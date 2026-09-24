Política

“En los próximos tres a cinco años, vamos a empezar a ver una explosión de exportaciones”, aseguró el embajador argentino en los Estados Unidos

Alec Oxenford también resaltó la relación entre Argentina y el país presidido por Donald Trump: “En este continente, Argentina es el más amigo de los Estados Unidos”

Un buque carguero azul, blanco y rojo navega sobre el mar azul dejando una estela blanca; el cielo es azul con nubes blancas y montañas lejanas en el horizonte
"Vamos a empezar a tener en pocos años el problema de Noruega, que es el problema cuando a uno le sobran los dólares”, aventuró el embajador argentino en los Estados Unidos, Alec Oxenford
Guardar

El embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, afirmó que el desarrollo de proyectos de gas natural licuado, junto con las exportaciones agropecuarias y energéticas, podría llevar a la Argentina a una etapa de abundancia de divisas durante los próximos años. La proyección fue planteada tras el anuncio de una carta de intención del Exim Bank por USD 7.000 millones, de los cuales USD 6.000 millones estarán destinados a YPF.

Según el diplomático, el financiamiento permitiría acelerar las inversiones vinculadas a la licuefacción de gas y ampliar la capacidad exportadora del país. “En los próximos tres a cinco años, vamos a empezar a ver una explosión de exportaciones. Y vamos a empezar a tener en pocos años el problema de Noruega, que es el problema cuando a uno le sobran los dólares”.

PUBLICIDAD

Oxenford estimó que las nuevas líneas de negocios asociadas a la energía podrían generar exportaciones cercanas a USD 200.000 millones, sin contemplar aún el aporte de los minerales críticos. En ese grupo mencionó al cobre, el litio y otros recursos que Estados Unidos considera estratégicos para sus cadenas de suministro.

El embajador vinculó esa perspectiva con los proyectos de gas natural licuado (GNL), que requerirán la construcción de plantas e infraestructura. Aun así, consideró que los resultados comenzarán a observarse dentro de un plazo de entre tres y cinco años.

La carta de intención del banco de exportaciones e importaciones estadounidense prevé USD 6.000 millones para YPF, con foco en desarrollos de GNL junto a las compañías XRG y ENI. Horacio Marín, presidente y CEO de la petrolera estatal, señaló en la misma entrevista que la empresa busca superar los USD 30.000 millones anuales de exportaciones a partir de 2031.

PUBLICIDAD

Marín también anticipó que YPF trabaja en una instancia adicional de financiamiento con el Exim Bank y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, conocida como DFC. De concretarse, dijo, el objetivo es fortalecer la caja de la compañía para sostener su ritmo de inversiones incluso ante una baja relevante del precio internacional del petróleo.

Para Oxenford, el dato central es que hasta febrero Argentina no era elegible para presentar iniciativas ante el Exim Bank. El embajador atribuyó ese cambio a la actual administración y sostuvo que el acuerdo anunciado constituye el mayor del organismo con un país del hemisferio hasta el momento, aunque la carta de intención todavía debe materializarse.

La relación con Estados Unidos

Oxenford destacó la relación entre Javier Milei y Donald Trump (REUTERS/Jonathan Ernst)
Oxenford destacó la relación entre Javier Milei y Donald Trump (REUTERS/Jonathan Ernst)

El diplomático definió la relación entre Argentina y Estados Unidos como una asociación atravesada por el nuevo escenario geopolítico y la reorganización de las cadenas globales de suministro. Según explicó, Washington busca asegurar el acceso a energía y minerales críticos mediante acuerdos con países aliados.

“Estados Unidos está buscando en países amigos”, afirmó Oxenford, quien consideró que Argentina ocupa un lugar relevante en la estrategia estadounidense hacia el hemisferio occidental. Y añadió que esa política pone a la región entre las prioridades de la administración de Donald Trump: “A Estados Unidos también le importa muchísimo la relación con Argentina. Y en este continente, Argentina es el más amigo de los Estados Unidos.”

El embajador señaló que la ubicación de los recursos argentinos coincide con las demandas estratégicas de Estados Unidos: litio, cobre, otros minerales necesarios para tecnologías y transición energética, además del potencial de Vaca Muerta y de los proyectos de exportación de gas.

En ese marco, destacó la invitación a Javier Milei al Economic Club de Nueva York, una entidad fundada en 1907 que reúne a dirigentes políticos, empresarios e inversores. De acuerdo con Oxenford, Milei sería el primer presidente argentino convocado por esa organización.

Javier Milei en la ONU

Oxenford calificó como “histórica” la participación del presidente Javier Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En ese punto, destacó que el discurso incluyó cuestionamientos al funcionamiento del organismo, el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, propuestas de seguridad regional y una posición sobre el desarrollo de la inteligencia artificial.

Sobre Malvinas, el embajador señaló que Milei remarcó la falta de resultados concretos de las resoluciones de Naciones Unidas durante las últimas cinco décadas. E indicó que el Presidente planteó que Argentina defenderá sus derechos por vías pacíficas.

Oxenford aseguró que las críticas de Milei a la ONU no perjudican la postulación del director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, para conducir Naciones Unidas. “No veo contradicción”, afirmó. Y añadió que Grossi manifestó su intención de impulsar reformas en el organismo.

El presidente de Argentina, Javier Milei, se dirige a la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York (REUTERS/CAITLIN OCHS)
El presidente de Argentina, Javier Milei, se dirige a la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York (REUTERS/CAITLIN OCHS)

En materia tecnológica, el embajador destacó que Milei planteó que los países deben evitar respuestas basadas en el temor ante la inteligencia artificial. Según su interpretación, el Presidente comparó el fenómeno con revoluciones tecnológicas anteriores y señaló que la Argentina debe aprovechar las oportunidades económicas que abre el sector.

El discurso también incorporó la posición argentina en el escenario internacional: “Argentina tiene que decidir de qué lado está, y él (Javier Milei) lo señaló muy claramente: estamos con Occidente”. Y abordó la propuesta Shield of the Americas, una iniciativa hemisférica de seguridad que incluye la lucha contra el crimen transnacional y el narcotráfico.

Respecto de la agenda presidencial en Nueva York, Oxenford confirmó que hubo reuniones planificadas con funcionarios estadounidenses, aunque evitó brindar detalles hasta que fueran difundidos de forma oficial.

Temas Relacionados

YPFGNLExportacionesÚltimas noticiasJavier MileiONUeconomía

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Iglesia presentó “Argentina con el Papa”, la canción oficial para la visita de León XIV

La Conferencia Episcopal Argentina anunció en las últimas horas la pieza musical, compuesta por Gabriel Alejandro Moyano Angelini y Agustín Moyano Angelini, ganadores de un concurso nacional lanzado en agosto

La Iglesia presentó “Argentina con el Papa”, la canción oficial para la visita de León XIV

“Se nota que ella no camina la calle”: habló la víctima del ladrón de 14 años que fue sobreseído por una jueza porteña

Hernán se mostró insatisfecho con la resolución de Laura Beatriz De Marinis, la magistrada que decidió liberar al delincuente menor de edad a pesar de que ya rige el nuevo Régimen Penal Juvenil

“Se nota que ella no camina la calle”: habló la víctima del ladrón de 14 años que fue sobreseído por una jueza porteña

El Gobierno se prepara para un mal dato de pobreza por el impacto de la inflación y apuesta a revertirlo sin cambiar el rumbo económico

La Casa Rosada prevé una suba de entre dos y tres puntos en el indicador del primer semestre de 2026, tras el registro de 28,2% alcanzado a fines de 2025

El Gobierno se prepara para un mal dato de pobreza por el impacto de la inflación y apuesta a revertirlo sin cambiar el rumbo económico

El director del SMN advirtió sobre el impacto del fenómeno de “El Niño”: “Ya es el más intenso de los últimos 30 años”

Pedro Di Nezio explicó que alcanzará su pico en diciembre, pero advirtió que el mayor riesgo podría extenderse hasta abril de 2027. Las consecuencias económicas, sociales y políticas de un clima extremo

El director del SMN advirtió sobre el impacto del fenómeno de “El Niño”: “Ya es el más intenso de los últimos 30 años”

Gira por Nueva York: Milei se reunirá con Netanyahu y disertará en el Club Económico antes de regresar a Buenos Aires

El presidente argentino dialogará con el premier israelí acerca de la crisis en Medio Oriente, mientras que aprovechará un almuerzo con banqueros e inversores para defender la soberanía en Malvinas, fijar posición sobre la inteligencia artificial y ratificar su alianza política con Trump

Gira por Nueva York: Milei se reunirá con Netanyahu y disertará en el Club Económico antes de regresar a Buenos Aires

DEPORTES

Franco Colapinto sale a pista para la segunda práctica del Gran Premio de Azerbaiyán de F1

Franco Colapinto sale a pista para la segunda práctica del Gran Premio de Azerbaiyán de F1

El histórico coach de los San Antonio Spurs, Gregg Popovich, se casó con la ex esposa de su asistente durante 17 años

Conmoción por la trágica muerte de un futbolista de 20 años: un ciervo atravesó su vehículo luego de otro accidente

“Que no juegan con nadie”: el duro cántico contra la Selección Argentina Sub-19 durante la semifinal ante Perú

Sorpresa en el fútbol: una estrella que fue figura en el Mundial anunció su deseo de cambiar de deporte

TELESHOW

La coincidencia de estilo entre Wanda Nara y la China Suárez que reavivó la polémica: “¿Quién copia a quién?"

La coincidencia de estilo entre Wanda Nara y la China Suárez que reavivó la polémica: “¿Quién copia a quién?"

La inesperada pelea de Guillermo Coppola con Marcela Tauro: “Susana empezó con el ‘Shock’ y Wanda con un calzoncillo”

La desilusión de Mario Pergolini luego de que Mora Bianchi rechazara uno de sus regalos: "¿No te gustó?"

El choque de Jimena Barón con el Puma Rodríguez al aire en Es mi sueño: “Estoy cansada”

La firme postura que tomó Daniela Celis frente a la denuncia por abuso sexual contra Thiago Medina

INFOBAE AMÉRICA

La dictadura de Ortega libera a 7,930 presos comunes entre enero y septiembre de 2026 en Nicaragua

La dictadura de Ortega libera a 7,930 presos comunes entre enero y septiembre de 2026 en Nicaragua

Más de 124,000 conductores todavía deben el derecho de circulación 2026 en Costa Rica: motocicletas encabezan la lista de morosos

¿Qué impide comparar el precio de la canasta básica alimentaria salvadoreña con las de otros países centroamericanos?

La emboscada detrás del asesinato de un futbolista juvenil en Uruguay: fue a comprar un iPhone y terminó muerto

El olvido selectivo de China