará en Brasilia el 5 de enero”, señala la alerta, actualizada el martes.
“Pueden producirse protestas y manifestaciones en todo Brasil sin previo aviso, y la situación puede cambiar rápidamente”, añade.
La Policía Federal ejecuta dos órdenes judiciales en un caso sobre un presunto plan contra la embajada de EEUU
La Policía Federal (PF) ejecutó este viernes dos órdenes de registro e incautación en el marco de una investigación sobre un supuesto plan contra la embajada y los consulados de Estados Unidos en Brasil.
Según la institución, la acción se llevó a cabo de “manera preventiva, en el marco de una investigación confidencial dirigida por la Policía Federal y fruto de la cooperación permanente con agencias de inteligencia extranjeras”.
“Se adoptaron de inmediato las medidas pertinentes; hasta el momento no se han verificado elementos que corroboren los riesgos señalados inicialmente, ni se ha identificado a sospechosos vinculados a organizaciones criminales. Las investigaciones continúan con el análisis de los equipos de comunicación y soportes incautados, así como con otras diligencias que resulten necesarias”, señaló la PF en un comunicado.
Lula pidió “matar la desgracia” y vencer a Flávio Bolsonaro en primera vuelta
El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió este viernes durante un caminata en Río de Janeiro “matar la desgracia” y vencer al senador Flávio Bolsonaro este domingo en la primera vuelta de los comicios.
Lula llenó las calles del centro de la ciudad para movilizar a sus votantes en favor de la “democracia” y contra la extrema derecha, y tratar de ganar las elecciones sin necesidad de ronda de desempate, algo que no sucede desde 1998.
Para lanzar este mensaje, eligió el barrio de Cinelandia, lugar de las manifestaciones multitudinarias contra la dictadura militar en los años 80.
“Lo que está en juego no es la victoria de un hombre, sino de una idea: la democracia”, declaró subido a un camión, en referencia al intento de golpe de Estado por el que el exmandatario Jair Bolsonaro, padre del actual candidato, fue condenado en 2025 a 27 años de cárcel.