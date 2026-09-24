Senado, en vivo: comenzó el debate por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

El Senado sesiona este jueves con un temario centrado en dos proyectos que generan tensión política y abren interrogantes sobre los votos: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el recorte de subsidios al gas para las denominadas zonas frías.

La Cámara alta busca modificar el texto que Diputados aprobó sobre el Banco Central, en particular el mecanismo de remoción de sus autoridades. Si el Senado introduce cambios, la iniciativa deberá regresar a la Cámara baja para una segunda revisión.

También está previsto el debate sobre el nuevo régimen de subsidios. La propuesta sostiene beneficios para la Patagonia, Malargüe y la Puna, pero limita el alcance de la ampliación aprobada en años anteriores.