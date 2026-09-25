Política

El Gobierno creó programas para combatir la ciberdelincuencia e implementar el régimen juvenil

Las medidas establecen la conformación de equipos de trabajo para asistir a víctimas, formar operadores judiciales y mejorar la investigación de hechos cometidos en entornos digitales

El PRONACIB promoverá la articulación con la Cancillería para aplicar los mecanismos del Convenio de Budapest.
El PRONACIB promoverá la articulación con la Cancillería para aplicar los mecanismos del Convenio de Budapest.
Guardar

El Ministerio de Justicia de la Nación creó dos programas para combatir la ciberdelincuencia y coordinar la política criminal en materia de régimen penal juvenil, a través de las resoluciones 483/2026 y 484/2026, publicadas este viernes en el Boletín Oficial.

A partir de la Resolución N°483/2026, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, creó el Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (PRONACIB). Asimismo, indicó que su implementación dependerá de la Subsecretaría de Política Criminal y que el asesor Mariano Tomás Rivas asumirá las funciones de la coordinación bajo modalidad ad honorem.

PUBLICIDAD

“Quien tendrá a su cargo la coordinación y el seguimiento de las acciones desarrolladas en el marco del Programa, de conformidad con los objetivos y lineamientos establecidos”, aseguraron en el documento oficial.

Entre los desafíos a abordar, enumeraron la preservación y análisis de prueba digital, la ciberseguridad aplicada a investigaciones, los activos virtuales y el impacto de la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes en las modalidades delictivas.

En este sentido, las autoridades advirtieron que “el vertiginoso desarrollo de la inteligencia artificial y de otras tecnologías emergentes plantea nuevos desafíos para la política criminal, tanto por su posible utilización para cometer, facilitar, automatizar u ocultar delitos como por su creciente aplicación en la investigación penal”.

PUBLICIDAD

El programa podrá conformar mesas de trabajo con organismos públicos, autoridades judiciales, fuerzas de seguridad, empresas y otros actores privados. También deberá adecuar el tratamiento de datos personales a la Ley 25.326 y promover la coordinación de la Unidad 24/7 de Delitos Informáticos y Evidencia Digital con la Cancillería para los mecanismos de cooperación previstos en el Convenio de Budapest.

Con la creación del PRONACIB, el Ministerio derogó las resoluciones de 2016 que habían establecido y transferido el anterior Programa Nacional contra la Criminalidad Informática, además de la resolución de 2024 que creó una mesa de trabajo sobre ciberdelito. Ambas habían sido firmadas por Mahiques y publicadas en la edición del 25 de septiembre de 2026 del Boletín Oficial.

Seis personas con sudaderas negras con capucha y vaqueros permanecen de espaldas frente a la entrada de un colegio.
El programa brindará orientación y patrocinio jurídico gratuito a víctimas de delitos cometidos por adolescentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, en la Resolución 484/2026, se dispuso la puesta en marcha del Programa de Implementación del Régimen Penal Juvenil, que funcionará bajo la Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal. De esta manera, el área actuará como instrumento marco para organizar sus tareas como autoridad de aplicación de la Ley 27.801, que reformó el sistema de responsabilidad penal adolescente.

“El Programa de Implementación del Régimen Penal Juvenil estará a cargo de un coordinador, a quien le corresponderá la conducción y supervisión de las acciones y líneas de trabajo ejecutadas en su marco”, señalaron.

En línea con esto, comunicaron que la asesora Débora Eliana Di Girolamo fue nombrada coordinadora del programa sin remuneración. Entre sus funciones figuran la coordinación de la aplicación del régimen en la justicia nacional, ordinaria y federal; la capacitación de quienes intervienen en el fuero; la producción de estadísticas y la articulación con provincias, la Ciudad de Buenos Aires y otras áreas del Poder Ejecutivo.

Uno de los ejes será la administración del Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil. Por esto, las autoridades aprobaron su reglamento y un Manual del Supervisor Juvenil. Así, esos profesionales deberán acompañar el cumplimiento de las medidas judiciales impuestas a adolescentes, bajo protocolos que el programa buscará unificar.

También se incorporaron normas de asistencia integral para las víctimas de delitos cometidos por adolescentes alcanzados por el régimen. De este modo, el programa coordinará esa tarea con la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, con el objetivo de facilitar orientación, derivaciones, acceso a servicios y, cuando corresponda, patrocinio jurídico gratuito.

Por otro lado, el ministro Mahiques determinó que se deberá brindar apoyo al Comité Interministerial y a la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil. Asimismo, prevé mecanismos de seguimiento para evaluar el cumplimiento de medidas, el desempeño institucional y la reincidencia, junto con protocolos de reserva para la sección especial que llevará el Registro Nacional de Reincidencia.

Temas Relacionados

Ministerio de JusticiaMenores y delitosCiberdelincuenciaRégimen Penal JuvenilÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Internas abiertas o Congreso para definir listas?: Chaco será el laboratorio del peronismo si Milei logra cancelar las PASO 2027

El PJ chaqueño baraja desde el sistema tradicional indirecto hasta un esquema de primarias como en Estados Unidos para definir su oferta electoral

¿Internas abiertas o Congreso para definir listas?: Chaco será el laboratorio del peronismo si Milei logra cancelar las PASO 2027

El kirchnerismo muestra encuestas que dan a CFK competitiva para condicionar a Kicillof en el armado del PJ

Máximo Kirchner aseguró que existe un “boicot” contra la figura de su madre. El apuntado fue el Gobernador. Los números que activan el plan para ganar influencia en la discusión electoral

El kirchnerismo muestra encuestas que dan a CFK competitiva para condicionar a Kicillof en el armado del PJ

Milei vuelve a la Argentina con la economía bajo presión y un desafío político: contener a Patricia Bullrich

El Presidente regresa de su viaje a la ONU a la tensa realidad local. Escenarios y especulaciones en torno a las maniobras de la senadora libertaria, que no detiene sus críticas internas. A qué juegan Mauricio Macri y Victoria Villaruel. La batalla electoral, cada vez más cerca

Milei vuelve a la Argentina con la economía bajo presión y un desafío político: contener a Patricia Bullrich

El nuevo dato de pobreza debilita la posición del Gobierno frente a la Iglesia antes de la llegada del Papa

Entre el dato del INDEC y la comitiva presidencial en Nueva York se evidenció la grieta que viene marcando la jerarquía eclesiástica

El nuevo dato de pobreza debilita la posición del Gobierno frente a la Iglesia antes de la llegada del Papa

Iglesia, movimientos sociales y diputados presentarán un proyecto para el financiamiento de los barrios populares

La iniciativa será expuesta el 30 de septiembre en Cáritas Argentina, con respaldo de doce bloques y organizaciones sociales, antes de la primera visita de León XIV al país prevista en noviembre. Más de 5 millones de personas viven en zonas vulnerables sin acceso a servicios básicos. La iniciativa plantea atar el presupuesto al PBI

Iglesia, movimientos sociales y diputados presentarán un proyecto para el financiamiento de los barrios populares

DEPORTES

Polémica en la selección de Brasil por la reacción de los jugadores al ritual aborigen de bienvenida en Australia

Polémica en la selección de Brasil por la reacción de los jugadores al ritual aborigen de bienvenida en Australia

Jugó en grandes equipos de Europa y desde que se retiró se dedica a viajar por lugares exóticos: “No me arrepiento de nada”

Es madre, se considera “la Messi de la UFC” y tendrá una oportunidad histórica: “La voy a noquear con una patada a la cabeza”

Comienza la Laver Cup y Francisco Cerúndolo debutará ante Casper Ruud: hora, partidos y todo lo que hay que saber

Morena Beltrán habló del video que la indignó, respaldó a Blondel y apuntó contra el periodismo deportivo: “Sigue siendo muy machista”

TELESHOW

Sofía Gonet habló sobre su custodia policial y contó cómo se adaptó a la rutina: “Voy al baño y hay un seguridad”

Sofía Gonet habló sobre su custodia policial y contó cómo se adaptó a la rutina: “Voy al baño y hay un seguridad”

Leticia Siciliani contó cómo conquistó a su novia y fue tajante sobre el matrimonio: "Estoy re comprometida"

Mauricio Guirao, exfinalista de Gran Hermano, reveló el difícil momento que vive: “Tuve que quedar internado de urgencia”

Así fue la aparición de La Joaqui en Popstars: de su parecido con Ángela Torres a su mensaje para las participantes

Luck Ra reveló los mensajes que Tiago PZK le envió tras su ruptura de La Joaqui: “Gordito, todo va a estar bien”

INFOBAE AMÉRICA

Grecia reclamó ante la ONU defender la libre de navegación frente al aumento de las tensiones geopolíticas

Grecia reclamó ante la ONU defender la libre de navegación frente al aumento de las tensiones geopolíticas

Yemen advirtió ante la ONU que las ataques de los rebeldes hutíes en el estrecho de Bab el-Mandeb amenazan la economía mundial

Rodrigo Paz aseguró USD 10.000 millones de organismos multilaterales para Bolivia tras sus reuniones en Estados Unidos

Jair Bolsonaro retiró su pedido a la Corte Suprema para que suspenda la condena por golpismo

La OTAN aumentó el intercambio de inteligencia entre sus miembros ante la amenaza rusa