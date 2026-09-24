Política

Senado, en vivo: comenzó el debate por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

La sesión comenzó con 37 legisladores sentados en sus bancas. El número se alcanzó con el aporte de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, Convicción Federal, Independencia de Salta y representantes de Misiones y Neuquén

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El Senado sesiona este jueves con un temario centrado en dos proyectos que generan tensión política y abren interrogantes sobre los votos: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el recorte de subsidios al gas para las denominadas zonas frías.

La Cámara alta busca modificar el texto que Diputados aprobó sobre el Banco Central, en particular el mecanismo de remoción de sus autoridades. Si el Senado introduce cambios, la iniciativa deberá regresar a la Cámara baja para una segunda revisión.

También está previsto el debate sobre el nuevo régimen de subsidios. La propuesta sostiene beneficios para la Patagonia, Malargüe y la Puna, pero limita el alcance de la ampliación aprobada en años anteriores.

15:44 hsHoy

El oficialismo informó los cambios en la designación y remoción de las autoridades del Banco Central

El senador de La Libertad Avanza Agustín Monteverde, miembro informante del proyecto, anunció que hubo un acuerdo entre los bloques para modificar el mecanismo de designación y remoción de las autoridades del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Según explicó, el presidente y los directores del organismo serán designados por seis años, con acuerdo del Senado por mayoría absoluta. La eventual remoción deberá ser dispuesta por el Poder Ejecutivo y contar también con la aprobación de la Cámara alta por mayoría absoluta.

Durante su exposición, Monteverde cuestionó las políticas aplicadas en las últimas dos décadas y afirmó que provocaron un costo equivalente al 85% del producto bruto interno. También aseguró que el Banco Central perdió USD 116.000 millones de reservas líquidas por la colocación de Letras Intransferibles a cambio de divisas.

15:32 hsHoy

El Senado comenzó el debate por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

Cámara de Senadores - 24 de septiembre
Senado de la Nación

Tras las cuestiones de privilegio, la Cámara alta inició el tratamiento del proyecto que modifica la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La iniciativa busca reforzar la independencia de la entidad y prohíbe el financiamiento directo o indirecto al Tesoro. El Senado prevé introducir cambios en el mecanismo para remover al presidente y a los integrantes del directorio, por lo que el texto podría volver a Diputados.

15:30 hsHoy

Maximiliano Abad cuestionó al secretario de Agricultura por la falta de rebaja de retenciones a la pesca

Cámara de Senadores - 24 de septiembre
Maximiliano Abad, senador de la UCR

El senador radical Maximiliano Abad planteó una cuestión de privilegio contra el secretario de Agricultura de la Nación y reclamó que el Gobierno elimine o reduzca las retenciones que paga el sector pesquero.

El legislador marplatense recordó que funcionarios nacionales habían condicionado una baja de los derechos de exportación a la continuidad de la holgura fiscal. “Pasaron siete meses y no hubo respuesta”, afirmó. También señaló que el Presupuesto enviado al Congreso no contempla medidas para la actividad.

Abad advirtió sobre la caída del valor agregado en las exportaciones pesqueras y sostuvo que el sector genera USD 2.000 millones en ventas al exterior, 46 mil empleos directos y 100 mil indirectos. Además, pidió convocar a una mesa estratégica con empresarios y trabajadores para analizar medidas que mejoren la competitividad de la industria.

15:23 hsHoy

Bartolomé Abdala abrió la sesión ante la ausencia de Victoria Villarruel

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, encabezó el inicio del debate. Victoria Villarruel no estuvo en el recinto porque ejerce de manera interina la Presidencia de la Nación, ante el viaje de Javier Milei a EEUU.

15:19 hsHoy

Con 37 senadores, el oficialismo y sus aliados consiguieron el quórum

Cámara de Senadores - 24 de septiembre
RSFotos

La sesión comenzó con 37 legisladores sentados en sus bancas. El número se alcanzó con el aporte de La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical (UCR), PRO, Convicción Federal, Independencia de Salta y representantes de Misiones y Neuquén.

14:28 hsHoy

Antes de la sesión clave, el gobernador de Salta anticipó que el Gobierno reconocerá las "zonas cálidas"

Gustavo Sáenz informó que la Nación reconoció las zonas cálidas y anunció subsidios eléctricos focalizados. En la previa del debate por Zonas Frías, reclamó a los senadores del Norte Grande que acompañen la reforma

Gustavo Sáenz
Gustavo Sáenz

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, informó que el Gobierno nacional reconoció mediante una resolución a las zonas cálidas y contempló subsidios eléctricos focalizados. Al mismo tiempo, pidió a los senadores del Norte Grande que acompañen la reforma del régimen de Zonas Frías, que este miércoles será tratada en el Senado.

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14:28 hsHoy

El Senado sesiona para modificar la ley del Banco Central y sancionar un recorte a los subsidios en zonas frías

Para el primer caso, se busca descartar los 2/3 adoptados para remover a autoridades -quedaría mayoría absoluta y sólo por el Senado- y el proyecto regresaría a Diputados. Fuerte puja por el segundo articulado, atado “con alambre”. Riesgo por quorum en la previa y durante el encuentro

El pleno del Senado durante una sesión realizada el mes pasado (Fotos:RS Fotos)
El pleno del Senado durante una sesión realizada el mes pasado (Fotos:RS Fotos)

El recinto del Senado volverá a activarse en las próximas horas para que el pleno trate un proyecto que sería modificado y otro que genera tensión, pero que igual se intentará sancionar: la Cámara alta buscará retocar la ley que reforma la Carta Orgánica Banco Central ya aprobada por Diputados, por lo que regresaría allí en segunda revisión, e intentará dar luz verde al recorte de subsidios para las denominadas “zonas frías”.

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