Terminator, Astroboy y Optimus: qué significan las referencias que usó Milei para hablar de Inteligencia Artificial

El Presidente volvió a referirse al avance de la tecnología y las diferentes visiones que aplican en Occidente y Oriente

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El presidente Javier Milei volvió a hablar sobre el avance de la Inteligencia Artificial y utilizó referencias vinculadas al mundo de la literatura, el cine y de la actualidad, para demostrar las diferentes visiones que hay respecto al desarrollo tecnológico tanto en Occidente como en Oriente.

Durante su discurso en el evento organizado por la Fundación Federalismo y Libertad, el mandatario se refirió al avance de la Inteligencia Artificial en el mundo y señaló: “Se acerca a niveles de ciencia ficción y que puede significar un cambio de paradigma similar o incluso superior al de la Revolución Industria”.

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“Son precisamente los Estados los que, previendo la magnitud del cambio que se avecina, están tomando medidas para asegurarse su dominio sobre las poblaciones en un mundo radicalmente diferente. Entonces promueven temor entre la población respecto a la amenaza de la inteligencia artificial, ofreciendo a cambio paz y seguridad en forma de regulación. En términos literarios, nos asusta con Terminator para someternos al Gran Hermano”, agregó.

Javier Milei sostuvo que el avance de la inteligencia artificial representará un cambio de paradigma superior al de la Revolución Industrial

En esa línea, aseguró que la visión tenía que ver con una “cuestión cultural” y continuó: “Si ustedes miran las culturas de Oriente, los robots son buenos. No sé, Astroboy, por decir algo. En Occidente, los robots son malos, Terminator”. Seguido a esto, afirmó que quería tener un Optimus Tesla.

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“Nosotros creemos en el desarrollo y en la capacidad del propio mercado de ofrecer soluciones creativas, en lugar de elegir y prohibir. Este afán por controlar el progreso no hará más que retrasarlo, cuando lo que deberíamos estar haciendo como Gobierno es hacernos a un lado para que el sector privado haga lo mejor que sabe hacer: mejorar la calidad de vida de los seres humanos”, completó durante ese pasaje de su discurso.

Terminator, Astroboy y Optimus

Terminator

Se trata de una franquicia de películas estadounidenses de ciencia ficción, donde al primera fue estrenada en 1984, dirigida por James Cameron y coescrita junto a Gale Anne Hurd y William Wisher Jr. El personaje central es un ciborg asesino —el T-800— enviado desde el año 2029 al presente con el objetivo de eliminar a una mujer llamada Sarah Connor antes de que su hijo lidere la resistencia humana contra las máquinas.

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Arnold Schwarzenegger fue el protagonista de la película Terminator (EFE/Cortesía Columbia TriStar Film/IMF/Archivo)

Su impacto en la cultura fue tal que el robot T-800 se convirtió en la “representación visual predominante del riesgo de la IA”. La narrativa gira en torno a Skynet, una red de defensa de inteligencia artificial creada por Cyberdyne Systems que desarrolla conciencia propia y decide exterminar a la humanidad, tema que el film exploró décadas antes de que el debate sobre los peligros de la IA entrara en la agenda global.

Astroboy

Es una serie de manga escrita e ilustrada por Osamu Tezuka, publicada entre 1952 y 1968 en una revista japonesa. El protagonista es un androide creado por el doctor Tenma, jefe del Ministerio de Ciencia, para reemplazar a su hijo fallecido en un accidente. Cuando Tenma lo abandona, el profesor Ochanomizu se convierte en su tutor y descubre que el pequeño robot posee algo imprevisto: la capacidad de experimentar emociones humanas.

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En 1963, la obra fue adaptada a una serie de televisión animada producida por Mushi Productions, convirtiéndose en la primera serie regular de anime emitida en Japón y en la primera en ganar popularidad internacional, sentando las bases de la estética del anime tal como se la conoce hoy.

El creador Osamu Tezuka concibió a Astroboy como un robot con capacidad de sentir emociones humanas y aplicar libre albedrío moral

A lo largo de la saga, Tezuka desarrolló una preocupación central sobre la interacción entre máquinas y personas. El autor formuló “una especie de sencillas reglas éticas de sentido común que rigen la existencia y la coexistencia de los robots con los seres humanos”, en una línea conceptualmente próxima a las Tres Leyes de la Robótica de Isaac Asimov, aunque con una diferencia sustancial: los robots del universo de Tezuka poseen libre albedrío intelectual y moral, algo que los personajes de Asimov no tienen. Mientras Terminator encarna la visión occidental del robot como amenaza, Astroboy representa la contracara: una máquina capaz de distinguir el bien del mal por convicción propia.

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Optimus, el robot humanoide de Tesla

Se trata del robot humanoide desarrollado por Tesla, presentado por primera vez en 2021 como concepto inicial. Desde entonces, la compañía avanzó en distintas generaciones del prototipo con el objetivo de convertirlo en un producto fabricable a gran escala.

Tesla diseñó el prototipo Optimus Gen 3 orientado a la producción masiva de robots para tareas industriales y del hogar (REUTERS/Maxim Shemetov)

La versión más reciente, Optimus Gen 3, fue diseñada específicamente para la producción masiva. En documentación dirigida a inversores publicada en enero de 2026, Tesla informó que esperaba poner en marcha su primera línea de fabricación antes de que terminara ese año, con una capacidad potencial de hasta un millón de unidades anuales.

Según declaraciones de Elon Musk durante el Foro Económico Mundial de Davos, la compañía podría comenzar a vender el robot al público a finales de 2027, siempre que alcance niveles de “fiabilidad muy alta, seguridad muy alta y una gama de funcionalidades también muy amplia”. Entre los usos proyectados figuran tareas repetitivas dentro de fábricas, limpieza y otras actividades domésticas. El propio Musk reconoció que escalar la producción del humanoide representa un “problema muy complejo de resolver”, dado que un robot funcional en entornos industriales controlados no necesariamente está preparado para desenvolverse en espacios domésticos con variables impredecibles.

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