Política

Javier Milei en Estados Unidos: “Escuchan hoy al peronismo y es como si nos hubieran entregado Suiza, es irritante”

El Presidente defendió la solidez de su modelo económico durante un encuentro organizado por la Fundación Federalismo y Libertad. “El Riego País fluctúa, si aparecen boludos hablando por Nueva York, sube”, dijo en alusión al gobernador bonaerense Axel Kicillof, que también está en Manhattan

Milei en Nueva York en un evento de la fundación Federalismo y Libertad
Javier Milei defendió su gestión económica y cuestionó al peronismo durante un acto en Nueva York
Guardar

(Enviado especial a New York, Estados Unidos) Javier Milei defendió su programa económico y cuestionó a la oposición peronista durante una disertación organizada por la Fundación Federalismo y Libertad y el Instituto Republicano Internacional.

Tras su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente se movió hasta la sede central del banco Citi, en la zona de Tribeca. Allí ante 300 invitados especiales que ocuparon un coqueto auditorio, Milei embistió al kirchnerismo y al gobernador bonaerense Axel Kicillof, que también se encuentra en Manhattan.

PUBLICIDAD

Durante un pasaje de su discurso, el mandatario recordó el inicio de su gestión: “Nosotros, cuando asumimos en diciembre del 2023, nos enfrentamos quizás al peor cuadro crítico de la historia argentina. Sin ir más lejos, combinábamos lo peor de las tres peores crisis de nuestra historia económica. Teníamos un Banco Central absolutamente quebrado con reservas netas negativas”.

Y continuó: “Es llamativo que quienes hoy se preocupan por el oro del Central sean exactamente los mismos que lo desfalcaron brutalmente. Pedirles algo de coherencia ya es demasiado, pero en este punto la hipocresía toca un pico demasiado alevoso”.

“Ese fue el país que recibimos, no el cuento de hadas que nos quiere vender hoy el peronismo en Argentina. Ustedes los escuchan y es como que nos hubieran entregado Suiza, es irritante”, dijo el mandatario en el acto organizado por la Fundación Federalismo y Libertad, donde había inversionistas y parte del equipo que lo acompañó en este nuevo viaje a Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Milei en Nueva York en un evento de la fundación Federalismo y Libertad
El presidente vinculó la fluctuación del riesgo país con la actividad de Axel Kicillof en Nueva York

En otro pasaje, el presidente defendió su gestión económica y señaló que “este programa es muchísimo más exitoso que el de la convertibilidad, porque el nivel de precios es más bajo en dólares y además lo hicimos sin expropiar a nadie”.

“El problema era el gasto público desbocado. Por eso hicimos un ajuste de 30% del gasto público sin default, sin confiscaciones, sin quebrar un solo contrato. Eso era lo que necesitaba el país. Y el mercado lo premió”, afirmó.

Seguido a esto, apuntó sin mencionarlo contra Axel Kicillof, quien también viajó a la ciudad estadounidense y este miércoles se reunió con el alcalde, Zohran Mamdani, y el presidente español, Pedro Sánchez. “El riesgo país pasó de 3000 puntos básicos a 500 y la deuda pública consolidada cayó de niveles del cien por ciento del producto a menos del cuarenta por ciento. Y el riesgo país se mantiene en la zona de los quinientos. Sube, fluctúa. Si aparecen pelotudos hablando por Nueva York, sube, obvio”, remarcó.

“Es exclusivamente por lo que el mercado denomina riesgo kuka. Porque si comparamos los bonos que vencen durante nuestra gestión contra los que vencen pasadas las elecciones del año que viene, se observa una diferencia de por lo menos cuatrocientos cincuenta puntos básicos”, agregó.

Noticia en desarrollo.

Temas Relacionados

Javier MileiNueva YorkAxel KicillofAjuste fiscalÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Reino Unido le respondió a Javier Milei tras su discurso en la ONU: “El desarrollo de los hidrocarburos es legítimo”

Lo hizo a través de un comunicado de sus representantes ante las Naciones Unidas que hace hincapié en el “derecho de autodeterminación de los isleños”. Aseguran no tener “ninguna duda sobre su soberanía” en el territorio en disputa

Reino Unido le respondió a Javier Milei tras su discurso en la ONU: “El desarrollo de los hidrocarburos es legítimo”

Discapacidad: LLA retrocedió con el recorte y logró un dictamen para avanzar con una ley propia

Con 42 firmas frente a 36 de la oposición, La Libertad Avanza consiguió que su propuesta se imponga en la comisión y se trate primero en el recinto en la búsqueda de evitar la prórroga de la Emergencia

Discapacidad: LLA retrocedió con el recorte y logró un dictamen para avanzar con una ley propia

El PRO criticó el ajuste en Discapacidad y advirtió que pondrá límites: “El Gobierno se equivocó”

El partido amarillo que lidera Mauricio Macri señaló que el Poder Ejecutivo cometió errores con el recorte en el proyecto de Presupuesto 2027 que envió al Congreso de la Nación

El PRO criticó el ajuste en Discapacidad y advirtió que pondrá límites: “El Gobierno se equivocó”

Senado: el oficialismo introdujo cambios en la reforma del Banco Central e intentará aprobarla mañana

Fue acordado esta tarde, en la reunión de Labor Parlamentaria. Se quitarán los 2/3 para la remoción de autoridades por ambas Cámaras. Quedará en mayoría absoluta y sólo en la alta -hoy es simple-, por lo que no intervendrá Diputados. El segundo tema es zonas frías, que genera rispideces e incertidumbre aunque podría ser sancionada. Sesión a las 12

Senado: el oficialismo introdujo cambios en la reforma del Banco Central e intentará aprobarla mañana

Karina Milei volvió a hablar en público y en su entorno dicen que quiere asumir más responsabilidades

La secretaria General de la Presidencia concedió ayer una breve rueda de prensa en una nueva faceta comunicacional. Qué piensan en su círculo íntimo y quiénes la acompañan

Karina Milei volvió a hablar en público y en su entorno dicen que quiere asumir más responsabilidades

DEPORTES

Las confesiones de Cristiano Ronaldo a los 41 años: hasta cuándo jugará, la lucha por los 1000 goles y la “nueva era” de Portugal

Las confesiones de Cristiano Ronaldo a los 41 años: hasta cuándo jugará, la lucha por los 1000 goles y la “nueva era” de Portugal

La particular canción que eligió el Cuti Romero al compartir imágenes de su vuelta a la selección argentina

Un arquero argentino se negó a atajar un penal en señal de protesta: qué dice el reglamento

Una batalla de cinco horas que desató un festejo inolvidable: a 25 años del triunfo que cambió la historia de Argentina en la Copa Davis

Con un gol sobre el final, la selección argentina Sub 19 le ganó 1-0 a Perú y se clasificó a la final de los Juegos Suramericanos

TELESHOW

La crisis de llanto de Daniela Celis por un percance con su camioneta: “No se cambiar la rueda”

La crisis de llanto de Daniela Celis por un percance con su camioneta: “No se cambiar la rueda”

Patricia Echegoyen recordó el insólito motivo por el que se casó con su pareja después de 25 años de relación

La Academia de Cine Argentina elige el 28 de septiembre qué film competirá por el Oscar a Mejor Película Internacional

Hilary Duff actuará por primera vez en Argentina

La mejor amiga de Tini Stoessel la apoyó tras el conflicto familiar: “Siempre voy a estar a su lado”

INFOBAE AMÉRICA

¿Quién era Ana Belén Montes, la analista de Estados Unidos que entregó información militar a Cuba?

¿Quién era Ana Belén Montes, la analista de Estados Unidos que entregó información militar a Cuba?

Congreso fija calendario de audiencias para revisar el presupuesto 2027 de Guatemala y exigirá comprobar el uso de los recursos

Una manada de 40 ballenas encendió las alarmas en Inglaterra: 6 quedaron varadas y murieron

El Tribunal Supremo Electoral convoca a voluntarios para integrar las Juntas Receptoras de Votos en El Salvador

La portabilidad numérica supera los 436,000 cambios de operador en Panamá hasta agosto