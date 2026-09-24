Política

Antes de la sesión clave, el gobernador de Salta anticipó que el Gobierno reconocerá las "zonas cálidas"

Gustavo Sáenz informó que la Nación reconoció las zonas cálidas y anunció subsidios eléctricos focalizados. En la previa del debate por Zonas Frías, reclamó a los senadores del Norte Grande que acompañen la reforma

(Infobae en Vivo)
Gustavo Sáenz
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El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, informó que el Gobierno nacional reconoció mediante una resolución a las zonas cálidas y contempló subsidios eléctricos focalizados. Al mismo tiempo, pidió a los senadores del Norte Grande que acompañen la reforma del régimen de Zonas Frías, que este miércoles será tratada en el Senado.

El régimen de Zonas Frías reduce una parte de la factura de gas de los hogares ubicados en regiones con bajas temperaturas, donde la calefacción eleva el consumo durante gran parte del año. El debate actual gira en torno a quiénes deben conservar ese descuento y bajo qué criterios. En contraste, las zonas cálidas refieren a provincias donde el mayor gasto energético se concentra en el uso de electricidad para refrigeración durante los meses de altas temperaturas; el esquema anunciado para esas áreas prevé una asistencia focalizada sobre ese consumo.

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“El reconocimiento de las zonas cálidas constituye un reclamo histórico de las provincias del NOA y del NEA”, sostuvo Sáenz en un mensaje difundido en sus redes sociales. Según planteó, la asistencia debe estar destinada a los hogares que acrediten necesidad económica.

“Hoy existe un subsidio para las zonas frías, sin importar los ingresos. Lo que buscamos con esta resolución es justicia y equidad para todos. Los subsidios deben ser solo para quienes los necesitan”, afirmó el mandatario salteño.

El acuerdo vincula los subsidios eléctricos del Norte con la reforma de Zonas Frías

El anuncio se produjo antes de la sesión convocada en la Cámara alta este mediodía para debatir el proyecto que ya recibió media sanción en Diputados. La iniciativa modifica el régimen de subsidios al gas y busca concentrar el beneficio automático en las regiones históricamente contempladas, como la Patagonia, Malargüe y la Puna.

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La propuesta también redefine la ampliación aprobada en 2021, que había incorporado a zonas de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis, La Rioja, Tucumán y Catamarca. Con la nueva redacción, los descuentos quedarían focalizados en usuarios de bajos ingresos, personas con discapacidad y excombatientes dentro de las áreas que continúen alcanzadas por el régimen.

En paralelo, la Nación acordó con los gobernadores del Norte Grande instrumentar por resolución un esquema de subsidios al consumo eléctrico para las provincias con temperaturas elevadas. La medida apunta a compensar el mayor uso de energía durante los meses de calor y fue parte de las negociaciones para reunir respaldos en el Senado.

Sáenz reclamó a los senadores que respalden el proyecto

Sáenz sostuvo que los legisladores nacionales de las provincias del Norte tienen la posibilidad de acompañar una demanda regional vinculada al costo de la energía. También cuestionó a quienes no respalden la sesión o voten en contra de la iniciativa.

“Quienes voten en contra o pretendan dejar sin quorum la sesión tendrán que explicar en sus provincias por qué priorizaron la política y no las necesidades de su pueblo”, expresó el gobernador.

El tratamiento en el Senado definirá si el proyecto obtiene sanción definitiva o si requiere nuevas negociaciones parlamentarias. La discusión se da mientras las provincias del NOA y el NEA esperan la implementación efectiva de la resolución anunciada para las zonas cálidas.

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