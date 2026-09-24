Senado, en vivo: comenzó el debate por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

El Senado sesiona este jueves con un temario centrado en dos proyectos que generan tensión política y abren interrogantes sobre los votos: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el recorte de subsidios al gas para las denominadas zonas frías.
La Cámara alta busca modificar el texto que Diputados aprobó sobre el Banco Central, en particular el mecanismo de remoción de sus autoridades. Si el Senado introduce cambios, la iniciativa deberá regresar a la Cámara baja para una segunda revisión.
También está previsto el debate sobre el nuevo régimen de subsidios. La propuesta sostiene beneficios para la Patagonia, Malargüe y la Puna, pero limita el alcance de la ampliación aprobada en años anteriores.
El oficialismo informó los cambios en la designación y remoción de las autoridades del Banco Central
El senador de La Libertad Avanza Agustín Monteverde, miembro informante del proyecto, anunció que hubo un acuerdo entre los bloques para modificar el mecanismo de designación y remoción de las autoridades del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Según explicó, el presidente y los directores del organismo serán designados por seis años, con acuerdo del Senado por mayoría absoluta. La eventual remoción deberá ser dispuesta por el Poder Ejecutivo y contar también con la aprobación de la Cámara alta por mayoría absoluta.
Durante su exposición, Monteverde cuestionó las políticas aplicadas en las últimas dos décadas y afirmó que provocaron un costo equivalente al 85% del producto bruto interno. También aseguró que el Banco Central perdió USD 116.000 millones de reservas líquidas por la colocación de Letras Intransferibles a cambio de divisas.
El Senado comenzó el debate por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central
Tras las cuestiones de privilegio, la Cámara alta inició el tratamiento del proyecto que modifica la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
La iniciativa busca reforzar la independencia de la entidad y prohíbe el financiamiento directo o indirecto al Tesoro. El Senado prevé introducir cambios en el mecanismo para remover al presidente y a los integrantes del directorio, por lo que el texto podría volver a Diputados.
Maximiliano Abad cuestionó al secretario de Agricultura por la falta de rebaja de retenciones a la pesca
El senador radical Maximiliano Abad planteó una cuestión de privilegio contra el secretario de Agricultura de la Nación y reclamó que el Gobierno elimine o reduzca las retenciones que paga el sector pesquero.
El legislador marplatense recordó que funcionarios nacionales habían condicionado una baja de los derechos de exportación a la continuidad de la holgura fiscal. “Pasaron siete meses y no hubo respuesta”, afirmó. También señaló que el Presupuesto enviado al Congreso no contempla medidas para la actividad.
Abad advirtió sobre la caída del valor agregado en las exportaciones pesqueras y sostuvo que el sector genera USD 2.000 millones en ventas al exterior, 46 mil empleos directos y 100 mil indirectos. Además, pidió convocar a una mesa estratégica con empresarios y trabajadores para analizar medidas que mejoren la competitividad de la industria.
Bartolomé Abdala abrió la sesión ante la ausencia de Victoria Villarruel
El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, encabezó el inicio del debate. Victoria Villarruel no estuvo en el recinto porque ejerce de manera interina la Presidencia de la Nación, ante el viaje de Javier Milei a EEUU.
Con 37 senadores, el oficialismo y sus aliados consiguieron el quórum
La sesión comenzó con 37 legisladores sentados en sus bancas. El número se alcanzó con el aporte de La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical (UCR), PRO, Convicción Federal, Independencia de Salta y representantes de Misiones y Neuquén.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, informó que el Gobierno nacional reconoció mediante una resolución a las zonas cálidas y contempló subsidios eléctricos focalizados. Al mismo tiempo, pidió a los senadores del Norte Grande que acompañen la reforma del régimen de Zonas Frías, que este miércoles será tratada en el Senado.
El recinto del Senado volverá a activarse en las próximas horas para que el pleno trate un proyecto que sería modificado y otro que genera tensión, pero que igual se intentará sancionar: la Cámara alta buscará retocar la ley que reforma la Carta Orgánica Banco Central ya aprobada por Diputados, por lo que regresaría allí en segunda revisión, e intentará dar luz verde al recorte de subsidios para las denominadas “zonas frías”.