Caputo buscó despejar dudas sobre 2027 ante inversores extranjeros y ratificó el rumbo del programa económico

El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó el rumbo económico frente a inversores en Nueva York. (Foto: EFE)

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El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un encuentro con inversores financieros en Nueva York, varios de ellos con posiciones en la Argentina, y aseguró que el Gobierno mantendrá sin modificaciones el rumbo económico pese al calendario electoral de 2027. A la vez, anticipó que cuentan con el apoyo tanto de la administración de Donald Trump como de organismos internacionales.

El encuentro tuvo lugar en el piso 13 del nuevo edificio de JPMorgan en Manhattan, el mismo espacio al que el funcionario nacional había asistido durante la primera jornada de la Argentina Week. La reunión fue organizada por Facundo Gómez Minujín, quien presentó formalmente a Caputo ante los entre 50 y 60 inversores presentes.

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Según pudo saber Infobae, la continuidad del proyecto político y económico de Javier Milei concentró buena parte de las consultas, con el foco puesto en las elecciones presidenciales del año próximo. Los asistentes preguntaron por la imagen pública del Presidente y por la posibilidad de que el elenco gobernante introduzca cambios en su estrategia a medida que se acerquen las elecciones.

Caputo respondió que el Gobierno no prevé modificaciones en ese sentido y ratificó el compromiso con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI): fiscal (superávit) y acumulación de reservas. En paralelo, una misión técnica del organismo multilateral mantenía reuniones en la sede porteña del Banco Central de la República Argentina (BCRA) con el equipo económico, en el marco de la tercera revisión del programa firmado en abril de 2025.

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Caputo ratificó ante inversores el rumbo económico de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

“No se debería esperar ningún cambio en nuestro enfoque hacia el próximo año solo porque haya elecciones. Creemos que lo mejor que podemos hacer por nuestra gente es seguir comprometiéndonos a ser conservadores en cualquier nivel”, deslizó el funcionario.

Además, aseveró que la gestión libertaria cuenta con el respaldo total tanto del propio FMI como del Banco Mundial, que a mediados de junio le otorgó a la Argentina una garantía de USD 2.000 millones que fue clave para el pago de un abultado vencimiento de deuda en julio.

A propósito del plan oficial para contener eventuales corridas cambiarias en 2027, desde el equipo económico destacan que el Central ya compró más de USD 14.200 millones en lo que va del año y ponderan también los swaps con Estados Unidos y China por USD 20.000 millones cada uno.

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Durante la presentación, el jefe de la cartera económica también destacó el apoyo que, según planteó, recibe el programa económico de parte del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent. El ministro recordó declaraciones del funcionario estadounidense en el encuentro de ministros de Finanzas del G20 realizado en Carolina del Norte.

“Argentina está liderando una oportunidad histórica en el hemisferio occidental”, destacó Bessent en diálogo con Larry Kudlow, exdirector del Consejo Económico Nacional a fines de agosto.

El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en la previa del G20.

Y sumó: “Si analizamos en detalle la última elección del presidente Milei, vemos que los sectores más pobres de la sociedad y los jóvenes —que antes se inclinaban por la izquierda— le dieron su apoyo. Así que, como usted mencionó, estamos viendo cambios en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, y creo que veremos muchos más casos similares”.

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Cabe recordar que, en la previa electoral del año pasado, el gobierno de Estados Unidos habilitó para la Argentina un programa de asistencia de hasta USD 20.000 millones a través del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus siglas en inglés). La iniciativa apuntó a reforzar las reservas del BCRA, reducir la volatilidad cambiaria y aliviar la presión sobre los activos financieros locales.

El mecanismo comenzó a operar en la recta final de las elecciones legislativas de octubre e incluyó una línea de swap y un acuerdo de estabilización cambiaria con el Tesoro estadounidense. Bajo ese esquema, las autoridades norteamericanas adquirían pesos de forma transitoria y aportaban dólares y recursos financieros para aliviar las necesidades de liquidez y contener las expectativas de una devaluación.

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Tras la etapa de mayor presión financiera y electoral, una porción de la asistencia contingente derivó en compromisos de deuda efectivos para la Argentina, lo que alteró la estructura de los pasivos externos del país.

Más tarde, el Gobierno restituyó los recursos que había utilizado dentro del acuerdo de swap. Funcionarios estadounidenses confirmaron la devolución de los fondos, lo que dio por concluido el mecanismo de ayuda de emergencia.

La presentación de Luis Caputo ante inversores formó parte de la agenda previa a la llegada de Milei a la ciudad estadounidense. El Presidente viajó este lunes por la noche desde la Argentina para participar de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, además de mantener reuniones con dirigentes, empresarios y referentes del sector financiero. Caputo integrará parte de esa agenda oficial.

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