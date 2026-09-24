Política

Tregua en la interna del Gobierno: las oscilaciones de Patricia Bullrich y los pronósticos del grupo de Karina Milei

El nivel de confrontación interno bajó sustancialmente con respecto a la semana anterior, que estuvo signada por la discusión por el Presupuesto 2027. La intimidad de las últimas reuniones y las lecturas de cada espacio que hacen que, por el momento, no se prevea nuevo fuego cruzado

Karina Milei cenó con Patricia BUllrich y los senadores de LLA
Karina Milei cenó con Patricia Bullrich y los senadores de La Libertad Avanza
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La tensión parece haber bajado, pero continúa siendo materia de conversación en muchas de las conversaciones de dirigentes libertarios. Ayer por la tarde-noche, cuando comenzó a conocerse que Karina Milei había convocado a una cena con senadores de La Libertad Avanza, la pregunta de algunos legisladores y funcionarios era si iba a ir Patricia Bullrich o si, además, iba a estar Martín Menem -su hombre de mayor confianza- a su lado.

“Qué marcada de cancha...”, comentaba ayer a la noche uno de los diputados nacionales que se autodenomina “violeta puro”, al conocer que la composición final del encuentro incluía a ese trío compuesto por Karina, Bullrich y el menor de los primos Menem. Una vez finalizado, diferentes asistentes comentaron a Infobae que el clima que hubo durante esas dos horas y media fue más tranquilo y ameno del esperado. “Como cantaba Sergio Tomás, ‘no pasa nada’”, decían desde el bloque libertario.

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Esta semana que se está terminando ha sido diametralmente opuesta a la anterior, cuando se presentó el proyecto de Presupuesto para el 2027 y la jefa de bloque de La Libertad Avanza estalló en público porque hubo cambios que no le habían sido anoticiados y que rompían con ciertas negociaciones que venía encarando junto a otros negociadores políticos del Gobierno. Hubo críticas hacia funcionarios como Luis Caputo y Diego Santilli, pero el movimiento más resonante fue el video en el que canta un tema de Lali.

La tónica de estos días fue distinta. “Esto es un sube y baja. Siempre estamos a la espera de cuando se necesiten nuevos hits”, afirman, crípticos, en el entorno de la dirigente libertaria. Al ser abordada por los cronistas que se encontraban afuera del restaurante, afirmó que la reunión de Mesa Política se desarrolló con tranquilidad, minimizó las versiones de que aspira adelantar su candidatura presidencial y dijo que la cena había sido “muy amable”.

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Patricia Bullrich - Reunion La Libertad Avanza 24/09/2026
Patricia Bullrich, a la salida de la cena de Karina Milei con los senadores libertarios. RS Fotos

El cambio actitudinal de Bullrich fue percibido por la mesa chica de Karina Milei. No se les escapan las declaraciones que esbozó durante toda la semana pasada, pero afirman que su estrategia es “no seguirle el juego” para darle una excusa para romper o generar una situación de victimización por la dinámica propia que generan los karinistas. “Está buscando tironear y lo sabemos. A ella no le conviene romper y para nosotros es valiosa. Queda convivir aunque no nos llevemos del todo bien en ciertos momentos, no queda otra”, afirma a Infobae una fuente de primera línea del Gobierno.

La secretaria general de la Presidencia envió las invitaciones para la cena de este miércoles por la noche hacia el comienzo de la semana. Es decir, la jefa del bloque libertario sabía que debía comer con “El Jefe” incluso después de la reunión de Mesa Política que se iba a desarrollar el martes. Esa sensación de que iban a tener que seguir viéndose las caras hizo que, probablemente, desde más de un despacho se recomendara bajar el tenor de la discusión.

En ese primer encuentro en la Casa Rosada, la conversación se fue distendiendo con el paso de los minutos. Hubo un primer apartado donde no se pudo esquivar la cuestión de lo que había sucedido la semana anterior. Ahí fueron importantes las voces de Diego Santilli y del secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, que ayudó a descomprimir el ambiente. Bullrich llegó a exponer su malestar ante ese grupo y se acordó canalizar las críticas puertas adentro.

Reunion La Libertad Avanza 24/09/2026 -Karina Milei
Karina Milei habló brevemente con los medios luego del encuentro en Villa Crespo. RS Fotos

Entre los estrategas políticos de la Casa Rosada persiste una cierta tranquilidad a partir del análisis de la conversación pública que generó la discusión de la senadora la semana pasada. Consideran que dio en el clavo al salir a decir que el Gobierno se había equivocado por los cambios en materia de discapacidad, pero que las formas que había utilizado en redes no tuvieron una conversación positiva. En el sector de Bullrich afirman lo contrario: que se instaló una conversación que le permitió desmarcarse en un asunto sensible y que ese hecho en sí configura la capacidad que tiene como figura política para hacer objeciones y no ser criticada por eso.

Lo que se marca en distintos despachos del Gobierno es que no se prevé una nueva escalada entre ambos sectores. Al menos no por ahora, pero siempre existen suspicacias alimentadas desde diferentes sectores que reavivan la conflictividad. Una de estas versiones es que la jefa de bloque no estaría muy convencida del proyecto para reformar los subsidios por Zonas Frías. Menos conspirativo y más concreto es lo que le han dicho dos senadores de La Libertad Avanza a Infobae: que no quieren votar ese proyecto. Pese a decirlo en privado, no está claro si se animarán a pronunciarse negativamente llegado el caso.

Karina Milei cenó con Patricia BUllrich y los senadores de LLA
Karina Milei habla antes los legisladores de La Libertad Avanza en la cena que se realizó anoche en un restaurante porteño

En tanto, el Senado sesiona hoy para tratar dos temas clave. El primero es una modificación a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, ya aprobada por Diputados. El Senado decidió retocar el mecanismo para remover a las autoridades del BCRA: en lugar de requerir dos tercios de ambas Cámaras, quedará mayoría absoluta solo en el Senado. Por eso, el proyecto vuelve a Diputados en segunda revisión. Aunque resistido en primer término por los funcionarios del Palacio de Hacienda, desde el ala política del Gobierno les hicieron entender que si no, la reforma no iba a salir.

El segundo tema es el recorte de subsidios en zonas frías, que reduce los beneficios que amplió el kirchnerismo —limitándolos a casos sociales (familias bajo tres canastas básicas, discapacitados, veteranos de Malvinas)— y mantiene los subsidios para las zonas originales (Patagonia, Malargüe y la Puna), aunque con un esquema distinto que aplica el subsidio sobre la generación de gas y no sobre la distribución.

En cuanto a los apoyos, el escenario es frágil. Hay riesgo de quórum tanto al inicio como durante la sesión, especialmente para el tema de zonas frías, que está —según reconocen propios y ajenos— “atado con alambres”. El compromiso del Ejecutivo con algunos gobernadores norteños de incorporar “zonas cálidas” y subsidios eléctricos a futuro genera cierto clima de tensión interna y rompe la unidad de los bloques más grandes, complicando aún más los números.

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