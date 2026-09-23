Javier Milei en Estados Unidos: “Escuchan hoy al peronismo y es como si nos hubieran entregado Suiza, es irritante”

Javier Milei defendió su gestión económica y cuestionó al peronismo durante un acto en Nueva York

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(Enviado especial a New York, Estados Unidos) Javier Milei defendió su programa económico y cuestionó a la oposición peronista durante una disertación organizada por la Fundación Federalismo y Libertad y el Instituto Republicano Internacional.

Tras su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente se movió hasta la sede central del banco Citi, en la zona de Tribeca. Allí ante 300 invitados especiales que ocuparon un coqueto auditorio, Milei embistió al kirchnerismo y al gobernador bonaerense Axel Kicillof, que también se encuentra en Manhattan.

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Durante un pasaje de su discurso, el mandatario recordó el inicio de su gestión: “Nosotros, cuando asumimos en diciembre del 2023, nos enfrentamos quizás al peor cuadro crítico de la historia argentina. Sin ir más lejos, combinábamos lo peor de las tres peores crisis de nuestra historia económica. Teníamos un Banco Central absolutamente quebrado con reservas netas negativas”.

Y continuó: “Es llamativo que quienes hoy se preocupan por el oro del Central sean exactamente los mismos que lo desfalcaron brutalmente. Pedirles algo de coherencia ya es demasiado, pero en este punto la hipocresía toca un pico demasiado alevoso”.

“Ese fue el país que recibimos, no el cuento de hadas que nos quiere vender hoy el peronismo en Argentina. Ustedes los escuchan y es como que nos hubieran entregado Suiza, es irritante”, dijo el mandatario en el acto organizado por la Fundación Federalismo y Libertad, donde había inversionistas y parte del equipo que lo acompañó en este nuevo viaje a Estados Unidos.

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El presidente vinculó la fluctuación del riesgo país con la actividad de Axel Kicillof en Nueva York

En otro pasaje, el presidente defendió su gestión económica y señaló que “este programa es muchísimo más exitoso que el de la convertibilidad, porque el nivel de precios es más bajo en dólares y además lo hicimos sin expropiar a nadie”.

“El problema era el gasto público desbocado. Por eso hicimos un ajuste de 30% del gasto público sin default, sin confiscaciones, sin quebrar un solo contrato. Eso era lo que necesitaba el país. Y el mercado lo premió”, afirmó.

Seguido a esto, apuntó sin mencionarlo contra Axel Kicillof, quien también viajó a la ciudad estadounidense y este miércoles se reunió con el alcalde, Zohran Mamdani, y el presidente español, Pedro Sánchez. “El riesgo país pasó de 3000 puntos básicos a 500 y la deuda pública consolidada cayó de niveles del cien por ciento del producto a menos del cuarenta por ciento. Y el riesgo país se mantiene en la zona de los quinientos. Sube, fluctúa. Si aparecen pelotudos hablando por Nueva York, sube, obvio”, remarcó.

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“Es exclusivamente por lo que el mercado denomina riesgo kuka. Porque si comparamos los bonos que vencen durante nuestra gestión contra los que vencen pasadas las elecciones del año que viene, se observa una diferencia de por lo menos cuatrocientos cincuenta puntos básicos”, agregó.

Noticia en desarrollo.