Política

La Iglesia presentó “Argentina con el Papa”, la canción oficial para la visita de León XIV

La Conferencia Episcopal Argentina anunció en las últimas horas la pieza musical, compuesta por Gabriel Alejandro Moyano Angelini y Agustín Moyano Angelini, ganadores de un concurso nacional lanzado en agosto

Canción oficial publicada por la Conferencia Episcopal Argentina
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La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) anunció en las últimas horas la canción oficial de la visita del papa León XIV al país, titulada “Argentina con el Papa León”, obra de los compositores Gabriel Alejandro Moyano Angelini y Agustín Moyano Angelini, seleccionada a través de un concurso nacional convocado el pasado 7 de agosto.

El certamen convocó a compositores argentinos mayores de 18 años para presentar una obra original e inédita en castellano, con una duración de entre dos y cuatro minutos. El concurso no impuso un género musical determinado y permitió incorporar lenguas originarias de manera complementaria. Las inscripciones permanecieron abiertas entre el 10 de agosto y el 10 de septiembre, y las obras fueron evaluadas por un jurado de especialistas del ámbito eclesial y musical entre el 11 y el 22 de septiembre.

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El tema musical elegido se articula en torno al lema “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”, presentado por la CEA el 21 de septiembre. La base temática del concurso se apoyó en las reflexiones pastorales del pontífice expresadas en la exhortación Magnífica Humanitas 16, orientadas a la fraternidad, el compromiso social y la construcción de la comunión. El anuncio de la canción fue difundido por el vocero episcopal, padre Máximo, y por la cuenta oficial de la Conferencia Episcopal Argentina en redes sociales.

El papa León XIV llegará a Argentina el domingo 8 de noviembre, proveniente de Montevideo, y permanecerá en el país hasta el miércoles 11. Su itinerario incluye una visita al Monumento al General San Martín, un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y una recepción en el Palacio Libertad con autoridades civiles, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

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El Gobierno confirmó el feriado nacional para ese día, según informó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a la salida de una reunión presidida por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La jornada incluirá además una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole y un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). Los días martes 10, en Córdoba, y miércoles 11, en la provincia de Buenos Aires, serán feriados locales en las respectivas jurisdicciones.

El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, señaló que hasta la fecha se registraron unos 14.000 voluntarios e instó a quienes puedan sumarse a hacerlo a través del sitio oficial de acreditaciones. Quienes se registren contarán con pasajes gratuitos en la red SUBE de transporte público durante los días que el pontífice permanezca en el país. Los gastos del operativo se distribuirán entre la Nación, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la provincia de Buenos Aires y Córdoba, según el territorio donde se desarrolle cada actividad. Tras su estadía en el país, León XIV partirá el 11 de noviembre hacia Lima, Perú, próxima etapa de su viaje apostólico por Sudamérica.

Por otro lado, ayer, Leonardo Boto, intendente de Luján, anticipó en una entrevista exclusiva en Infobae a las Nueve que la ciudad prevé recibir entre 1,5 millones y dos millones de personas para la misa de León XIV el miércoles 11.

El jefe comunal relató, además, su reciente encuentro con el pontífice en el Vaticano y explicó las previsiones de alojamiento, seguridad y servicios. Boto contó que viajó a Roma durante tres días para avanzar con un encuentro de ciudades marianas, previsto para el 19 y el 20 de octubre en Luján. La iniciativa reúne a intendentes, alcaldes y autoridades eclesiásticas de localidades que tienen santuarios dedicados a la Virgen.

“El encuentro es la reunión de intendentes, alcaldes, prefectos, de todas las ciudades que tienen santuarios marianos con los obispos que están a cargo de ellos”, explicó sobre el proyecto impulsado junto a Emil Cejudo, de la Pontificia Comisión para América Latina, y el arzobispo de Luján, Jorge Eduardo Gelín.

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