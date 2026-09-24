América Latina

Elecciones Brasil 2026: quiénes son los candidatos a presidente

Más de 158 millones de votantes habilitados acudirán el próximo 4 de octubre a las urnas para definir al próximo jefe del Ejecutivo, renovar el Congreso y elegir gobernadores

Luiz Inácio Lula da Silva busca un cuarto mandato presidencial frente al senador Flávio Bolsonaro como principal contendor (REUTERS)
Luiz Inácio Lula da Silva busca un cuarto mandato presidencial frente al senador Flávio Bolsonaro como principal contendor (REUTERS)
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Brasil elegirá presidente, integrantes del Congreso y gobernadores el próximo 4 de octubre. La votación pondrá en juego la continuidad de Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca un cuarto mandato, y reunirá a 12 fórmulas presidenciales habilitadas para competir por el Palacio del Planalto.

La campaña tiene impacto regional por el peso de Brasil en el comercio y la política sudamericana. Lula llega a la elección tras haber gobernado entre 2003 y 2010 y desde 2023. Su principal adversario es el senador Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal. La presidencia se definirá con más del 50 % de los votos válidos o, si ningún postulante alcanza esa cifra, en una segunda vuelta.

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Cuándo son las elecciones en Brasil y qué se elige

La primera vuelta de las elecciones generales se realizará el domingo 4 de octubre. Si ningún candidato a presidente o gobernador supera el 50 % de los votos válidos, los dos más votados en cada disputa pasarán a una segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre.

De acuerdo con el Tribunal Superior Eleitoral, hay 158.765.543 personas habilitadas para votar. La jornada se extenderá de 8 a 17 horas, según la hora de Brasilia. El voto está habilitado desde los 16 años y es obligatorio para las personas de entre 18 y 70 años, con las excepciones previstas por la ley.

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Además de presidente y vicepresidente, el electorado elegirá 27 gobernadores y vicegobernadores, renovará las 513 bancas de la Cámara de Diputados y escogerá 54 senadores, equivalentes a dos tercios de la cámara alta. También se renovarán las asambleas legislativas estatales y la Cámara Legislativa del Distrito Federal.

En la primera vuelta, cada elector realizará seis elecciones en la urna electrónica, en este orden: diputado federal, diputado estadual o distrital, senador para la primera vacante, senador para la segunda vacante, gobernador y presidente. Vale reiterar que las elecciones para gobernador también podrán resolverse en una segunda vuelta.

Quiénes son los candidatos en las elecciones en Brasil

Estas son las 12 fórmulas presidenciales confirmadas:

  • Luiz Inácio Lula da Silva y Geraldo Alckmin, por el Partido de los Trabajadores (PT) y el Partido Socialista Brasileño (PSB).
  • Flávio Bolsonaro y Alfredo Gaspar, por el Partido Liberal (PL).
  • Ronaldo Caiado y Gilberto Kassab, por el Partido Socialdemócrata (PSD).
  • Romeu Zema y Eduardo Girão, por el Partido Novo.
  • Augusto Cury y Júlio Delgado, por Avante.
  • Renan Santos y Aroldo Medina, por Missão.
  • Rui Costa Pimenta y Antônio Carlos, por el Partido da Causa Operária (PCO).
  • Samara Martins y Raquel Brício, por Unidade Popular (UP).
  • Edmilson Costa y Cleusa Santos, por el Partido Comunista Brasileiro (PCB).
  • Hertz Dias y Vanessa Portugal, por el Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU).
  • Wilson Grassi y Suêd Haidar, por Democrata.
  • Clariana Barão y Fabiana Torquato, por Democracia Cristã (DC).

Lula gobernó Brasil entre 2003 y 2010, volvió al poder en 2023 y busca su cuarto mandato. Flávio Bolsonaro es senador por Río de Janeiro, representa al Partido Liberal y es hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

El registro definitivo dejó fuera a Pablo Marçal, cuya candidatura fue rechazada por la Justicia Electoral por no acreditar su afiliación al Partido Renovador Trabalhista Brasileiro dentro del plazo legal. Las otras 12 fórmulas fueron aprobadas tras la revisión de la documentación presentada por los espacios políticos, según el Tribunal Superior Eleitoral.

El sistema de votación utilizará la urna electrónica junto con la identificación biométrica en todo el territorio nacional (AP)
El sistema de votación utilizará la urna electrónica junto con la identificación biométrica en todo el territorio nacional (AP)

Cuál es el sistema de votación en Brasil

Brasil utilizará la urna electrónica en todas las secciones electorales del país. Antes de votar, cada persona debe presentar un documento oficial con foto. La autoridad de mesa ingresa el número de CPF o del título electoral en el terminal de la mesa receptora y verifica que la fotografía mostrada por el sistema corresponda con la identidad del votante.

La identificación biométrica se aplicará en todas las secciones. Cuando la persona tiene sus datos registrados, debe apoyar un dedo en el lector para habilitar la urna. Si no cuenta con biometría o el sistema no reconoce la huella, podrá votar después de que la mesa realice los controles alternativos de identidad. La ausencia de biometría no impide el sufragio.

Una vez habilitado, el elector ingresa los números de los candidatos o de los partidos, según el cargo. La pantalla muestra el nombre, la foto, el puesto en disputa y la sigla partidaria antes de que el voto sea confirmado. El orden de votación comienza con los cargos legislativos y termina con la fórmula de presidente y vicepresidente.

La urna preserva el secreto del voto y registra cada sufragio de forma individual. Antes de que comience la jornada, la propia urna emite la Zerésima, un documento que acredita que no contiene votos registrados. Al finalizar la votación, el equipo emite el Boletín de Urna, con el resultado de esa sección, que puede ser consultado por fiscales y electores. El procedimiento está regulado por la Resolución 23.751/2026, emitida en febrero de este año.

Con esos registros, la Justicia Electoral realizará la totalización nacional de los resultados una vez cerrada la votación. El escrutinio definirá si la presidencia se resuelve el 4 de octubre o si los dos candidatos más votados deben competir en una segunda vuelta el 25 de octubre.

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