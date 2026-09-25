“Salieron de la selva”: Alberto Fernández compartió un spot de Lula para reivindicar su teoría sobre el origen de los brasileños

Spot electoral de Lula da Silva rumbo a las elecciones con la canción de Bad Bunny.

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El ex presidente Alberto Fernández ironizó sobre el último spot de Lula da Silva, quien busca su reelección en Brasil el 4 de octubre, al comparar el video de campaña del fundador del Partido dos Trabalhadores (PT) con el discurso que pronunció en 2021 sobre los orígenes de mexicanos, brasileños y argentinos y por el que debió disculparse.

Desde su cuenta en la red social X, el ex mandatario compartió el siguiente mensaje el periodista Dante López Foresi: “Excelente spot electoral de Lula en Brasil. Dice que cuando los portugueses llegaron se encontraron con la selva. ¿Quienes estaban en la selva? Los brasileños. Qué conclusión saca: “los brasileños son selva (Silva en latín)” ¿Se acuerdan como mataron a @alferdez cuando dijo casi lo mismo?”.

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“Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos”, dijo el ex presidente durante un acto en 2023

Ante ese comentario, Fernández escribió un posteo dando a entender que el tiempo le dio la razón. “🙄 No más preguntas señor juez 🇧🇷”, compartió, al citar la publicación.

La controversia se remonta a una intervención de Fernández en 2021, durante una visita del presidente español Pedro Sánchez a la Casa Rosada. “Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos”, dijo el mandatario en un acto en Buenos Aires. Erroneamente, había parafraseado al escritor mexicano en palabras que coinciden más con una canción del músico argentino Litto Nebbia.

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Alberto Fernández comparte en redes sociales una publicación que analiza un anuncio electoral del candidato brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Sin embargo, la repercusión negativa del mensaje, que generó fuerte polémica en Brasil lo llevó a pedir disculpas. Para algunos, el comentario fue discriminatorio y racista.

Entre quienes lo criticaron fue el entonces presidente brasileño Jair Bolsonaro también había reaccionado en ese momento, con una fotografía en la que aparecía con un penacho de plumas, rodeado de indígenas vestidos con trajes autóctonos. Es decir, terminó burlándose de esas declaraciones. Eduardo Bolsonaro también cuestionó a Fernández: “¿No dirán que fue RACISTA contra los indígenas y los africanos que formaron Brasil? Pero yo digo: el barco que se hunde es el de Argentina”.

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El posteo de Jair Bolsonaro de 2021, cuando se burló de las declaraciones de Alberto Fernández

El mensaje de Lula: la selva, Bad Bunny y la disputa por los recursos

Pese a aquella polémica, el nuevo spot de Lula da Silva asume la importancia de la selva y el Amazonas como parte de la identidad brasileña. Y asume dicha identidad no de forma racista, sino con un claro sentido de pertenencia nacional.

El audiovisual comienza con imágenes de la Amazonia, otros paisajes y pueblos brasileños. El actor Wagner Moura, protagonista de la película premiada El agente secreto y de la saga Tropa de Elite, narra una metáfora y un juego de palabras sobre el apellido del presidente: “Cuando los portugueses llegaron en 1500, se encontraron con la selva. Selva en latín es Silva. Quien nacía aquí, para ellos, era ‘de la selva’. El pueblo brasilero siempre fue ‘da Silva’”.

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Luego suena una adaptación de “Lo que pasó en Hawaii”, canción de Bad Bunny que narra la pérdida de soberanía del pueblo hawaiano ante Estados Unidos y la gentrificación de la isla. La versión brasileña cuestiona las intenciones de intromisión del presidente estadounidense Donald Trump sobre las tierras y los recursos naturales de los pueblos americanos, con Brasil como foco central.

El tema dirige sus críticas al modelo de gestión que promueve Flávio Bolsonaro, el candidato de la oposición de ultraderecha y señalado como el principal aliado de Trump en el país. En varias secuencias aparecen simpatizantes de Bolsonaro con banderas estadounidenses en las calles brasileñas.

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Alberto Fernández y Luiz Inácio Lula da Silva, en un encuentro diplomático en 2023 (Fábio Rodrigues-Pozzebom/DPA)

La letra menciona el territorio y las materias primas en disputa: “Quieren quedarse con el río y también la playa, quieren las tierras raras, quieren que nos vayamos. No, no tiren las banderas, no olviden lo que vi, no quiero que hagan contigo lo que les hacen por ahí”.

El cierre del video está a cargo de Lula: “Brasil tiene un único dueño, que es el pueblo brasilero”.

El líder del Partido dos Trabalhadores acompañó el audiovisual con un mensaje en X en el que definió a Silva como “la selva misma: la raíz que brota del suelo, el verde que resiste y la fuerza viva de la tierra”. También afirmó: “Nuestra fuerza no se doblega, nuestra bandera no se rinde y nuestra soberanía no tiene precio. El futuro de Brasil pertenece a quien cultiva la vida y protege su tierra. Somos la floresta, somos la historia, somos todos Silva”.

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Lula busca un cuarto mandato después de haber gobernado Brasil entre 2003 y 2010 y desde 2023. Como se señaló, su principal adversario es el senador Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal e hijo del ex presidente brasileño, que está inhabilitado por la Justicia para competir.

La elección tiene alcance regional por el peso de Brasil en el comercio y la política sudamericana. El spot del líder del PT retoma el mensaje de soberanía nacional que recibió ovaciones durante la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York.