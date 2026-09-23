Política

Otro gesto de un sindicato clave: la UOCRA cerró un acuerdo trimestral alineado con la pauta oficial

El gremio que lidera Gerardo Martínez firmó un aumento del 5,4% en tres tramos para el período septiembre-noviembre 2026. La semana pasada, el Sindicato de Camioneros dio una señal similar con un incremento semestral

Un obrero con casco amarillo coloca ladrillos rojos junto a una pila de mezcla, una carretilla y una estructura de hormigón.
Los obreros de la construcción recibirán una mejora para el trimestre septiembre-noviembre (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) firmó un aumento salarial que está nuevamente alineado con la pauta del Gobierno: consiste en un incremento del 5,4% remunerativo y acumulativo para el trimestre septiembre-noviembre 2026.

La mejora en los sueldos pactada por el sindicato que lidera Gerardo Martínez se pagará en tres tramos, 1,9% en septiembre; 1,8% en octubre y 1,7% en noviembre.

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De esta forma, la UOCRA volvió a acordar un aumento dentro de los parámetros que acepta el Gobierno para homologarlo, que se ubique por debajo de la inflación prevista, algo que implica no superar el 2% mensual.

Captura - GERARDO MARTINEZ, Secretario General de la UOCRA – Infobae en Vivo
Gerardo Martínez, titular de la UOCRA

El incremento, firmado con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), regirá hasta el 30 de noviembre próximo y ambas partes acordaron volver a reunirse el 20 de octubre para analizar un eventual desfase de lo pactado respecto de la inflación.

El acuerdo anterior del gremio de la construcción contempló un incremento del 2,2% para el bimestre julio-agosto, en dos tramos de 1,1%, más dos sumas fijas no remunerativas de entre 40 mil y 48 mil pesos.

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La recomposición salarial de la UOCRA se registró pocos días después de la mejora pactada por el Sindicato de Camioneros, dirigido por Hugo Moyano, que el viernes pasado firmó un aumento salarial con vigencia semestral que está por debajo de la inflación prevista: 9,9% para el período septiembre 2026-febrero 2027.

Hugo Moyano presidió una asamblea del Sindicato de Camioneros
Hugo Moyano, líder del Sindicato de Camioneros

Tal como sucedió en la paritaria 2025, Moyano acordó con las cámaras empresariales un aumento que se pagará en seis tramos (1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,7% en noviembre, 1,6% en diciembre, 1,6% en enero y 1,5% en febrero) y que incluye, además, una suma fija no remunerativa de 18 mil pesos por abonarse en septiembre y el bono anual de 1.200.000 pesos en cuatro cuotas de 300 mil pesos desde enero.

En la audiencia oficial también rubricaron un incremento de la contribución patronal extraordinaria a la obra social de Camioneros, que pasó de 25 mil a 29 mil pesos mensuales por trabajador.

Con un universo aproximado de 190.000 afiliados, este aporte extraordinario representa una recaudación patronal cercana a los 5510 millones de pesos mensuales que las cámaras transfieren a la entidad de salud administrada por el sindicato de Moyano.

Además, el convenio estableció para la rama Caudales un adicional equivalente al 20% sobre los valores de viáticos y comida, pagadero en dos cuotas del 10% (septiembre y enero 2027) y un premio por presentismo y puntualidad del mismo monto y alcance que el establecido para las ramas Logística y Transporte de Clearing y Carga Postal.

Nueva reunión de paritarias de estatales
La última paritaria estatal cerró con un aumento que volvió a dividir a los sindicatos del sector

En el caso de la rama de Residuos Patológicos y Residuos industriales especiales se fijó un premio por presentismo y puntualidad con el mismo alcance que el descripto para la rama de Caudales, además de un adicional de un 8% del sueldo básico de la categoría para los peones especializados cuando desempeñen las funciones de acompañante de chofer, en las condiciones que acuerde la cámara del sector con el gremio.

Con respecto al premio por presentismo y aumento de porcentaje para la rama Expresos y Mudanzas, que venía reclamando Camioneros, esa solicitud quedó excluida del acuerdo ante el rechazo empresarial.

Otra paritaria importante cerrada en las últimas semanas fue la de los trabajadores del sector público, que dividió otra vez a los sindicatos que agrupan a los empleados de la administración pública nacional: la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) aceptó la propuesta oficial de un incremento de 6,8%, más un bono de $80 mil, para el período septiembre-diciembre, pero la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la oferta y hará medidas de fuerza por considerarla insuficiente.

En la audiencia, realizada en la Dirección de Análisis de las Relaciones Laborales del Sector Público, se anunciaron las mejoras que consisten en aumentos de 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre, además de una suma fija de $80.000 no remunerativa por única vez para el último mes del año.

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