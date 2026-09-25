¿Internas abiertas o Congreso para definir listas?: Chaco será el laboratorio del peronismo si Milei logra cancelar las PASO 2027

Jorge Capitanich describió las opciones que maneja el peronismo chaqueño para definir sus candidaturas

Guardar

A instancias del oficialismo, la Legislatura chaqueña suspendió las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el año próximo. Las elecciones generales provinciales se realizarán entre mediados y fines de septiembre, con casi un mes de anticipación a las nacionales. Esto implica que en Chaco los pasos del cronograma electoral comenzarán antes.

El problema no es del oficialismo. El proyecto de reelección del gobernador Leandro Zdero ordena todo, más allá de algún ruido menor que pueda haber en una lista donde confluirán el radicalismo y La Libertad Avanza.

PUBLICIDAD

Es el peronismo el que tendrá que encontrar la fórmula que posibilite resolver su disputa interna. Con Jorge Capitanich corrido de la escena, hay varias alternativas para conformar la fórmula que enfrentará a Zdero en las urnas. El actual senador y presidente del PJ provincial se quedará en su banca, aunque su nombre resuena como posible acompañante de Axel Kicillof.

La fórmula con la que los justicialistas chaqueños resuelvan el acertijo interno será clave para que el PJ nacional planifique qué puede hacer en caso de que la Casa Rosada logre el objetivo de que el Congreso elimine, o al menos suspenda, las PASO nacionales.

PUBLICIDAD

Cuáles son los escenarios

Capitanich le dijo a Infobae que baraja una serie amplia de alternativas para resolver la disputa intestina. Una posibilidad pueden ser las “internas partidarias abiertas, donde voten los afiliados y los independientes, excluyendo a los que están en padrones de otros partidos”, indicó. Esta alternativa es una de las que se podría replicar para decidir quién enfrentará a Javier Milei en octubre del año próximo.

El de Capitanich es uno de los nombres que se analizan como posible compañero de fórmula de Axel Kicillof en las elecciones presidenciales

En ese sentido, deslizó que se puede aplicar el sistema de primarias norteamericanas. Allí, los candidatos son elegidos a través de procesos electorales regionales cuyos resultados confluyen en una decisión final.

En Chaco sería una herramienta para darle fuerza a los candidatos que buscan posicionarse. En lo nacional, un esquema así, aunque complejo, reflejaría mejor el sentir del peronismo actual, que se ha convertido en una “confederación de fuerzas provinciales”, según lo definió Capitanich.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el titular del PJ chaqueño consignó que un Congreso partidario a la vieja usanza “no es lo mejor”. Hasta los ‘80, el PJ dirimía sus listas por vía indirecta a través de representantes de los distintos estamentos del movimiento. Las últimas experiencias no fueron las mejores porque terminaron con episodios de violencia que llegaron a los tiros.

Sin embargo, esta fue la herramienta que se usó en el Chaco para determinar quiénes serían los candidatos a legisladores nacionales en las elecciones del año pasado. Se trató de una experiencia con pocos espacios para completar. Ahora es distinto: se renuevan cargos provinciales, legislativos y municipales. Lo mismo ocurre a nivel nacional.

PUBLICIDAD

Otra variable que está en estudio es un sistema de selección segmentada de candidaturas. Esto implica ir eligiendo primero a los postulantes locales y luego a los provinciales, o viceversa. “Vamos a hacer una consulta amplia con todos los sectores. El sábado habrá una reunión del Consejo provincial. Estimo que recién en octubre podríamos tener una definición. No nos apura nada”, consignó.

El contexto político y el riesgo de sacar las PASO nacionales

Leandro Zdero, gobernador de Chaco, encabeza la alianza de su espacio con La Libertad Avanza en la provincia

El ex gobernador evaluó que la intención del Poder Ejecutivo de evitar las primarias forma parte de un conjunto de “acciones lamentables para destruir la calidad institucional”.

Según describió, la Administración Milei practica un sistema de cooperación transaccional con las demás fuerzas. En otras palabras: un toma y daca por votos en el Congreso. A su entender, esto “destruye la confianza mutua” porque asienta la relación política en meros “acuerdos coyunturales” que terminan siendo “factores de disociación”.

PUBLICIDAD

El senador nacional consideró que esto es posible debido al “fin del bipartidismo”. El proceso comenzó con la renuncia de Raúl Alfonsín y se consolidó con la dimisión de Fernando de la Rúa, describió. El emergente fue un PJ con una hegemonía parcial que se agotó. Como resultado final de ese proceso, se registró un fenómeno de dos caras: fragmentación partidaria y polarización política, señaló.

Como ejemplo, citó que a nivel distrital se multiplican los partidos provinciales y locales. Y en el orden nacional hay más de 40 fuerzas registradas. Sin embargo, solo cuatro tienen presencia en todo el territorio. Se trata de La Libertad Avanza, la fuerza creada en torno a la figura de Milei, el PRO y la UCR, que según entendió “tienden a disolverse en LLA”, y el PJ que hoy por hoy no tiene unidad orgánica y constituye una confederación de fuerzas provinciales.

PUBLICIDAD