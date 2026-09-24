“En los próximos tres a cinco años, vamos a empezar a ver una explosión de exportaciones”, aseguró el embajador argentino en los Estados Unidos

"Vamos a empezar a tener en pocos años el problema de Noruega, que es el problema cuando a uno le sobran los dólares”, aventuró el embajador argentino en los Estados Unidos, Alec Oxenford

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El embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, afirmó que el desarrollo de proyectos de gas natural licuado, junto con las exportaciones agropecuarias y energéticas, podría llevar a la Argentina a una etapa de abundancia de divisas durante los próximos años. La proyección fue planteada tras el anuncio de una carta de intención del Exim Bank por USD 7.000 millones, de los cuales USD 6.000 millones estarán destinados a YPF.

Según el diplomático, el financiamiento permitiría acelerar las inversiones vinculadas a la licuefacción de gas y ampliar la capacidad exportadora del país. “En los próximos tres a cinco años, vamos a empezar a ver una explosión de exportaciones. Y vamos a empezar a tener en pocos años el problema de Noruega, que es el problema cuando a uno le sobran los dólares”.

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Oxenford estimó que las nuevas líneas de negocios asociadas a la energía podrían generar exportaciones cercanas a USD 200.000 millones, sin contemplar aún el aporte de los minerales críticos. En ese grupo mencionó al cobre, el litio y otros recursos que Estados Unidos considera estratégicos para sus cadenas de suministro.

El embajador vinculó esa perspectiva con los proyectos de gas natural licuado (GNL), que requerirán la construcción de plantas e infraestructura. Aun así, consideró que los resultados comenzarán a observarse dentro de un plazo de entre tres y cinco años.

La carta de intención del banco de exportaciones e importaciones estadounidense prevé USD 6.000 millones para YPF, con foco en desarrollos de GNL junto a las compañías XRG y ENI. Horacio Marín, presidente y CEO de la petrolera estatal, señaló en la misma entrevista que la empresa busca superar los USD 30.000 millones anuales de exportaciones a partir de 2031.

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Marín también anticipó que YPF trabaja en una instancia adicional de financiamiento con el Exim Bank y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, conocida como DFC. De concretarse, dijo, el objetivo es fortalecer la caja de la compañía para sostener su ritmo de inversiones incluso ante una baja relevante del precio internacional del petróleo.

Para Oxenford, el dato central es que hasta febrero Argentina no era elegible para presentar iniciativas ante el Exim Bank. El embajador atribuyó ese cambio a la actual administración y sostuvo que el acuerdo anunciado constituye el mayor del organismo con un país del hemisferio hasta el momento, aunque la carta de intención todavía debe materializarse.

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La relación con Estados Unidos

Oxenford destacó la relación entre Javier Milei y Donald Trump (REUTERS/Jonathan Ernst)

El diplomático definió la relación entre Argentina y Estados Unidos como una asociación atravesada por el nuevo escenario geopolítico y la reorganización de las cadenas globales de suministro. Según explicó, Washington busca asegurar el acceso a energía y minerales críticos mediante acuerdos con países aliados.

“Estados Unidos está buscando en países amigos”, afirmó Oxenford, quien consideró que Argentina ocupa un lugar relevante en la estrategia estadounidense hacia el hemisferio occidental. Y añadió que esa política pone a la región entre las prioridades de la administración de Donald Trump: “A Estados Unidos también le importa muchísimo la relación con Argentina. Y en este continente, Argentina es el más amigo de los Estados Unidos.”

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El embajador señaló que la ubicación de los recursos argentinos coincide con las demandas estratégicas de Estados Unidos: litio, cobre, otros minerales necesarios para tecnologías y transición energética, además del potencial de Vaca Muerta y de los proyectos de exportación de gas.

En ese marco, destacó la invitación a Javier Milei al Economic Club de Nueva York, una entidad fundada en 1907 que reúne a dirigentes políticos, empresarios e inversores. De acuerdo con Oxenford, Milei sería el primer presidente argentino convocado por esa organización.

Javier Milei en la ONU

Oxenford calificó como “histórica” la participación del presidente Javier Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En ese punto, destacó que el discurso incluyó cuestionamientos al funcionamiento del organismo, el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, propuestas de seguridad regional y una posición sobre el desarrollo de la inteligencia artificial.

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Sobre Malvinas, el embajador señaló que Milei remarcó la falta de resultados concretos de las resoluciones de Naciones Unidas durante las últimas cinco décadas. E indicó que el Presidente planteó que Argentina defenderá sus derechos por vías pacíficas.

Oxenford aseguró que las críticas de Milei a la ONU no perjudican la postulación del director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, para conducir Naciones Unidas. “No veo contradicción”, afirmó. Y añadió que Grossi manifestó su intención de impulsar reformas en el organismo.

El presidente de Argentina, Javier Milei, se dirige a la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York (REUTERS/CAITLIN OCHS)

En materia tecnológica, el embajador destacó que Milei planteó que los países deben evitar respuestas basadas en el temor ante la inteligencia artificial. Según su interpretación, el Presidente comparó el fenómeno con revoluciones tecnológicas anteriores y señaló que la Argentina debe aprovechar las oportunidades económicas que abre el sector.

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El discurso también incorporó la posición argentina en el escenario internacional: “Argentina tiene que decidir de qué lado está, y él (Javier Milei) lo señaló muy claramente: estamos con Occidente”. Y abordó la propuesta Shield of the Americas, una iniciativa hemisférica de seguridad que incluye la lucha contra el crimen transnacional y el narcotráfico.

Respecto de la agenda presidencial en Nueva York, Oxenford confirmó que hubo reuniones planificadas con funcionarios estadounidenses, aunque evitó brindar detalles hasta que fueran difundidos de forma oficial.